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Распродажа 2021 – Windows 10, MS Office и полезные утилиты со скидкой до 90%

Сейчас есть прекрасная возможность приобрести лицензию на операционной систему по очень низкой цене.
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Менее месяца остаётся до релиза операционной системы Windows 11. Выход апдейта запланирован на 5 октября 2021 года, распространение продлится до середины следующего года. Пользователи ОС Windows 10, компьютеры которых соответствуют минимальным системным требованиям, смогут бесплатно установить обновление программного обеспечения.

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Чтобы бесплатно перейти на Windows 11, нужно иметь Windows 10. Сейчас есть прекрасная возможность приобрести лицензию на операционной систему по очень низкой цене. Для этого вам нужно лишь посетить очередную распродажу в магазине Keysworlds и воспользоваться доступными предложениями, о которых мы поговорим далее в этом материале.

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В этой статье мы вам расскажем о том, как заказать ключ для Windows 10 быстро и дёшево по акции. Помимо лицензий OEM для операционной системы Windows 10 на распродаже по скидке продаются также наборы офисных программ MS Office и ряд полезных утилит, которые могут упростить некоторым пользователям жизнь.

Купить Windows 10 Pro за $8.37

Начнём с операционной системы и сразу же отметим довольно интересный момент. Всё дело в том, что на распродаже в магазине продаётся Windows 10 Professional дешевле, чем издание Home. Первая версия стоит 8 долларов 37 центов, а вторая – почти на полдоллара дороже.

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Ещё немного сэкономить смогут владельцы двух персональных компьютеров. Ну, или просто пользователи, которые просто хотят обзавестись сразу двумя ключами. В таком случае Windows 10 Professional становить ещё более привлекательным вариантом. Набор из двух лицензию можно купить за 11 долларов 37 центов, то есть средняя цена одного ключа составит менее 5,7 доллара.

А вот Windows 10 Home стоит заметно (относительно) дороже. Если при покупке одного ключа разница с профессиональным изданием составляет 59 центов, то уже в случае с комплектом из двух ключей она вырастает до 3,61 доллара или 1,8 доллара за штуку.

В список специальных предложений также входят наборы офисного программного обеспечения Microsoft Office Professional Plus. Цена издания 2019 года составляет 32 доллара 4 центра или 36 долларов 42 центра. Стоимость зависит от способа активации. Их предусмотрено два: через телефон и онлайн. Версия с активацией онлайн стоит дороже.

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То же самое касается и редакции Microsoft Office 2016 Professional Plus. Версия с активаций через Интернет продаётся за 29 долларов 86 центов. Если вы хотите активировать программное обеспечение через смартфон, то сможете сэкономить почти 5,5 доллара.

Ссылки на магазин Keysworlds, где можно быстро заказать лицензии на Windows 10 Home / Professional и Microsoft Office 2019 / 2016 Professional Plus, ждут вас в таблице ниже. Для получения скидки промокоды НЕ требуются.

#
Предложение
Специальная цена
В магазин
1
Windows 10 Professional
$8,37
2
Windows 10 Professional (2 ПК)
$11,37
3
Windows 10 Home
$8,96
4
Windows 10 Home (2 ПК)
$14,98
5
Microsoft Office 2019 Professional Plus (телефон)
$32,04
6
Microsoft Office 2019 Professional Plus (онлайн)
$36,42
7
Microsoft Office 2016 Professional Plus (телефон)
$24,39
8
Microsoft Office 2016 Professional Plus (онлайн)
$29,86

Рекомендованные предложения

В этом разделение мы рассмотрим ещё несколько предложений, на которые стоит обратить внимание. Тут в первую очередь вас ждут комплекты, включающие Microsoft Office и Windows 10. Например, пара Microsoft Office 2019 Professional Plus в паре с Windows 10 Professional стоит 38 долларов 28 центов.

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Windows 10 Home, как ни странно, вновь оказывается чуть дороже. За комплект с домашней редакцией вместо профессиональной нужно доплатить 1 доллар 10 центов. И не забываем о промокоде KWLE50, который обеспечивает 50-процентную скидку.

Microsoft Office 2016 Professional Plus в паре с Windows 10 Professional обойдётся в 28 долларов 93 цента. Комплект с Windows 10 Home стоит уже не на 1,1 доллара, а на 60 центов дороже. С чем это связано – неизвестно.

Также стоит отметить возможность приобретения пакета Microsoft Office 365 Professional. Он включает Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive объёмом 1 ТБ, а также Skype для бизнеса. Пользователи смогут работать в программным обеспечение на смартфоне, планшете, настольном компьютере или ноутбуке.

В случае с Microsoft Office 365 Professional Plus речь идёт не о единоразовой покупке, а о подписке. Приобрести подписку на год для одного компьютера по акции с 50-процентной скидкой по промокоду KWLE50 можно за 14 долларов 76 центов. В комплекте c Windows 10 Professional цена вырастает до 20 долларов 7 центов. То есть в этом случае цена ключа для операционной системы уже составляет менее 6 долларов. Ссылки указаны ниже в таблице.

#
Предложение
Промокод
Специальная цена
В магазин
1
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional
KWLE50
$38,28
2
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Home
KWLE50
$39,38
3
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Professional
KWLE50
$28,93
4
Microsoft Office 2016 Professional Plus + Windows 10 Home
KWLE50
$59,53
5
Microsoft Office 365 Professional Plus (подписка на год для одного ПК)
KWLE50
$14,76
6
Microsoft Office 365 Professional Plus + Windows 10 Professional
KWLE50
$20,07

Ещё больше скидок

Промкод KWLE50 с 50-процентной скидкой распространяется не только на рассмотренные выше предложения. В этом разделе мы рассмотрим ещё немного акционного программного обеспечения, доступного по сниженной цене в магазине Keysworlds.

В ассортименте Microsoft есть не только Office Professional Plus и Office 365 Professional Plus. В частности, вы можете приобрести с 50-процетной скидкой издания Microsoft Office Home and Business для macOS. Например, версия 2019 года стоит 163 доллара 55 центов, а 2016 года – 76 долларов 58 центов.

Редакция для учёбы и дома, но уже для операционной системы Windows стоит в разы дороже. Версия 2016 года с промокодом KWLE50 обойдётся вам в 29 долларов 42 центра. Более новый вариант (2019 года) стоит дороже на 10 долларов 20 центов.

Вы также можете приобрести не весь пакет MS Office, а отдельную программу. Например, стоимость Project 2016 Professional Plus составляет 14 долларов 76 центов, а Project 2019 Professional Plus – 19 долларов 14 центов. За Visio 2016 Professional Plus и 2019 Professional Plus нужно по акции заплатить 14 долларов 22 цента и 16 долларов 40 центов соответственно. Опять же, помним о промокоде KWLE50 с 50-процентной скидкой. Ссылки – в таблице.

#
Предложение
Промокод
Специальная цена
В магазин
1
Microsoft Office 2016 Home and Business (macOS)
KWLE50
$76,58
2
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS)
KWLE50
$163,55
3
Microsoft Office 2016 Home and Student
KWLE50
$29,42
4
Microsoft Office 2019 Home and Student
KWLE50
$39,62
5
Microsoft Visio 2016 Professional Plus
KWLE50
$14,22
6
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
KWLE50
$16,40
7
Microsoft Project 2016 Professional Plus
KWLE50
$14,76
8
Microsoft Project 2019 Professional Plus
KWLE50
$19,14

Утилиты со скидкой до 90%

Распродажа предлагает прекрасную возможность купить со скидкой до 90% полезные утилиты. Например, подписка на год для одного пользователя на Advanced SystemCare 14 Pro для оптимизации персональных компьютеров и ускорения работы операционной системы обойдётся в 10 долларов 93 цента.

Ashampoo Photo Commander 16 обойдётся в 16 долларов 40 центов, в то время как за MacBooster 8 (пожизненная подписка) стоит по акции 8 долларов 74 цента. Также следует отметить iBoysoft NTFS Standard. Это утилита для компьютеров Apple на базе операционной системы macOS. Цель её использования заключается в обеспечении доступа к записи и чтению любой версии файловой системы NTFS в ПК на macOS.

Ещё одна утилита – Disk Drill. Профессиональная редакция даёт возможность восстанавливать информацию с жёстких дисков любого формата. Стоимость составляет почти 22 доллара.

И последняя утилита в нашем материале – Wallpaper Wizard 2 для компьютеров на базе операционной системы macOS. Цена составляет 9 долларов 84 цента. Это программное обеспечение позволяет быстро выбирать красивые обои для рабочего стало.

#
Предложение
Специальная цена
В магазин
1
Advanced SystemCare 14 Pro (1 ПК / 1 год)
$10,93
2
Ashampoo Photo Commander 16
$16,40
3
MacBooster 8 (пожизненная подписка)
$8,74
4
iBoysoft NTFS (macOS)
$10,93
5
Wallpaper Wizard 2 (macOS)
$9,84
6
Disk Drill Professional
$21,87

Обзор и ассортимент магазина Keysworlds

В дизайне сайта интернет-магазина преобладают красный и белый цвета. В шапку вынесены кнопки для регистрации и входа в аккаунт, смены языка и валюты. Вы можете выбрать русский, английский, французский, китайский, португальский, немецкий, испанский, венгерский или итальянский языки. Валюты – доллары (США, Австралия, Канада, Тайвань), российские рубли, евро и фунты стерлингов.

Ниже есть кликабельный логотип магазина, нажав на который вас отправит на домашнюю страницу. Тут же присутствует поисковая строка и указан адрес электронной почты технической поддержки – support@keysworlds.com. Работает она в режиме 24/7.

Далее идёт список категорий, к чему мы вернёмся чуть позже. На домашней странице сайта есть блоки с часто задаваемыми вопросами, свежими новостями и отзывами покупателей. Ссылки на ознакомление с информацией правового характера вынесены в подвал сайта.

Теперь пройдёмся по категориям. EPIC GAMES. Тут есть только три предложения – Phoenix Point, Borderlands 3 и Fortnite Darkfire Bundle (PS4) по цене примерно 57 долларов, 58 долларов и 55 долларов соответственно.

STEAM. Тут предложений собрано намного больше. Все перечислять не будем, но несколько отметим. Например, Resident Evil 3 за 50 долларов, Monster Hunter World: Iceborne за 42 доллара и DOOM Eternal Deluxe Edition за 102 доллара.

В ORIGIN и UPLAY всё скромно – FIFA 20 и Skull and Bones с Anno 1800 соответственно. А вот в разделе BATTLE.NETи вовсе нет никаких игры. Все предложения для ПК собрали в разделе PC GAMES. Ещё одна категория на сайте – CONSOLE CARDS. Тут владельцы игровых приставок Microsoft и Sony могут приобрести подписки и подарочные карты.

Заказ и оплата

Процедуру заказа ключей в магазине Keysworlds рассмотрим на примере Windows 10 Professional. Стоимость составляет 8 долларов 37 центов. Добавляем лицензию в корзину и переходим туда для оформления заказа.

В корзине мы видим стоимость и количество ключей. Мы покупаем только одну лицензию. В блоке справа вы можете ввести промокод KWLE50. В нашем случае он не требуется, поэтому этот пункт пропускаем и жмём сразу на кнопку Proceed to Checkout и идём дальше.

Следующий шаг – заполнение большой формы. Вам нужно указать имя, фамилию, компанию (по желанию), домашний адрес, почтовый индекс, страну и номер телефона. Также нужно ввести адрес электронной почты и придумать пароль для личной учётной записи.

Далее вводим данные банковской карты и жмём кнопку Place Order. К слову, если вы забыли в корзине ввести промокод, сделать это можно и тут, нажав на Apply Discount Code. После оплаты ключ будет отправлен на указанный адрес электронной почты.

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