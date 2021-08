Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Интернет-магазин Whokeys запускает акцию с большими скидками на программное обеспечение компании Microsoft. На распродаже по сниженной цене продаются наборы офисного софта Microsoft Office для работы с документами, а также лицензии OEM на операционную систему Windows 10.

Купить Windows 10 недорого

Не будем брать время на раскачку и начнём сразу с самым привлекательных предложений начавшейся распродажи, а уже потом рассмотрим детальнее сам сайт интернет-магазина. Приобрести ключ для операционной системы Windows 10 Professional вы сможете лишь за 14 долларов. Два ключа одним заказом обойдутся в примерно в 26 долларов 50 центров, то есть чуть более 13 долларов за штуку.

Есть в магазине и ключи для программного обеспечения Windows 10 Home. Домашняя редакция операционной системы стоит чуть дешевле. За неё по акции в магазине Whokeys вам придётся заплатить порядка 13 долларов. Как видим, Windows 10 Home стоить ненамного дешевле версии Pro.

Для тех, кто нуждается в лицензионном офисном программном обеспечении, тоже есть предложение. Чуть более 43 долларов нужно заплатить за набор Microsoft Office 2019 Professional Plus. Комплект включает все известные программы: Word, PowerPoint, Excel и другие.

Заметим, что на распродаже в магазине можно приобрести набор Microsoft Office 2019 Professional Plus в паре с ключом для операционной системы Windows 10 Professional. Заплатить за комплект придётся почти 51 долларов. Если покупать программное обеспечение по отдельности, то вы переплатите около 6 долларов.

Справки ради напомним, что после активации лицензии OEM на персональном компьютере повторно использовать тот же ключ не получится. В случае перехода на другой ПК придётся покупать ещё одну лицензию. То же самое нужно будет делать при обновлении аппаратного обеспечения компьютера с уже активированным ключом.

Точные цены на каждое из пяти упомянутых выше предложений, а также ссылки на страницу всех товарных позиций на сайте Whokeys вы можете найти в таблице ниже. Для получения 25-процентной скидки нужно во время оформления заказа в корзине активировать купон OC25. Об этом мы детальнее поговорим чуть позже, когда будем рассказывать о процедуре оформления заказа ключей для программного обеспечения.

Ключ Промокод Цена по скидке Заказать Windows 10 Pro OC25 $14.06 Купить Windows 10 Home OC25 $13.22 Купить Windows 10 Pro (2 шт.) OC25 $26.42 ($13.26 за шт.) Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus OC25 $43.15 Купить Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro OC25 $50.70 Купить

Дизайн магазина

Площадка Whokeys имеет стандартную для подобных сервисов структуру, но всё же может похвастаться более качественным оформлением, чем некоторые альтернативные порталы. Правда, разделять экран на две части лучше не надо.

В шапке сайта есть логотип магазина, кликом по которому можно быстро вернуться на главную страницу. В правом углу находятся кнопки для регистрации и входа в личный аккаунт. По центру хедера создатели магазина расположили поисковую строку, которая позволяет быстро найти нужный софт. Всё это наглядно показано на скриншоте выше.

В следующем блоке расположились категории и кнопки для смены языка / валюты. Помимо долларов, евро, фунтов стерлингов есть и другие валюты, включая рубли. Русский язык тоже присутствует. Детальнее с категориями продуктов мы ознакомимся чуть позже, а пока только перечислим их:

Steam;

Origin;

PlayStation;

PC;

Gift Cards;

Daily Deals.

Под блоком с категориями находится несколько кликабельных постеров. Например, на момент написания статьи сюда вынесли FIFA 21, Outriders, Horizon Zero Dawn Complete Edition, World of Warcraft Shadowland, Mafia Trilogy, Age of Empires III – Definitive Edition, а также сезонные пропуски Assassin’s Creed Valhalla и Anno 1800 – Complete Edition.

А уже под постером идут списки игр. Если верить надписям, особой популярностью пользуются The Sims 4, GTA V, Gloria Victis, Pro Evolution Soccer 2021 и Watch Dogs Legion. Ещё ниже собраны предложения по категориям.

В подвале сайта есть ссылки, перейдя по которым вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией. Например, прочитать политику конфиденциальности, о возврате средств и т.д.

Также тут указан Skype интернет-магазина (whokeys.com) и адрес электронной почты для связи с техподдержкой (service@whokeys.com). В случае возникновения вопросов вы сможете связаться с консультантами кликом по пиктограмме живого чата в правом нижнем углу сайта. Иконка чата присутствует на всех страницах Whokeys.

Ассортимент

Как мы писали чуть выше, на сайте Whokeys есть несколько категорий, в которых можно найти игры, дополнения к нем и ещё несколько других предложений. Например, в разделе PlayStation можно приобрести подарочные карты и ваучеры для пополнения кошелька. Их же можно найти и в категории Gift Cards.

Раздел Daily Deals содержит лучшие предложения дня. На момент написания статьи тут можно со скидкой приобрести Mount and Blade Warband Full Collection, FIFA Points для FIFA 21 и Wolfenstein Youngblood.

В категории Origin вы найдёте игры с активацией через соответствующий цифровой магазин. Например, за 50 долларов можно купить симулятор FIFA 20, FIFA 21 стоит на 5 долларов дороже, а также за эти деньги можно купить Need For Speed Origin.

Следующая категория – Steam. Здесь тоже можно найти немало интересных предложений. Например, Football Manager 2020 за 44 доллара, Horizon Zero Dawn Complete Edition за 50 долларов или The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition за 25 долларов.

Наконец, в разделе PC собраны все предложения, которые относятся к компьютерам на базе операционной системы Windows. В этой категории можно найти как саму ОС Windows 10, так и компьютерные игры наряду с полезными (и бесполезными) утилитами.

Регистрация на сайте

Если вы хотите создать личный аккаунт на сайте, чтобы в будущем было проще покупать ключи для программного обеспечения, нужно в правом верхнем углу шапки сайта нажать на кнопку Sign Up. На скриншоте ниже показано, что для регистрации можно использовать аккаунты в Google или Facebook, адрес электронной почты или номер телефона.

Лучший способ создать учётную запись – использовать e-mail. Более того, в таком случае вам не придётся беспокоиться о вводе адреса электронной почты в настройках, ведь именно на него после оплаты заказа будет отправлено письмо с ключом для активации ПО.

Итак, вводим e-mail, имя, фамилию и придумываем пароль, состоящий из 5-16 букв, цифр или специальных символов. Далее соглашаемся за политикой конфиденциальности и условиями использования и жмём кнопку Sign Up. При желании можно подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить информацию о скидках и будущих распродажах.

Заказ и оплата

Процедуру заказа ключей для программного обеспечения в Whokeys мы будем проверять на примере комплекта Microsoft Office 2019 Professional Plus и Windows 10 Pro. Переходим на страницу по ссылке в таблице выше и добавляем товар в корзину.

На скриншоте выше видно, что стоимость составляет почти 68 долларов с учётом 77-процентной скидки. Далее жмём Buy Now и отправляемся в корзину. Вводим промокод OC25 и получаем дополнительную 25-процентную скидку. В итоге цена набора упадёт до 50 долларов 70 центов.

Теперь жмём кнопку Submit Order и отправляемся к оплате заказа. Если у вас нет желания платить комиссию, придётся использовать платёжную систему PayPal. Все остальные способы оплаты предполагают небольшой процент.

Например, если рассчитываться через WebMoney, придётся сверху добавить ещё около 4 долларов. Комиссия в «Яндекс.Деньги» составляет более 5 долларов, в QIWI – около 4 долларов, а в LiqPay и Mint – 2 доллара и 6 долларов соответственно. Оплатить можно и с помощью цифровой валюты Bitcoin. В таком случае придётся переплатить меньше доллара.

После выбора сервиса остаётся только нажать кнопку Pay Now, перейти в свою платёжную систему и подтвердить транзакцию. Письмо с ключами будет отправлено в течение нескольких минут на указанных при регистрации адрес электронной почты.