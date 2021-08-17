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Летние скидки – Windows 10 Pro за $14 и -25% на программы Microsoft

На распродаже по сниженной цене продаются наборы офисного софта Microsoft Office для работы с документами, а также лицензии OEM на операционную систему Windows 10.
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Интернет-магазин Whokeys запускает акцию с большими скидками на программное обеспечение компании Microsoft. На распродаже по сниженной цене продаются наборы офисного софта Microsoft Office для работы с документами, а также лицензии OEM на операционную систему Windows 10.

Купить Windows 10 недорого

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Не будем брать время на раскачку и начнём сразу с самым привлекательных предложений начавшейся распродажи, а уже потом рассмотрим детальнее сам сайт интернет-магазина. Приобрести ключ для операционной системы Windows 10 Professional вы сможете лишь за 14 долларов. Два ключа одним заказом обойдутся в примерно в 26 долларов 50 центров, то есть чуть более 13 долларов за штуку.

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Есть в магазине и ключи для программного обеспечения Windows 10 Home. Домашняя редакция операционной системы стоит чуть дешевле. За неё по акции в магазине Whokeys вам придётся заплатить порядка 13 долларов. Как видим, Windows 10 Home стоить ненамного дешевле версии Pro.

Для тех, кто нуждается в лицензионном офисном программном обеспечении, тоже есть предложение. Чуть более 43 долларов нужно заплатить за набор Microsoft Office 2019 Professional Plus. Комплект включает все известные программы: Word, PowerPoint, Excel и другие.

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Заметим, что на распродаже в магазине можно приобрести набор Microsoft Office 2019 Professional Plus в паре с ключом для операционной системы Windows 10 Professional. Заплатить за комплект придётся почти 51 долларов. Если покупать программное обеспечение по отдельности, то вы переплатите около 6 долларов.

Справки ради напомним, что после активации лицензии OEM на персональном компьютере повторно использовать тот же ключ не получится. В случае перехода на другой ПК придётся покупать ещё одну лицензию. То же самое нужно будет делать при обновлении аппаратного обеспечения компьютера с уже активированным ключом.

Точные цены на каждое из пяти упомянутых выше предложений, а также ссылки на страницу всех товарных позиций на сайте Whokeys вы можете найти в таблице ниже. Для получения 25-процентной скидки нужно во время оформления заказа в корзине активировать купон OC25. Об этом мы детальнее поговорим чуть позже, когда будем рассказывать о процедуре оформления заказа ключей для программного обеспечения.

Ключ
Промокод
Цена по скидке
Заказать
Windows 10 Pro
OC25
$14.06
Windows 10 Home
OC25
$13.22
Windows 10 Pro (2 шт.)
OC25
$26.42 ($13.26 за шт.)
Microsoft Office 2019 Professional Plus
OC25
$43.15
Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro
OC25
$50.70

Дизайн магазина

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Площадка Whokeys имеет стандартную для подобных сервисов структуру, но всё же может похвастаться более качественным оформлением, чем некоторые альтернативные порталы. Правда, разделять экран на две части лучше не надо.

В шапке сайта есть логотип магазина, кликом по которому можно быстро вернуться на главную страницу. В правом углу находятся кнопки для регистрации и входа в личный аккаунт. По центру хедера создатели магазина расположили поисковую строку, которая позволяет быстро найти нужный софт. Всё это наглядно показано на скриншоте выше.

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В следующем блоке расположились категории и кнопки для смены языка / валюты. Помимо долларов, евро, фунтов стерлингов есть и другие валюты, включая рубли. Русский язык тоже присутствует. Детальнее с категориями продуктов мы ознакомимся чуть позже, а пока только перечислим их:

  • Steam;
  • Origin;
  • PlayStation;
  • PC;
  • Gift Cards;
  • Daily Deals.

Под блоком с категориями находится несколько кликабельных постеров. Например, на момент написания статьи сюда вынесли FIFA 21, Outriders, Horizon Zero Dawn Complete Edition, World of Warcraft Shadowland, Mafia Trilogy, Age of Empires III – Definitive Edition, а также сезонные пропуски Assassin’s Creed Valhalla и Anno 1800 – Complete Edition.

А уже под постером идут списки игр. Если верить надписям, особой популярностью пользуются The Sims 4, GTA V, Gloria Victis, Pro Evolution Soccer 2021 и Watch Dogs Legion. Ещё ниже собраны предложения по категориям.

В подвале сайта есть ссылки, перейдя по которым вы сможете ознакомиться с дополнительной информацией. Например, прочитать политику конфиденциальности, о возврате средств и т.д.

Также тут указан Skype интернет-магазина (whokeys.com) и адрес электронной почты для связи с техподдержкой (service@whokeys.com). В случае возникновения вопросов вы сможете связаться с консультантами кликом по пиктограмме живого чата в правом нижнем углу сайта. Иконка чата присутствует на всех страницах Whokeys.

Ассортимент

Как мы писали чуть выше, на сайте Whokeys есть несколько категорий, в которых можно найти игры, дополнения к нем и ещё несколько других предложений. Например, в разделе PlayStation можно приобрести подарочные карты и ваучеры для пополнения кошелька. Их же можно найти и в категории Gift Cards.

Раздел Daily Deals содержит лучшие предложения дня. На момент написания статьи тут можно со скидкой приобрести Mount and Blade Warband Full Collection, FIFA Points для FIFA 21 и Wolfenstein Youngblood.

В категории Origin вы найдёте игры с активацией через соответствующий цифровой магазин. Например, за 50 долларов можно купить симулятор FIFA 20, FIFA 21 стоит на 5 долларов дороже, а также за эти деньги можно купить Need For Speed Origin.

Следующая категория – Steam. Здесь тоже можно найти немало интересных предложений. Например, Football Manager 2020 за 44 доллара, Horizon Zero Dawn Complete Edition за 50 долларов или The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition за 25 долларов.

Наконец, в разделе PC собраны все предложения, которые относятся к компьютерам на базе операционной системы Windows. В этой категории можно найти как саму ОС Windows 10, так и компьютерные игры наряду с полезными (и бесполезными) утилитами.

Регистрация на сайте

Если вы хотите создать личный аккаунт на сайте, чтобы в будущем было проще покупать ключи для программного обеспечения, нужно в правом верхнем углу шапки сайта нажать на кнопку Sign Up. На скриншоте ниже показано, что для регистрации можно использовать аккаунты в Google или Facebook, адрес электронной почты или номер телефона.

Лучший способ создать учётную запись – использовать e-mail. Более того, в таком случае вам не придётся беспокоиться о вводе адреса электронной почты в настройках, ведь именно на него после оплаты заказа будет отправлено письмо с ключом для активации ПО.

Итак, вводим e-mail, имя, фамилию и придумываем пароль, состоящий из 5-16 букв, цифр или специальных символов. Далее соглашаемся за политикой конфиденциальности и условиями использования и жмём кнопку Sign Up. При желании можно подписаться на рассылку новостей, чтобы не пропустить информацию о скидках и будущих распродажах.

Заказ и оплата

Процедуру заказа ключей для программного обеспечения в Whokeys мы будем проверять на примере комплекта Microsoft Office 2019 Professional Plus и Windows 10 Pro. Переходим на страницу по ссылке в таблице выше и добавляем товар в корзину.

На скриншоте выше видно, что стоимость составляет почти 68 долларов с учётом 77-процентной скидки. Далее жмём Buy Now и отправляемся в корзину. Вводим промокод OC25 и получаем дополнительную 25-процентную скидку. В итоге цена набора упадёт до 50 долларов 70 центов.

Теперь жмём кнопку Submit Order и отправляемся к оплате заказа. Если у вас нет желания платить комиссию, придётся использовать платёжную систему PayPal. Все остальные способы оплаты предполагают небольшой процент.

Например, если рассчитываться через WebMoney, придётся сверху добавить ещё около 4 долларов. Комиссия в «Яндекс.Деньги» составляет более 5 долларов, в QIWI – около 4 долларов, а в LiqPay и Mint – 2 доллара и 6 долларов соответственно. Оплатить можно и с помощью цифровой валюты Bitcoin. В таком случае придётся переплатить меньше доллара.

После выбора сервиса остаётся только нажать кнопку Pay Now, перейти в свою платёжную систему и подтвердить транзакцию. Письмо с ключами будет отправлено в течение нескольких минут на указанных при регистрации адрес электронной почты.

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