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Полгода назад свет увидел весьма спорный сборник ремастеров cразу трёх классических игр серии Grand Theft Auto, носящий длинное официальное название Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition. Сейчас, наверное, многие уже и забыли про него, как про какую-то нелепую ошибку, которой не должно было случиться. Так или иначе, с выпуском данного продукта на рынок, помимо его собственного провала, косвенно связан и ряд других неприятных последствий, а именно - беспрецедентное давление правообладателей в лице компании-издателя Take-Two на разработчиков любительских модификаций для разных частей GTA, начиная с GTA 3 и заканчивая последней на сегодняшний день GTA V.

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Так, незадолго до выпуска тех самых злополучных официальных ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas, сообщество фанатов огорчила новость о прекращении разработки многообещающей глобальной любительской модификации GTA Underground, чьей целью было создать на базе GTA San Andreas единый игровой мир, основанный на разных играх Rockstar так называемой “3D эпохи”. На огромной общей карте должна была присутствовать как территория одноименного штата Сан Андреас, так и мегаполисы Либерти Сити с Вайс Сити из предыдущих игр серии, а также небольшой городок Буллворт из симулятора школьного хулигана Bully, территории Карцер Сити из достаточно спорного проекта Manhunt и некоторые другие локации, созданные уже командой проекта, а в будущем предполагалось объединить всё это в единый большой континент, представляющий из себя США в миниатюре! При этом предоставив игроку море разного контента в виде автомобилей, оружия и так далее, как сконвертированного из оригинальных игр (включая спин-оффы GTA Liberty City Stories и GTA Vice City Stories), так и значительно улучшенного или сделанного заново специально для проекта. В уже выпущенных публичных бета-версиях проекта уже можно было как путешествовать по городам из оригинальных игр (перелет на бизнес-джете над океаном из Лос Сантоса в хмурый Либерти Сити занимал минут пять реального времени), так и оценить гигантский, пусть пустой и ещё сильно недоработанный, мегаполис Midway, создаваемый специально для проекта. Да и в тех же старых-добрых Либерти Сити и Вайс Сити добавили кучу новых фишек, включая возможность вести войны за территорию с многочисленными местными бандами, появилась покупка новой недвижимости и работающие магазины известных брендов из GTA San Andreas. Были улучшены до стандартов последней и все модели автомобилей, составляющие местный траффик, которым добавили детализации и прикрутили возможность делать полноценный тюнинг в открывшихся по соседству салонах. Ну не круто ли?

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CJ передаёт привет из солнечного Вайс Сити!

Когда надоест в одном городе...

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...можно всегда улететь в другой

В аэропортах теперь просто изобилие летающей техники из всех игр серии, включая и несколько новых моделей

Перед нами абсолютно новый вертолёт, сделанный на основе низкополигональной модели полицейского вертолёта из оригинальной GTA 3, а также маленький, но смертоносный, Little Willie из GTA Vice City Stories

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Появились и новые пасхалки, органично вписанные в игровую вселенную. Так, на киностудии в Вайс-Сити можно найти уникальную реплику автомобиля из сериала "Рыцарь Дорог"

Во всех городах открылись доступные магазины и салоны тюнинга, при том, тюнинг доступен практически для любого авто, даже для этого Dukes из GTA IV

Как насчет того, чтобы потренироваться игре в баскетбол на одной из спортивных площадок в Либерти Сити?

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Разработка GTA Underground шла полным ходом, время от времени выходили новые публичные бета-версии, но закончилось всё очень бесславно - разработчики проекта сообщили о том, что получили претензию о нарушении авторских прав со стороны Take-Two Interactive (прим - издатель серии Grand Theft Auto и других игр разработки Rockstar, также известен как T2). Дальнейшие работы над модом были заморожены, страница на ModDB и ссылки на скачивание публичных бета-версий – удалены. Разработчики прямо заявили, что деньги и нервы дороже того, чтобы идти на конфронтацию с правообладателем, если юристы T2 уже обратили внимание на проект и настроены к нему отнюдь не дружелюбно.

Один из эскизных вариантов будущего игрового мира (на этапе разработки не был реализован)

Сообщение о закрытии проекта

Я решил узнать подробности из первых рук насчёт того, какие меры представители Take-Two принимают для борьбы с модами, их конкретных мотивах и принципах, по которым они выбирают очередную жертву для предъявления претензий или судебных исков. Мне удалось связаться с одним из людей, близких к разработке GTA Underground, который передал мой запрос лидеру проекта, Дэнни Клюину, а уже с его согласия на мои вопросы ответил ещё один человек из ядра команды (пожелавший остаться анонимным), наиболее хорошо знакомый с ситуацией в целом. Далее приведу наше обсуждение проблемы в виде интервью с моими вопросами и ответами на них.

В: Уже были случаи, когда издатель Take Two предъявлял претензии с требованием удалить проект? Были прецеденты, когда на кого-то из разработчиков модификаций реально подавали в суд и чем это заканчивалось в итоге?

О: Как объясняется в нашей онлайн-петиции, Take-Two пыталась удалить многие проекты модов в прошлом, например OpenIV, Liberty City для GTA 5, карту из RDR для GTA 5 и другие. Недавно они начали ставить под удар старые моддинговые проекты, отправляя уведомления о нарушении закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA). На данный момент создатели re3 и reVC (прим. – проекты по улучшению оригинальных GTA 3 и GTA Vice City, разрабатываемые с применением методов обратного инжиниринга) были привлечены к ответственности, но их судебное дело ещё не началось (прим. - разработчики данных проектов решили отстаивать свою правоту, но я не знаю точно, чем в итоге закончилось дело и закончилось-ли).

В: С какого примерно момента Take-Two начали оказывать давление на разработчиков модификаций? Раньше о подобном не было известно, а многочисленные моды делали игры серии GTA ещё более популярными среди игроков. Раньше у нас в России, например, многие модификации публиковались на CD и DVD дисках, идущих в качестве дополнения к ведущим игровым журналам.

О: Take-Two начала этим заниматься ещё в 2017 году, но в прошлом Rockstar (прим. – компания-разработчик игр серии GTA) поддерживала моддинг, размещая некоторые проекты на своей странице в Social Club.

В: Я буду прав, если предположу, что Take-Two не нравится только когда на базе игры с уже интегрированным в неё модом создаётся готовый инсталлятор, так называемый репак, уже не требующий наличие оригинала, а в других случаях, когда модификацию предстоит установить поверх оригинальной версии игры, они относятся более лояльно?

О: Не совсем так. Отношение T2 к модам в целом хорошо понятно по их действиям против тех же проектов re3 и reVC – для работы этих модов требовались легальные копии оригинальных игр, они устанавливались непосредственно на них.

В: Они пресекают создание только глобальных модификаций или вообще любое вмешательство в игры серии GTA? Что больше всего им не нравится – создание глобальных одиночных и мультиплеерных модов типа GTA Underground или попытки портирования Liberty City Stories и Vice City Stories на ПК, улучшение графики за счет новых текстур, моделей и ENB в оригинальных играх, перенос классических игр на движок Rage, создание какого-то инструментария для моддинга? Как они относятся к созданию отдельных новых моделей автомобилей, например?

О: Мы не можем точно знать, чем они мотивируют свои действия, поскольку они ничего не объясняют и не говорят по этому поводу. Мы на практике выяснили, что большинство (если не все) моды, которые были убраны из публичного доступа по их требованию, были в основном связаны с модифицированием карт. Сначала они четко заявили, что категорически против любых модов, которые вредят опыту игроков в GTA Online, но позже они резко изменили свою позицию, придя к тому, что все моды в целом наносят вред, а они имеют право изменить свое мнение по этому поводу, когда захотят.

Улучшенные модели Kuruma из GTA 3 и Hellenbach GT из GTA LCS выглядят очень достойно!

В Вайс Сити как всегда солнечно. Кстати, в каждом городе - своя погода и радиостанции! Пожалуй, самые живописные места Либерти Сити. Всегда любил разогнаться на этом мосту!

В: Обращались ли уже Take-Two или Rockstar напрямую к крупным площадкам, таким как ModDB, (прим. – крупный сайт с модификациями для разных игр) с требованиями удалить какие-либо моды для GTA? Если да, то какую позицию в таких случаях занимает администрация данного ресурса?

О: В основном, T2 были теми, кто отправлял сообщения об удалении модов на ModDB и LibertyCity.ru (прим. - крупнейшие сайты с модами для различных игр и для игр серии GTA соответственно). По закону любое заявление об авторском праве от правообладателя должно быть соблюдено, а указанный контент должен быть немедленно удален. Некоторые владельцы модов, которые пытались связаться с T2 через ModDB, сообщили, что T2 не отвечал, а их уведомления о нарушении закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA) были расплывчаты относительно того, какой конкретно контент нарушает их права. У администраторов моддинговых сайтов не оставалось выбора, кроме как следовать требованиям T2.

В: В случае с проектом GTA Underground приходилось ли уже иметь проблемы с Take-Two, были-ли ранее какие-то предупреждения, требования удалить проект или прекратить дальнейшую работу над ним?

О: Насколько нам известно, до июля 2021 года не было абсолютно никаких проблем, требований и предупреждений, пока руководство проекта GTA Underground не сообщило, что они получили неожиданное уведомление о нарушении закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху" (DMCA) от T2.

В: Как Вы думаете, какой тут вообще может быть мотив Take-Two для оказания давления на тех, кто создаёт моды, делающие игры серии GTA ещё более популярными и продлевая их жизненный цикл? Это гипотетическая конкуренция бесплатных модов с GTA Online и официальными ремастерами GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, или тут у издателя есть ещё какие-то мотивы?

О: По нашему мнению, это, в основном, из-за слепого невежественного взгляда на моддинг как на прямую конкуренцию и непосредственную угрозу их отлаженной “машине” для зарабатывания денег. Выпуск GTA: Definitive Edition лишь доказывает, что они хотели лишь получить лишние способы заработать больше денег на старых играх.

На этом наш диалог с представителем команды разработки GTA Underground подошел к концу. Итак, мы видим следующую картину: выпуск весьма сомнительных ремастеров, помимо их собственного провала и убытков для издателя, повлёк за собой ещё и крупные проблемы для сообщества энтузиастов-модостроителей. При том, под удар попали наиболее крупные и амбициозные любительские проекты, чью разработку затруднительно вести анонимно и малыми силами, а в тех же США и странах Европы иметь проблемы с законом по причине, якобы, грубого нарушения чьих-то авторских прав - себе дороже. Сообщество моддеров из СНГ пыталось вести дальнейшие разработки на базе GTA Underground, некоторое время демонстрируя видимый прогресс, но вскоре новости прекратились. Впрочем, это - уже совсем другая история.