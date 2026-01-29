В обычном магазине такая видеокарта обошлась бы ему минимум в 900 долларов

Геймеры, рассчитывающие сэкономить, частенько мониторят цены в сети Интернет, а также не стесняются заходить в комиссионные магазины, и иногда им улыбается удача — именно так произошло и с участником платформы Reddit под ником Baddad211.

Как утверждает пользователь, в одном из местных комиссионных магазинов он нашёл видеокарту PNY GeForce RTX 5070 Ti всего за 175 долларов США. Чуть позже удачливый покупатель опубликовал фотографии приобретённого видеоадаптера и чека, в котором указывается упоминаемая ранее цена.

Кроме того, пользователь обнародовал фото GPU-Z, подтверждающее характеристики приобретённой им GeForce RTX 5070 Ti, хотя результатами тестов, которые могли бы выявить возможные проблемы, не делится, при этом отмечая, что видеокарта работает без нареканий.

Источник фото: Baddad211/Reddit

Если видеокарта действительно в работоспособном состоянии, то покупатель сделал удачное приобретение, так как стоимость аналогичной PNY GeForce RTX 5070 Ti в ряде других магазинов стартует от 900-1000 долларов США, что более чем в пять раз выше ценника данной покупки.