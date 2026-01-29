Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
Разработчик из Бразилии планирует сделать это с помощью инструмента «PS2Recomp»

PlayStation 2 от Sony удерживает звание самой продаваемой консоли, с результатом свыше 160 миллионов единиц. Огорчает тот факт, что официальная обратная совместимость с играми PS2 была реализована лишь в ранних версиях PS3. Это означает, что ни PS4, ни PS5 не имеют возможности запускать игры PS2 напрямую с дисков. Учитывая богатейшую библиотеку PS2, насчитывающую более 4000 наименований, это является значительной потерей.

notebookcheck

Может быть интересно

К счастью, в сети существует множество эмуляторов, обеспечивающих запуск большого количества игр с PS2. Например, PCSX2 обеспечивает работоспособность свыше 99% каталога игр для этой консоли. Однако, не все имеют возможность законно получить ISO-образы и BIOS-файлы игр для PS2 на ПК. Также остается открытым вопрос качества, поскольку не все игры корректно работают и отображаются оптимальным образом на эмуляторе.

Бразильский разработчик намерен решить данные проблемы посредством инструмента под названием "PS2Recomp". Этот инструмент позволит пользователям и разработчикам запускать ПК-версии игр с PS2, работающие нативно. Если не вдаваться в технические детали, PS2Recomp переводит код игр PS2 в код C++. PS2 базировалась на RISC-процессоре, именуемом "Emotion Engine", который использовал систему команд MIPS R5900. PS2Recomp берет эти команды MIPS R5900 и осуществляет их перекомпиляцию в код C++, который способен выполняться на различных современных платформах, таких как Windows, Linux, Android и других.

notebookcheck

Фактически, PS2Recomp дает возможность разработчикам и пользователям создавать версии игр с PS2, способные запускаться нативно на современных операционных системах. Несмотря на то, что PS2Recomp все еще находится на стадии разработки, проект выглядит многообещающим и интересным. PS2Recomp позволит не только наслаждаться библиотекой игр для PS2, но и будет играть важную роль в сохранении игр.

#android #sony #windows #linux #ps5 #ps4 #ps2 #ps2recomp
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
9
Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
+
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Тайвань создаст «Объединённый центр координации огня» на фоне поставок ракет ATACMS из США
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
5
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
На параде в Индии представлена гиперзвуковая противокорабельная ракета LR-AShM
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
14
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
17
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
21
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
17
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1
Апгрейд офисной связки до околоигровой
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
11:31
Ну никто не говорил, что альтернативный путь должен быть лёгким. Глядишь народ прокачается до уровня поднятия собственного VPN.
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
Comandante
11:19
Дополнительный кэш в Ryzen 7 9850X3D уже не вывозит. Достигнут предел. Очередной тупичок. Запасаемся попкорном.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Comandante
11:09
Ерунда всё это, но недалёким заходит. Скоро ни у кого не будет дома компьютера.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Comandante
11:06
" Он в любом дистрибутиве фоторужье использует ". Правильно и делает, вы все равно тупой ничего понять не можете. Галиматью бестолковую только пишите.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Chihonya
11:01
У тебя же мать на DDR 4, как ты туда пятую ставить собрался?)
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Chihonya
11:00
Ага, расскажи, разница огромная, как раз на 5600х просадки и случаюся, а на X3D нет, говорю как юзавший и то и другое.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Chihonya
10:56
Ща придет Китяй и скажет вы все врети)
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Chihonya
10:54
В некоторых играх, падение частоты кадров катастрофическое, если игра жрет больше 8-ми гигов, говорю как обладатель карт с 8-12-16 Гб, да, чип у тишки мощнее, но когда начинается упор в память-беда ср...
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Comandante
10:51
Такое ощущение, что на западе ни кто за себя воевать не хочет и не может. Все хотят, что бы за кого-то, кто-то вписался. На лицо полная деградация западного общества вслед за их элитами. Западная евро...
Швеция ведёт переговоры с Францией и Британией о расширении их ядерных гарантий
ExtenZ
10:49
тупо сверху, если еще БП - модулный - сказка!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter