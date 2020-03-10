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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - супер ёмкие аккумуляторы типа AA и ААА, портативная солнечная панель Boguang 100 ватт

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Аккумуляторы LiitoKala

Качественные высокотоковые аккумуляторы с высокой емкостью 3 000 мАч. Используются в электроинструментах, электротранспорте, светодиодных фонарях, электронных сигаретах и т.д. Они немного толще АА. Максимальное напряжение составляет 4.2 В, минимальное -2.5 В. Вес: 45 г. 



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Цена: US $2.67 - 22.51

Промышленные аккумуляторы 18650 3400 мАч

Популярные Li-ion аккумуляторы с АлиЭкспресс с форм-фактором 18650. Количество заказов более 26 000. Аккумуляторы не имеют платы защиты. Обладают высокой емкостью 3 400 мАч. Способны выдерживать высокие токи. Подходят для питания ноутбуков, электронных фонарей, электроинструментов и других устройств. Особенность данных аккумуляторов в химическом составе элемента, даже при повреждении аккумулятора предотвращает возгорание.  


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Цена: US $2.79 - 23.62

Аккумулятор 2600 mAh EAIEP

Емкие Li-ion аккумуляторы, которые широко применяются для питания различных электронных устройств, в таких как: электронных сигаретах, фонарях, различных электронных инструментах и т.д. Аккумуляторы не имеют плат защиты, поэтому во время зарядки необходимо соблюдать определенные правила. 

  • Стоит хранить аккумуляторы в сухом месте;
  • Необходимо избегать замыкания контактов;
  • Обязательно соблюдать полярность.

Аккумуляторы имеют длинный срок службы и отличное качество, что подтверждают пользователи в своих комментариях. 


Цена: US $15.12

Аккумуляторы AAA 1000 мАч 

Хорошие аккумуляторы типа ААА и емкостью 1 000 мАч. В набор входит сразу 4 аккумулятора. Они широко применяются для замены обычных щелочных или солевых батареек. Аккумуляторы хорошо работают как при низких, так при высоких температурах. Срок службы составляет 400 циклов. 

Цена: US $7.02

Аккумуляторы ААА ZNTER

Еще одна популярная модель аккумуляторов типа ААА. Для зарядки предусмотрен порт micro USB. В комплекте поставляется специальный кабель.Зарядить аккумулятор от 0 до до 100% вы сможете в течение 30 минут. Емкость: 400 мАч. В комплекте идет четыре аккумулятора. Аккумуляторы имеют хорошее качество, количество циклов заряда и разряда составляет 3 000 раз.

Цена: US $15.77 - 17.75 / набор

Аккумулятор АА ZNTER

Хорошие micro USB аккумуляторы типа АА. Главным отличием от обычной батарейки АА в том, что они являются перезаряжаемыми. В них нет эффекта памяти, благодаря этому их можно заряжать когда вам удобно. Заряжаются от любого устройства через порт micro USB. Широко применяются для питания радиоприемников, фотоаппаратов и других электронных устройств. 


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Цена: US $9.57 - 19.83


Гибкая портативная солнечная панель Boguang 100 ватт

Качественная солнечная панель с минимальным весом, превосходной гибкостью и компактным размером, которую часто используют на крышах авто. Данная панель зарекомендовала себя в туристической сфере. Панель водостойкая и устойчивая к УФ-излучению. Ее габариты: 1050x540x3 мм. 

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Цена: US $89.98 - 243.08

Для зарядки аккумуляторов подходит отличная универсальная зарядка Liitokala.

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Центр купонов АлиЭкспресс

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