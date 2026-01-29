Власти Дании наращивают военное присутствие в Гренландии, отправляя к берегам арктического острова круизный лайнер MS Ocean Endeavour, первоначально построенный в Советском Союзе как паром «Константин Симонов». Об этом сообщает издание Bild, получив подтверждение своей информации от представителей датских вооружённых сил.На борту лайнера разместят 150 датских солдат, которые сделают из судна военную казарму. Бывший паром будет стоять на якоре у берегов Нуука, являющегося крупнейшим городом в Гренландии. Решение арендовать судно для размещения военных обусловлено необходимостью снижения дополнительной нагрузки на гостиничные номера гренландского города. Предполагается, что плавучая казарма позволит солдатам жить в хороших условиях без необходимости размещения на суше.
Паром «Константин Симонов» был спущен на воду 17 апреля 1981 года и передан экипажу Дальневосточного морского пароходства. В свой первый рейс судно отправилось из Риги на Кубу, а затем возвратилось в Одессу. Отсутствие загруженности на Дальнем Востоке привело к тому, что паром начали использовать для круизов по Чёрному, Балтийскому и Средиземному морю. Судно неоднократно меняло маршруты, пока не было продано зарубежному владельцу под новым именем – Francesca. Паром продолжил менять владельцев и наименования, а в 2014 году был продан группе международных инвесторов, переориентировавших его на арктические и антарктические круизы.