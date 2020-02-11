Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год

для раздела Блоги
9
Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Многие слышали словосочетание Data Science, но понятия не имеют, что оно собой представляет. Сразу нужно отметить, что это не просто два умных иностранных слова, которые употребляются, где надо и нет. Data Science – это наука о работе с данными, которая в ближайшем будущем должна сделать революцию в мире программирования и бизнеса. И процесс изменения уже запущен, чему свидетельствует увеличение количества стартапов в сфере больших данных и искусственного интеллекта.

реклама

Стоит более детально разобраться в том, что собой представляет Data Science. Это наука о способах эффективного извлечения полезной информации из общего массива данных, которая тесно взаимосвязана с машинными обучением, наукой о мышлении и технологиями обработки больших данных или Big Data. При правильном обращении из них можно получить массу полезной информации, которая появилась за последние десятилетия.

реклама

Простые компьютеры, которые на основе заложенных алгоритмов могли выполнять те или иные действия для достижения необходимого результата, при работе с большими данными являются неэффективным решением. Для устранения проблемы был разработан иной подход. Им стали нейросети. Компьютер может находить различные ответы и приходить к определённым выводам, самостоятельно анализируя заданную пользователем информацию.

реклама

Нейросети сейчас встречаются чуть ли не везде. Например, в юриспруденции они могут освободить юриста от долгой и нудной работы по поиску прецедентов; в логистике помогут рассчитать потребность в товарах и построить самый выгодный маршрут, а медицине – разработать эффективный курс лечения. Сейчас ИИ может нарисовать картину и завершить незаконченное музыкальное произведение.

Помощь нейросети в самообучении оказывают специалисты в области Data Science. Их профессия называется Data Scientist. Человек, который освоил её, является экспертом по аналитическим данным. Для этого не обязательно быть продвинутым программистом, а достаточно иметь базовые знания Python и способность к анализу.

реклама

Кроме того, Data Scientist должен обладать упорством, поскольку с первого раза определить идеальную формулу для обучения искусственного интеллекта не представляется возможным. Специалист должен изучать все существующие алгоритмы для выбора того, какой бы идеально подошёл для решения задач.

Как стать Data Scientist

реклама


Если вы решили связать свою судьбу с наукой о данных, стать специалистом в этой отрасли можно двумя способами. Во-первых, вы можете поступить в университет, потратить несколько лет и получить диплом. Во-вторых, можно пройти онлайн-курсы и за год получить все ключевые знания в сфере Data Science.

Второй способ прекрасно подходит зрелым людям, которые хотят оперативно поменять направление деятельности. Курсы по Data Science проводят многие компании, и у всех они могут отличаться. Но есть базовые моменты, с которыми студент точно ознакомиться:

  • работа в Google Colab;
  • базовые знания языка Python;
  • построение нейросетей;
  • создание аналитических моделей.

По завершению курса успешным студентам предоставляется возможность стажировки в компания-партнёрах. Профессия Data Scientist является весьма высокооплачиваемой и одной из самых востребованных в мире. По данным аналитиков IncRussia, заработная плата специалистов по машинному обучению в России составляет от 130 000 рублей до 300 000 рублей в зависимости от квалификации. В зарубежных компаниях специалистам платят 90 000 долларов в среднем ежегодно. Сейчас стажёры нужны таким компаниям, как «Яндекс», «Сбербанк», «Северсталь» и МТС.

Как быстро пройти курсы Data Science

Несмотря на то, что практически все образовательные учреждения предлагают почти один и тот же набор курсов, есть школы, которые выгодно отличаются от своих конкурентов. Одной из таких является SkillFactory. Она предлагает пройти курс длительностью 1 год. Обучение происходит онлайн, поэтому его можно проходить из любой точки мира.

Специализация Date Science даёт возможность лишь за 12 месяцев освоить профессию Junior Data Scientist. Программа разработана с акцентом на практическое применения умений, поэтому лишь 20% курса будет занимать теория. По завершению обучения у всех студентов будет Git-репозиторий с решёнными задачами, которыми можно похвастаться перед работодателем. Специализация Data Science в онлайн-школе SkillFactory включает шесть курсов:

  • Python;
  • Math & Stat;
  • Machine Learning;
  • Deep Learning;
  • Data Engineering
  •  «Менеджмент для Data Science».

Двухмесячный курс Python позволит научиться быстро обрабатывать большие файлы и создавать отчёты, познакомит с распространёнными инструментами для быстрых вычислений и работы с API. Программа предусматривает 16 модулей, которые делятся на вводные и продвинутый уровни. В рамках обучения студенты получают доступ к теоретическому материалу, задачам, вебинарам и системе Slack, а также решают свыше 500 примеров по разным тематикам.

В рамках курса Math & Stat длиной два месяца студенты изучают базу по математике и статистике, которая будет полезной при освоении машинного обучения. Цель обучения заключается не в том, чтобы стать новым Ломоносовым, а в получении базиса знаний, необходимых для работы в Data Science. Курс включает множество практических занятий, в рамках которых будут решаться реальные задачи, а не примеры с учебника.

Курс Machine Learning длится два месяца и состоит из девяти модулей, которые включают свыше 500 упражнений. Студенты изучают методы предварительной обработки данных, регрессию, кластеризацию, временные ряды, а на десятом модуле применяют все методы для повышения точности предсказаний модели на Kaggle.

Курс по нейронным сетям Deep Learning обеспечивает комплексное изучение глубокого обучения для начинающих. Он длится 3 месяца, а партнёром выступает компания NVIDIA. В рамках курса студенты знакомятся с ключевыми библиотеками TensorFlow и Keras. Обучение разделено на одиннадцать модулей, а преподавателями являются сотрудники «Яндекса» и NVIDIA.

Data Engineering позволит освоить всё самое важное для инженера данных за два месяца. Обучение состоит из восьми модулей и предполагает практическое применение инструментов и технологий.

Наконец, «Менеджмент для Data Science» включает оценку эффективности моделей в реальных задачах, управление проектом и командой, а также коммуникацию с заказчиком. Курс разделён на четыре модуля и длится месяц.

Преимущества специализации Data Science

Курс Data Science в онлайн-школе SkillFactory – прекрасная возможность для новичков дать старт своей карьере. Студенты могут стажироваться в крупных компаниях-партнёрах с последующим закрытием вакансии после окончания обучения.

Все выпускники получают сертификат о прохождении шести курсов. При желании сертификат может быть и на английском языке.

Оплата и скидки

Стоимость обучения в SkillFactory может меняться, т.к. школа постоянно проводит акции. Но в любом случае вы можете вернуть деньги, если курс не подойдёт вам. Заплатить можно всю сумму сразу или в рассрочку через одного из партнёров:

  • «Почта Банк»;
  • «Яндекс.Касса»;
  • «Альфа-Банк»;
  • «Тинькофф Банк».

«Тинькофф Банк» и «Альфа-Банк» предоставляют кредит сроком до двух лет без переплат с возможностью оформления без первоначального взноса. Без переплаты оформить рассрочку позволяет «Почта Банк». С помощью «Яндекс.Кассы» оплатить обучение можно в течение четырёх месяцев без переплаты или в течение года с 1,9%-3,9% в месяц.

В SkillFactory предусмотрена программа лояльности и несколько других способов получить скидку. При полной оплате курса сразу можно сэкономить 10%-20% от стоимости. Идентичная скидка предусмотрена за приглашение друзей. Также дополнительные скидки можно получить за репост ссылки на курс в социальные сети и внесение предоплаты в размере 5000 рублей.

По промокоду Overclockers можно воспользоваться скидкой 25%. «Секретное слово» нужно назвать менеджеру при оформлении заявки на обучение. Предложение действует до 24 февраля 2020 года и не может использоваться вместе с другими акциями.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
4
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
45
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
157
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
35
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
30
Выбираем актуальный ноутбук 2020 года для современных игр и работы
62

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 157
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 45
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
207
В продаже появилась новая операционная система Windows 12 Lite
29
Intel сообщила, когда догонит и перегонит производительные процессоры AMD Ryzen
204
Microsoft тестирует новую ОС Windows 12 Lite, бесплатное обновление до июля 2020 года
52
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
42
20 смартфонов Huawei получат глобальную версию EMUI 10 с Android 10 до конца марта
3
AMD Ryzen Threadripper 3990X позволяет поиграть в Crysis без использования видеокарты
20
Arcturus и Navi 21 – две главные премьеры AMD этого сезона
15
MSI анонсировала 31.5” Full HD монитор с частотой обновления 180 Гц
26
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
45
Radeon RX 580 обновил рекорд 3DMark Time Spy в руках нашего соотечественника
13
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K уступил мобильному процессору AMD Ryzen 7 4800HS
23
Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
13
Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены
4
Каким ты был: Возняк рассказал, как управление Apple меняло характер Стива Джобса
9
Баг Windows 7 не позволяет выключить компьютер
24
ТОП 7 лучших геймерских мониторов 2020 года по версии pcgamesn
9
OPPO Reno3 Vitality представлен официально: Snapdragon 765G, NFC, Android 10 за 430 долларов
2
Технические характеристики Samsung Galaxy M31 утекли в Сеть: Exynos 9611, экран OLED и аккумулятор на 6000 мАч
2
6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
30

Популярные статьи

NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
45
Раскрываем потанцевал 3.0. Тестирование GTX 1070Ti и Vega 56
191
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
59
Мнение: что не так с современными играми
74
ТОП 7 лучших и полезных находок от Xiaomi, которые нам удалось найти на Aliexpress: зубная щётка Xiaomi Mijia T100, триммер для носа и ушей и многое другое
7
Как полноценно настроить DUALSHOCK 4 в эмуляторе CEMU
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
4
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
9

Сейчас обсуждают

Danil
13:59
Эксперты такие эксперты.
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
Danil
13:59
И к чему он будет подключен? К PCIE 3.0 на чипе?
NVIDIA наделит мобильные версии Turing поддержкой PCI Express 4.0
Зю
13:58
Говнокурсы для отчаянных домохозяек
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
1TronpmG5
13:58
Ну старт какой-то эти курсы наверное могут дать. Тут больше вопрос в том стоит ли вообще что-то платить. При желании тему вполне можно самостоятельно изучить на реальных задачах. Это же не квантовая х...
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
Руслан Черванёв
13:58
"Память фигня, берём за 4к гипер икс 16гб и не паримся" бред, память отличная за свою цену, зачастую 3733 мгц берёт с приличными таймингами
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
x.7
13:57
Вот многие топят за Эцио но мне именно 4я часть понравилась больше всего. Игра как-то прошла мимо меня в 2013, когда вышла. И получилось так, что в 2017 я поставил Истоки, ужаснулся и сразу же начал и...
Мнение: что не так с современными играми
wwr222
13:57
А ты.как думаешь?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
SM.YURBAN
13:56
Статья отличная, было б не плохо видеть фотки тестовых стендов с охлаждением !
Ретроклокинг: разгоняем процессоры Intel в исполнении Socket 478 или Northwood, Prescott и Gallatin
Zio
13:56
за свои деньги годный аппарат имхо.
Анонсирован бюджетник Xiaomi Redmi 8A Dual – Snapdragon 439, АКБ на 5000 мАч и MIUI 11 по цене от 90 долларов
Inqizitor
13:55
"Far Cry 5 и Metro Exodus, игры явно сделаны впопыхах" - што? Это одни из лучших игр за последние 10 лет. "Если же сравнить Assassin’s Creed Odyssey с Far Cry, который я прохожу сейчас, то сравнение б...
Мнение: что не так с современными играми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем