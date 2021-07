Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Мы часто пишем об интернет-магазинах, в которых продаются ключи для программного обеспечения по доступным ценам. На горизонте появился ещё один такой сервис. Он называется Keysbuff. Магазин запустил распродажу ключей для Windows 10 Home, Windows 10 Pro, серверных ОС и наборов офисных программ Microsoft Office Professional Plus.

В Keysbuff сейчас можно купить лицензии для операционных систем Windows 10 Home и Windows 10 Pro примерно за 1 000 рублей. Количество акционных ключей ограничено, как и время проведения распродажи. Детальнее обо всех предложениях мы поговорим далее.

Купить ключ к Windows 10 за 1 000 рублей

Операционную систему Windows 10 компания Microsoft представила примерно шесть лет назад. Она всё ещё актуальная, хоть в прошлом месяце и состоялся анонс Windows 11. И продолжит такой быть ещё не один год. Тем более что звание самое популярной ОС Windows 10 и «семёрки» отобрала совсем недавно. К слову, в первое время после официального прекращения поддержки даже Windows 7 позиции сдавала неохотно. Но потом всё стало на круги своя.

А мы вернёмся к нашей распродаже. Ключ для Windows 10 Pro по акции обойдётся в 1 034 рубля 55 копеек. И да, сразу отметим, что все цены, которые будут упоминаться далее по тексту, указаны с учётом скидки. Для её получения нужно активировать промокод OCK. Он снижает стоимость на 28%. Как это всё делается, мы расскажем в конце материала, когда уделим внимание процедуре оформления заказа.

За 2 006 рублей 98 копеек можно купить сразу два ключа для Windows 10 Professional. То есть за штуку средняя цена выходит чуть более 1 003 рублей. Но это предложение выгодно только для тех, кому действительно нужно две лицензии. А переплатить почти 1 000 рублей, чтобы сэкономить менее 30 рублей – довольна странная затея, не находите?

Чуть дешевле профессионального издания стоит редакция Home Edition. С купоном её стоимость по акции падает до 932 рублей 28 копеек. Кроме того, за 1 034 рублей 55 копеек предлагается Windows 10 LTSC 2019 Global. Если вы были внимательны, то должны заметить, что столько же стоит ключ к ОС Windows 10 Pro.

Также нельзя не сказать о серверной ОС, раз уж мы упомянули её в первом абзаце статьи. За Windows 10 Server 2019 Standard придётся по акции заплатить 1 222 рубля 75 копеек. Издание 2016 года стоит дешевле на 334 рубля.

Завершая тему операционной системы Microsoft, отметим, что её приобрести можно в комплекте с программным обеспечение для офисной работы компании из Редмонда. Да, мы говорим об MS Office Professional Plus. Редакция 2019 года в паре с ключом для Windows 10 Pro обойдётся в 3 700 рублей 89 копеек.

Сам набор программ стоит 3 104 рубля 88 копеек. Складываем это с 1 034 рублями за Windows 10 Pro и получает почти 4 150 рублей. Как видим, покупать комплектом – выгоднее. В данном случае мы экономим порядка 450 рублей.

В случае с Microsoft Office 2019 Professional Plus существует ещё одно привлекательное предложение. Набор программ сразу для пяти компьютеров обойдётся не в 15 500 рублей (3 104 x 5), а лишь в 7 904 рубля 32 копейки, то есть в 1 580 рублей 86 копеек за штуку.

Доступны на распродаже в магазине Keysbuff и другие продукты. Например, Microsoft Office 2019 Home & Student за 2 289 рублей 30 копеек, MS Office 2016 Professional Plus за 1 912 рублей 87 копеек, MS Project 2019 Pro Plus за 2 651 рубль 29 копеек и MS Visio 2019 Pro Plus за 2 602 рубля 99 копеек. Ещё раз напомним, что для получения скидки, требуется активировать купон OCK. Ссылки на каждый товар в Keysbuff вы найдёте в специально таблице ниже.

Лицензия Промокод Цена Перейти в магазин Windows 10 Pro OCK ~1 035 рублей Заказать Windows 10 Home OCK ~935 рублей Заказать Windows 10 Pro (2 ПК) OCK ~2010 рублей Заказать Windows 10 LTSC 2019 OCK ~1 035 рублей Заказать Microsoft Office 2016 Professional Plus OCK ~1 915 рублей Заказать Microsoft Office 2019 Home & Student OCK ~2 290 рублей Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus OCK ~3 105 рублей Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus (5 ПК) OCK ~7 905 рублей Заказать Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Pro OCK ~3 700 рублей Заказать MS Project 2019 Professional Plus OCK ~2650 рублей Заказать MS Visio 2019 Professional Plus OCK ~2 605 рублей Заказать Windows Server 2019 Standard OCK ~1 225 рублей Заказать Windows Server 2016 Standard OCK ~990 рублей Заказать

Обзор магазина

Сайт интернет-магазина выполнен в серых и синих тонах. Русский язык присутствует, но переведён далеко не весь контент. Поэтому можно смело оставаться на английском. Адаптация под мобильные устройства настроена не лучшим образом.

Кнопки для регистрации и входа в систему указаны в шапке. Там же можно сменить язык и валюту. Ниже идёт поисковая строка, а рядом с ней располагается логотип магазина. Далее можно заметить иконки категорий. Например, в разделе Gift Cards вы можете купить подарочные карт для Steam, а в PlayStation – пополнить кошелёк в PS Store.

Отдельно остановимся на разделах Steam, Uplay и Origin. Здесь вы можете приобрести игры с активацией через соответствующий магазин. К вашему вниманию предлагаются как новые проекты вроде Far Cry 6, Watch Dogs Legion, так и старые, как, например FIFA 20, The Sims 4 либо Need For Speed Heat.

Больше всего игр вы найдёте в магазине Steam. Их здесь почти две сотни, включая новинку Resident Evil Village Deluxe Edition, стоимостью чуть более 5 100 рублей. Правда, в это количество входят и подарочные карты для Steam, поэтому игр будет чуть меньше.

В разделе Origin вы найдёте 26 предложений. Самая дорогая игра – Star Wars Jedi Fallen Order. Она обойдётся более чем в 6 100 рублей. Самое доступное предложение – The Sims 3 за 850 рублей. К слову, лишь на 1 рубль дороже стоит Battlefield 1.



Последняя категория – Uplay. Здесь вашему внимаю предлагаются уже упомянутые Far Cry 6 и Watch Dog Legion. Также стоит обратить внимание на наличие большого количества игр серии Assassin’s Creed, включая AC Valhalla.

Заказ, получение и активация ключа для Windows 10 Pro

Теперь рассмотрим весь процесс заказа ключа для операционной системы Windows 10 Professional. Для начала переходим по ссылке в таблице. На странице магазина мы видим, что стоимость лицензии снижена с 4 051 рублей до 1 436 рублей 87 копеек.

Нажимаем «Купить сейчас» и видим, что система просит войти в учётную запись. Если у вас нет желания создавать личный аккаунт, за неимением оного можете просто использовать для входа свой профиль в Google или Facebook. Затем ещё раз жмём «Купить сейчас» и переходим в корзину.

Тут нам надо подтвердить наш заказа. Для этого нажимаем на кнопку «Отправить заказ», предварительно указав промокод OCK, который снизить стоимость ключа для операционной системы чуть более чем на 400 рублей.

Сервис предлагает ряд способов оплатить заказ. К слову, их количество при использовании VPN может меняться. Мы видим, что в нашем случае можно использовать следующие платёжные системы (в скобках указана сумма комиссии):

VISA (~75 рублей);

PayPal (нет комиссии);

WebMoney (~40-70 рублей);

QIWI (~70-85 рублей);

LiqPay (~45 рублей);

AliPay (~65 рублей);

Mint (~125 рублей);

Bitcoin.

Рассчитаться криптовалютой на момент написания материала нельзя. Чтобы не платить комиссию, нужно использовать исключительно платёжную систему PayPal. После оплаты вы получите на почту письмо, в котором будет указан код активации операционной системы Windows 10 Pro.

Далее переходим в настройки, открываем раздел «Обновления и безопасность» и ищем категорию «Активация». Теперь можете ввести купленных ключ. Если у вас система уже была активирована, нужно нажать «Изменить ключ продукта».

В случае возникновения вопросов вы можете связаться со службой поддержки. Адрес – service@keysbuff.com. Также на сайте есть живой чат, где в общении с консультантом тоже можно получить ответ на интересующий вопрос. И в завершение ещё раз напомним, что распродажа скоро закончится, и ключей может всем не хватить.