Разработчик из Бразилии планирует сделать это с помощью инструмента «PS2Recomp»

PlayStation 2 от Sony удерживает звание самой продаваемой консоли, с результатом свыше 160 миллионов единиц. Огорчает тот факт, что официальная обратная совместимость с играми PS2 была реализована лишь в ранних версиях PS3. Это означает, что ни PS4, ни PS5 не имеют возможности запускать игры PS2 напрямую с дисков. Учитывая богатейшую библиотеку PS2, насчитывающую более 4000 наименований, это является значительной потерей.

notebookcheck

Может быть интересно

К счастью, в сети существует множество эмуляторов, обеспечивающих запуск большого количества игр с PS2. Например, PCSX2 обеспечивает работоспособность свыше 99% каталога игр для этой консоли. Однако, не все имеют возможность законно получить ISO-образы и BIOS-файлы игр для PS2 на ПК. Также остается открытым вопрос качества, поскольку не все игры корректно работают и отображаются оптимальным образом на эмуляторе.

Бразильский разработчик намерен решить данные проблемы посредством инструмента под названием "PS2Recomp". Этот инструмент позволит пользователям и разработчикам запускать ПК-версии игр с PS2, работающие нативно. Если не вдаваться в технические детали, PS2Recomp переводит код игр PS2 в код C++. PS2 базировалась на RISC-процессоре, именуемом "Emotion Engine", который использовал систему команд MIPS R5900. PS2Recomp берет эти команды MIPS R5900 и осуществляет их перекомпиляцию в код C++, который способен выполняться на различных современных платформах, таких как Windows, Linux, Android и других.

notebookcheck

Фактически, PS2Recomp дает возможность разработчикам и пользователям создавать версии игр с PS2, способные запускаться нативно на современных операционных системах. Несмотря на то, что PS2Recomp все еще находится на стадии разработки, проект выглядит многообещающим и интересным. PS2Recomp позволит не только наслаждаться библиотекой игр для PS2, но и будет играть важную роль в сохранении игр.