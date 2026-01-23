Корабль ушёл на модернизацию в 2023 году

Верфь в Паскагуле (штат Миссисипи) Ingalls Shipbuilding, принадлежащая компании Huntington Ingalls Industries (HII), объявила о завершении серии морских испытаний эсминца USS Zumwalt, который в 2023 году ушёл на модернизацию. Эсминец оснастили гиперзвуковым вооружением, что сделало его первым американским военным кораблём с подобными возможностями.

Модернизация USS Zumwalt требовала компромисса из-за небольших габаритов: 155-мм усовершенствованные артиллерийские системы были заменены пусковыми установками Conventional Prompt Strike для гиперзвукового оружия. Помимо этого, американский эсминец получил новое оборудование в рамках планового технического обслуживания.

Пусковые установки разрабатывались с целью предоставить Военно-морским силам США возможности наносить высокоточные удары обычным оружием в любой точке мира в течение одного часа, аналогично межконтинентальным баллистическим ракетам с ядерной боевой частью. Завершение работ по модернизации эсминца закладывают основу для аналогичных усовершенствований на всех кораблях класса Zumwalt, строящихся для замены Arleigh Burke.