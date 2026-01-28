Сайт Конференция
Global_Chronicles
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
ТАСС сообщает о решении фундаментальной математической задачи старшим научным сотрудником НИУ ВШЭ Иваном Ремизовым, над которой бились почти 200 лет.

Математик Иван Ремизов предложил метод, который меняет подход к одному из старейших классов задач в его науке. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ, ученый нашел способ аналитического решения дифференциальных уравнений второго порядка, что считалось невозможным после работы французского математика Жозефа Лиувилля в 1834 году.

Фото: Иван Ремизов ©Telegram-канал Ивана Ремизова

Может быть интересно

Проблема заключалась в том, что решения этих уравнений, важных для физики и экономики, нельзя было выразить через элементарные функции — простой формулы, как в школьных задачах, не существовало. Математики фактически смирились с этим и перестали ее искать.

Ремизов подошел к вопросу иначе. Он представил сложный процесс, описываемый уравнением, не как статичную картину, а как развивающийся во времени. Его теорема позволяет разбить этот процесс на бесконечное множество элементарных шагов. Каждый такой шаг дает лишь приближение, но их бесконечная последовательность складывается в абсолютно точное решение.

Затем, применяя к этим шагам преобразование Лапласа, можно перевести задачу на язык алгебры и получить итоговую формулу. По сути, «вместо того, чтобы гадать, как выглядит картина, теорема позволяет восстановить облик, быстро прокручивая "киноленту" ее создания».

Это открывает новые возможности. Метод может ускорить расчеты в фундаментальных науках и дать инструмент для поиска и изучения новых математических функций. Работа, наконец, закрывает вопрос, который 190 лет считался теоретически неразрешимым.

#тасс #математика #ниу вшэ #дифференциальные уравнения #иван ремизов #теорема
Источник: tass.ru
