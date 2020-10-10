Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - неоновая маска "Судная ночь", смарт-часы Ticwatch Pro, набор ножей и многое другое
Неоновая маска "Судная ночь"
Оригинальная маска с неоновой подсветкой и тремя режимами свечения станет модным аксессуаром для праздника и вечеринок. Изготовлена из качественного пластика. В такой маске вы точно будете в центре внимания.
Цена: US $4.38
Силиконовые подставки для стаканов
Силиконовые подставки под чашки с ярким дизайном. Можно использовать для горячего. Подставки не скользят и идеально подходят для ежедневного использования и украшения вашей кухни.
Цена: US $1.35
Набор кухонных фирменных ножей Sowoll
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Чтобы сделать процесс приготовление пищи более удобным, рекомендуется использовать качественные кухонные ножи, которые не только имеют привлекательный внешний вид, но и соответствуют всем стандартам качества. Ножи Sowoll изготовлены из нержавеющей стали, обладают отличными режущими свойствами и хорошо держат заточку.
Цена: US $23.63
Автоматический освежитель воздуха Xiaomi
Освежитель воздуха от именитого бренда с настраиваемой дозировкой распыления. Устройство может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Питается от пары батареек, которых хватает на 30 дней работы.
Цена: US $13.99
Струйная ручка-принтер
Оригинальная вещица, внутри которой уместился настоящий струйный картридж. На странице продавца есть два варианта ручки-принтера: с чернилами, которые стираются и подходят для временной печати на коже, и с чернилами с повышенной адгезией, поэтому именно её необходимо выбирать для нанесения на сложные поверхности.
Цена: US $79.00
Смарт-часы Ticwatch Pro
Яркая модель смарт-часов с хорошим функционалом и привлекательным дизайном. Корпус часов изготовлен из углеродного волокна. Работают под управлением Wear OS by Google™. Степень защиты IP68. Автономность работы 30 дней. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы и множество стандартных функций.
Цена: US $299.00
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