Несколько часов назад вышли первые подробные обзоры Ryzen 7 9850X3D, в том числе от YouTube-канала Hardware Unboxed, эксперты которого сравнили игровую производительность новинки с показателями его предшественников и конкурентов.

На основании тестов в 14 играх можно сказать, что AMD Ryzen 7 9850X3D заметно опережает модели Intel в разрешении 1080p с игровыми настройками Medium/Ultra относительно средней частоты кадров, в частности Core Ultra 9 285K — на 40%/28%, Core i9-14900K — на 28%/17%. Что касается Ryzen 7 9800X3D, то новинка обходит стандартную модель на 5%/3%.

При этом в ряде игр преимущество Ryzen 7 9850X3D над моделями Intel ещё более заметно — например, в Counter-Strike 2, Assetto Corsa Competizione и Baldur's Gate 3 новинка быстрее Core Ultra 9 285K на 61, 93 и 100%, а также обходит Core i9-14900K в указанных играх на 50%, 58% и 65% соответственно.

Источник фото: Hardware Unboxed/YouTube

Если сравнивать показатели Ryzen 7 9850X3D и Ryzen 7 9800X3D, то наибольшее преимущество новой модели над стандартной наблюдается в Assetto Corsa Competizione и Battlefield 6, составляя 7%.

В целом, процессор Ryzen 7 9850X3D становится новым «игровым королём», потеснив Ryzen 7 9800X3D с пьедестала, хотя разница между этими двумя моделями не так велика, что можно объяснить их практически идентичными характеристиками, включая наличие 8 ядер Zen 5 и 96 МБ кэша L3, за исключением более высокой тактовой частоты новинки, достигающей 5,6 ГГц в режиме Boost.

