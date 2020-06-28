Повербанк емкостью 30 000 мАч. Оснащен двумя портами USB для быстрой зарядки двух гаджетов одновременно. На небольшом экране отображается процент оставшегося заряда. Для безопасной зарядки повербанк имеет несколько степеней защиты.

Цена: US $10.73

Интересная ретро-лампа, которая представляет собой изделие из стекла. Лампа обладает такими функциями, как регулируемая яркость и интеллектуальное управление, а также технологией, обеспечивающей высокую эффективность и экономию энергии.

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Цена: US $15.45

Игровая клавиатура с программируемыми клавишами и RGB подсветкой с регулируемой яркостью. Раскладка на русском и английском языках. Имеет съемную текстурную подставку под запястья для комфортной работы и игры. Предусмотрен набор игровых функций и горячих клавиш для приложений.

Цена: US $37.60

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Светильник устанавливается на стену при помощи металлической пластины на клейкой ленте. Оснащен магнитным держателем, благодаря которому вы сможете легко снимать и устанавливать на место. Емкость аккумулятора 500 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 150 дней. Автоматическое включение осуществляется по датчику движения.

Цена: US $11.19

Универсальная модель в лаконичном черно-белом оформлении с большим количеством насадок в наборе. Объем контейнера 400 мл. Работает под давлением 2.5–4.2 Бар. Номинальная мощность 1000 Вт. Вода нагревается в течение 5 минут до 100°.

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Цена: US $55.50

Оригинальная ручка пишет прозрачными чернилами, которые проявляются в ультрафиолетовом свете. В колпачок встроен УФ-фонарик. Ручка популярна среди покупателей и имеет высокий рейтинг.

Цена: US $0.55

Беспроводные наушники с достойным качеством звука и поддержкой функции быстрой зарядки. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Суммарная автономность работы с зарядным кейсом составляет 24 часа. Совместимы как с Android, так и с iOS.

Цена: US $29.99









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