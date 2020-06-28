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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - наушники Tronsmart Spunky Beat, клавиатура Redragon K512, умная лампа накаливания и многое другое

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Повербанк 30 000 мАч

Повербанк емкостью 30 000 мАч. Оснащен двумя портами USB для быстрой зарядки двух гаджетов одновременно. На небольшом экране отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки повербанк имеет несколько степеней защиты. 

Цена: US $10.73

Умная лампа накаливания

Интересная ретро-лампа, которая представляет собой изделие из стекла. Лампа обладает такими функциями, как регулируемая яркость и интеллектуальное управление, а также технологией, обеспечивающей высокую эффективность и экономию энергии.

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Цена: US $15.45

Клавиатура Redragon K512

Игровая клавиатура с программируемыми клавишами и RGB подсветкой с регулируемой яркостью. Раскладка на русском и английском языках. Имеет съемную текстурную подставку под запястья для комфортной работы и игры. Предусмотрен набор игровых функций и горячих клавиш для приложений. 

Цена: US $37.60

Светильник 

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Светильник устанавливается на стену при помощи металлической пластины на клейкой ленте. Оснащен магнитным держателем, благодаря которому вы сможете легко снимать и устанавливать на место. Емкость аккумулятора 500 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 150 дней. Автоматическое включение осуществляется по датчику движения. 

Цена: US $11.19

QiufengCheng HK-0741

Универсальная модель в лаконичном черно-белом оформлении с большим количеством насадок в наборе. Объем контейнера 400 мл. Работает под давлением 2.5–4.2 Бар. Номинальная мощность 1000 Вт. Вода нагревается в течение 5 минут до  100°.

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Цена: US $55.50

Ручка с невидимыми чернилами

Оригинальная ручка пишет прозрачными чернилами, которые проявляются в ультрафиолетовом свете. В колпачок встроен УФ-фонарик. Ручка популярна среди покупателей и имеет высокий рейтинг.  

Цена: US $0.55

Наушники Tronsmart Spunky Beat

Беспроводные наушники с достойным качеством звука и поддержкой функции быстрой зарядки. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Суммарная автономность работы с зарядным кейсом составляет 24 часа. Совместимы как с Android, так и с iOS.

Цена: US $29.99




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