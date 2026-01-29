На борту лайнера разместят 150 датских солдат

Власти Дании наращивают военное присутствие в Гренландии, отправляя к берегам арктического острова круизный лайнер MS Ocean Endeavour, первоначально построенный в Советском Союзе как паром «Константин Симонов». Об этом сообщает издание Bild, получив подтверждение своей информации от представителей датских вооружённых сил. Источник изображения: Wikimedia Commons, Public DomainНа борту лайнера разместят 150 датских солдат, которые сделают из судна военную казарму. Бывший паром будет стоять на якоре у берегов Нуука, являющегося крупнейшим городом в Гренландии. Решение арендовать судно для размещения военных обусловлено необходимостью снижения дополнительной нагрузки на гостиничные номера гренландского города. Предполагается, что плавучая казарма позволит солдатам жить в хороших условиях без необходимости размещения на суше.

Паром «Константин Симонов» был спущен на воду 17 апреля 1981 года и передан экипажу Дальневосточного морского пароходства. В свой первый рейс судно отправилось из Риги на Кубу, а затем возвратилось в Одессу. Отсутствие загруженности на Дальнем Востоке привело к тому, что паром начали использовать для круизов по Чёрному, Балтийскому и Средиземному морю. Судно неоднократно меняло маршруты, пока не было продано зарубежному владельцу под новым именем – Francesca. Паром продолжил менять владельцев и наименования, а в 2014 году был продан группе международных инвесторов, переориентировавших его на арктические и антарктические круизы.