Pocket 1 оснащена одним гигабайтом оперативной памяти LPDDR4, а также аккумулятором емкостью 4000 мАч

На рынке портативных игровых устройств появилась новая бюджетная консоль – Miniloong Pocket 1. С первого взгляда, Pocket 1 – еще одна портативная консоль, функционирующая на базе процессора Rockchip RK3566, подобно Abxylute E1, GameMT E6 Plus и Powkiddy X55. Тем не менее компания Miniloong предприняла усилия, чтобы выделить свою новинку важным аспектом.

notebookcheck/Miniloong

Может быть интересно

В частности, Miniloong оснастила Pocket 1 одним гигабайтом оперативной памяти LPDDR4, а также аккумулятором емкостью 4000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 7,5 Вт. Вдобавок к этому, устройство имеет 8 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC, два слота для карт microSD и mini-HDMI порт для подключения к внешним мониторам. В качестве альтернативы, игры могут быть запущены на IPS-экране Pocket 1, имеющем разрешение 960 x 720 пикселей, соотношение сторон 4:3 и пиковую яркость 450 нит.

notebookcheck/Miniloong

Согласно заявлению Miniloong, Pocket 1 превосходит своих конкурентов в двух ключевых аспектах. Во-первых, устройство предоставляет возможность быстрой смены лицевых панелей, фиксирующихся при помощи магнитов. Во-вторых, девайс предлагает два варианта дизайна D-pad, которые также подлежат замене по желанию пользователя. Официальный старт продаж Miniloong Pocket 1 в Китае запланирован на 29 января. Информация о доступности устройства за пределами Китая пока отсутствует.