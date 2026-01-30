Введение корабля в эксплуатацию состоится не раньше 2027 года

Судостроительная компания Huntington Ingalls Industries (США) объявила о начале испытаний новейшего авианосца Военно-морских сил США USS John F. Kennedy (CVN-79), который уже покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния). В рамках данных испытаний будут впервые проверены важные корабельные системы и компоненты. В пресс-релизе HII подчёркивают, что начало ходовых испытаний является результатом самоотверженной командной работы. Компания желает успеха всем поставщикам и экипажу судна во время их пребывания в море. Источник изображения: компания HII

Корабль USS John F. Kennedy относится к классу Gerald R. Ford, но является уже вторым авианосцем данного типа. В отличие от первого авианосца, второй корабль данного класса получит весь предусмотренный конструкцией функционал, включая новую радиолокационную систему AN/SPY-6(V)3 Enterprise Air Surveillance Radar, которая заменяет сразу несколько радаров – AN/SPY-3 и AN/SPY-4.

Строительство авианосца USS John F. Kennedy обошлось США в более чем 13 миллиардов долларов. Корабль был заложен 22 августа 2015 года в Ньюпорт-Ньюс, после чего спущен на воду в 2019 году. Введение корабля в эксплуатацию ожидается не раньше марта 2027 года, если все испытания пройдут без проблем.