Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
На борту лайнера разместят 150 датских солдат

Власти Дании наращивают военное присутствие в Гренландии, отправляя к берегам арктического острова круизный лайнер MS Ocean Endeavour, первоначально построенный в Советском Союзе как паром «Константин Симонов». Об этом сообщает издание Bild, получив подтверждение своей информации от представителей датских вооружённых сил.Источник изображения: Wikimedia Commons, Public DomainНа борту лайнера разместят 150 датских солдат, которые сделают из судна военную казарму. Бывший паром будет стоять на якоре у берегов Нуука, являющегося крупнейшим городом в Гренландии. Решение арендовать судно для размещения военных обусловлено необходимостью снижения дополнительной нагрузки на гостиничные номера гренландского города. Предполагается, что плавучая казарма позволит солдатам жить в хороших условиях без необходимости размещения на суше.

Паром «Константин Симонов» был спущен на воду 17 апреля 1981 года и передан экипажу Дальневосточного морского пароходства. В свой первый рейс судно отправилось из Риги на Кубу, а затем возвратилось в Одессу. Отсутствие загруженности на Дальнем Востоке привело к тому, что паром начали использовать для круизов по Чёрному, Балтийскому и Средиземному морю. Судно неоднократно меняло маршруты, пока не было продано зарубежному владельцу под новым именем – Francesca. Паром продолжил менять владельцев и наименования, а в 2014 году был продан группе международных инвесторов, переориентировавших его на арктические и антарктические круизы.

#дания #гренландия
Источник: bild.de
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
+
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Тайвань создаст «Объединённый центр координации огня» на фоне поставок ракет ATACMS из США
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
5
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
15
YouTube-канал NJ Tech сравнил игровую производительность ПК на Ryzen 5 5600X с 16 и 32 ГБ ОЗУ DDR4
1
Американские учёные представили сочетающую УЗИ и фотоакустику технологию 3D-сканирования тела
+
На параде в Индии представлена гиперзвуковая противокорабельная ракета LR-AShM
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+
МВД: Выдуманные штрафы от ГИБДД помогают мошенникам красть доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
+
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
1
ASRock отказывается от поддержки Bartlett Lake-S на своих материнских платах с сокетом LGA 1700
+

Популярные статьи

12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
17
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
23
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
18
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1
Апгрейд офисной связки до околоигровой
4
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
+

Сейчас обсуждают

vl
13:14
Закономерно, что доля 10-ки увеличилась, народ обратил внимание на "устаревшие" платформы с поддержкой DDR3 и DDR4, а для них 11-я вовсе не нужна
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
swr5
13:00
Винда сейчас работает у себя и выполняет все поставленные задачи корпорации microsoft, АНБ, ЦРУ и спецслужб. Пользователь ставя у себя на компьютере эту систему фактически отдает его в аренду, использ...
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
lighteon
12:54
В нулевых стриминга ещё не было, его популярность начала развиваться в 2010-х...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
12:52
Плата использовалась как медиа центр: Ютуб, Киношки и простые офисные игрушки поиска предметов + эмуляция плейстейшен 1. Использовалась с процессором Athlon II 240. В принципе справлялась связка. Позж...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Dentarg
12:41
Как там было на примере Гренландии, овцы боятся волков, но съедает их пастух.
Латвия разрабатывает план по демонтажу автомобильных и железных дорог в случае военного конфликта
I.N.
12:41
Отличный материал. Спасибо!
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Dentarg
12:38
Судя по статьям, пик развития в прошлом, возвращаемся в нулевые, но доллар уже не по 30, и трижды за ночь не получается.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
rikki_tikki
12:38
А можно тоже самое но с верхней полусферы? Для дрона ведь не проблема подлететь сверху
Elbit Systems впервые продемонстрировала перехват FPV-дронов с помощью активной защиты Iron Fist
Xenosag
12:34
А кто-то её просто украл
Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
Cowboy Huggies
12:31
Приключения железа с помойки. Даже бомжи будут пальцем показывать и смеяться. Шустрой Radeon HD 4200 можно было назвать 20 лет назад, сейчас это барахло. Это кринж как тут сказали называется.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter