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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - умная IP-камера в виде робота, игровая мышь, необычная игровая клавиатура и многое другое

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Игровая мышь 

Игровая компьютерная мышь с ярким дизайном и качественной подсветкой. Мышь отлично сочетает в себе цену и качество. Разрешение: 1600-3200 dpi. Мышь оснащена шестью кнопками: переключателем dpi, колесом прокрутки, левым и правым кликом, кнопкой вперед и назад. Размер мыши 130x76x38 мм. Хороший вариант за приемлемую цену, которые смогут оценить геймеры.  

Цена: US $12.90 - 14.26

Необычная клавиатура 

Необычная игровая клавиатура с оригинальной формой клавиш, к которым быстро привыкаешь. При нажатии на клавиши слышен четкий механический звук. Скорость отклика 3 мс. Клавиатура выполнена в черном цвете, а каждая клавиша подсвечивается приятным оранжевым цветом. Подсветка хорошо видна днем и не слепит ночью. Подключается клавиатура через USB кабель.

Цена: US $16.32

Защита кабеля

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Интересная находка на АлиЭкспресс, которая поможет не только навести порядок с вашими кабелями, но и защитить их от механических повреждений. Сама трубка очень гибкая, пользоваться удобно. 

Цена: US $4.99 - 14.89   

Детская лампа-ночник

Лампа-ночник в форме небольшой собаки идеально впишется в любой интерьер. Чтобы лампа включилась, к ней стоит легко прикоснуться. Мощность 10 Вт. Оснащена аккумулятором. На страница продавца вы найдете два цветовых варианта: черный и белый.

Цена: US $20.17 - 20.25

Кухонные ножи

Набор кухонных ножей с отменными режущими свойствами. Благодаря эргономичной рукоятке их удобно держать в руках. Заточка держится месяц. Ножи популярны среди покупателей, в своих комментариях пользователи отмечают отличное соотношение цены и качества. В набор входит 6 разных ножей.  

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Цена: US $20.38

Умная IP-камера в виде робота





IP-камера в форме робота будет следить за каждым вашим движением. Имеет широкий угол обзора и умеет вращаться на 360 градусов. Оснащена динамиком и микрофоном для двухсторонней связи. Вы сможете наблюдать в реальном времени, что происходит у вас дома. 

Цена: US $21.44 - 25.06

Подушка звезда с приятной подсветкой 

Светящиеся подушка в форме звезды идеально подойдет для подарка. Внутри подушки спрятаны яркие светодиоды. Выглядит такая подушка нарядно. Различные расцветки вы сможете найти на странице продавца.  


Цена: US $5.78



Центр купонов АлиЭкспресс

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