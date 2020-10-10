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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - неоновая маска "Судная ночь", смарт-часы Ticwatch Pro, набор ножей и многое другое

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Неоновая маска "Судная ночь"

Оригинальная маска с неоновой подсветкой и тремя режимами свечения станет модным аксессуаром для праздника и вечеринок. Изготовлена из качественного пластика. В такой маске вы точно будете в центре внимания. 

Цена: US $4.38

Силиконовые подставки для стаканов

Силиконовые подставки под чашки с ярким дизайном. Можно использовать для горячего. Подставки не скользят и идеально подходят для ежедневного использования и украшения вашей кухни. 

Цена: US $1.35

Набор кухонных фирменных ножей Sowoll

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Чтобы сделать процесс приготовление пищи более удобным, рекомендуется использовать качественные кухонные ножи, которые не только имеют привлекательный внешний вид, но и соответствуют всем стандартам качества. Ножи Sowoll изготовлены из нержавеющей стали, обладают отличными режущими свойствами и хорошо держат заточку. 

Цена: US $23.63

Автоматический освежитель воздуха Xiaomi 

Освежитель воздуха от именитого бренда с настраиваемой дозировкой распыления. Устройство может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Питается от пары батареек, которых хватает на 30 дней работы. 

Цена: US $13.99

Струйная ручка-принтер

Оригинальная вещица, внутри которой уместился настоящий струйный картридж. На странице продавца есть два варианта ручки-принтера: с чернилами, которые стираются и подходят для временной печати на коже, и с чернилами с повышенной адгезией, поэтому именно её необходимо выбирать для нанесения на сложные поверхности.
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Цена: US $79.00

Смарт-часы Ticwatch Pro

Яркая модель смарт-часов с хорошим функционалом и привлекательным дизайном. Корпус часов изготовлен из углеродного волокна. Работают под управлением Wear OS by Google™. Степень защиты IP68. Автономность работы 30 дней. Оснащены всеми необходимыми датчиками для контроля показателей здоровья. Есть спортивные режимы и множество стандартных функций. 



Цена: US $299.00

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