Учёные из США разработали технологию RUS-PAT, которая объединяет ультразвук и фотоакустику для создания трёхмерных цветных изображений, одновременно показывающих структуру тканей и функцию кровеносных сосудов в теле человека.

Исследователи из Калифорнийского технологического института и Университета Южной Калифорнии разработали гибридный метод визуализации RUS-PAT, который сочетает вращательную ультразвуковую томографию (RUST) и фотоакустическую томографию (PAT). Эта технология позволяет получать трёхмерные цветные изображения, одновременно отображающие структуру мягких тканей и функциональное состояние кровеносных сосудов в реальном времени.

Изображение: Flux

В отличие от традиционного УЗИ, дающего двухмерные структурные изображения, RUS-PAT добавляет «оптический цвет»: короткие лазерные импульсы поглощаются молекулами в сосудах, генерируя звуковые волны, которые детектируются и преобразуются в карту кровотока. При этом система использует компактную вращающуюся дуговую матрицу датчиков, что значительно снижает сложность и стоимость по сравнению с полноценными hemispheric детекторами.

Изображение: Scitechdaily.com

Технология продемонстрировала свою эффективность при сканировании различных участков человеческого тела — головы, груди и конечностей — с глубиной проникновения до 4 сантиметров и скоростью сканирования менее минуты. Потенциальные области применения включают более точную диагностику опухолей молочной железы, мониторинг нейропатии при диабете и исследования мозга, где можно одновременно наблюдать анатомические структуры и гемодинамику.

RUS-PAT предлагает альтернативу дорогостоящим и длительным процедурам, таким как КТ и МРТ, сочетая скорость, безопасность и богатую функциональную информацию, что открывает новые возможности для клинической диагностики и динамического наблюдения за пациентами.