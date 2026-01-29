Апгрейд офисной связки до околоигровой
В одном из предыдущих материалов было рассказано о связке имеющей достаточно шуструю интегрированную видеокарту в лице Radeon HD 4200 IGP. Имелись у данного комплекта и недостатки материнской платы, в лице всего двух слотов под ОЗУ стандарта DDR II.
С одной стороны, комплект базировался на комплектующих от AMD, что позволяло достаточно дешево расширить память до 8 Гб, так как не требовалось искать редкую и дорогую память. С другой стороны, в обзоре возник другой комплект, который своим ценником сбивал все желание устраивать апгрейд для имеющейся платформы на руках. Так ко мне в руки попала связка купленная за цену одной видеокарты, которая входила в этот комплект.
реклама
Фото почти игрового комплекта
Комплект предлагался за смешных 800 рублей. За эту стоимость, новым, в магазине можно купить разве что процессор, да и то давно утративший свою актуальность, а здесь была почти готовая система без корпуса, жесткого диска и блока питания.
Тестовый стенд
реклама
Процессор: S-AM3 Phenom II X4 955 (HDX955WFK4DGM);
Кулер: Cooler Master с медным пятаком;
Материнская плата: S-AM3 MSI GF615M-P33 ver.:1.0;
Оперативная память: 4 Гб Kllisre PC3-8500 + 2 Гб Patriot PC3-10600;
реклама
Видеокарта: HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3;
Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;
Блок питания: FSP ATX-350PNR;
Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X64;
реклама
Драйвер: Catalyst 15.11.1 Beta.
Предложение оказалось не без "ложки дегтя" - на борту был установлен убитый неопытным обслуживанием Athlon II X2 240 с полностью отсутствующей одной из ног, и процессор не подавал признаков жизни. Все остальные комплектующие были целы. Но не прошло и пары-тройки дней, как данный комплект пополнился процессором Phenom II X4 955 с TDP 95 Вт и C3 степпингом, чтобы система охлаждения с ним справилась и не пришлось ее апгрейдить. Затраты на комплект составили 1300 рублей, при этом апгрейд уже имевшейся платы на руках составил бы 1900 рублей. Выгода данного приобретения более чем очевидна.
Кто-то спросит: зачем она нужна? Данная система используется для программного стриминга начального уровня в разрешении 720р 30к/с и помогает ей USB карта захвата родом из поднебесной, купленная за низкий ценник на площадке Ozone перед новогодними праздниками. Так как я знаком с этим ремеслом порядка 14 лет - периодически появляется желание запустить поток и залипнуть в увлекательное прохождение игры, попутно общаясь с чатом, если в нем будет происходить движение.
Скриншот утилит CPU-Z/GPU-Z
Материнская плата несмотря на наличие всего одного Биос и отсутствия обновлений может порадовать поддержкой 6-ядерных процессоров. Т.е. имеется задел для увеличения мощности. Интегрированная видеокарта Geforce 6150SE очень слабая и не способна конкурировать с предыдущей Radeon HD 4200 IGP. При настройке Биос частота оперативной памяти выставлена в значение 1600 МГц, что приводит к крохотному, но увеличению пропускной способности памяти.
Фото видеокарты HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Видеокарта OEM сегмента в исполнении HIS имеет небольшие различия с референсным дизайном. Частоты графического процессора ниже на 100 МГц, тогда как частоты видеопамяти на 250 МГц выше, что делает видеокарту интересным решением для разгона при условии модификации системы охлаждения.
В итоге получается, что абстрагировавшись от предыдущего комплекта на руках имеется почти игровая система способная не требовательными онлайн проектами. И дабы продемонстрировать к чему мы пришли - проведем небольшое тестирование.
Тестирование
В одном из предыдущих материалов один из читателей просил написать сравниваемый конфиг, описание которого фигурировало в ссылке на предыдущий материал.
Конфигурация предыдущего тестового стенда
Процессор: S-AM3 Sempron 145;
Кулер: Cooler Master с медным пятаком;
Материнская плата: S-AM3 ASRock A785GM-LE/128M;
Оперативная память: 2 x 1 Гб Hynix PC2-6400;
Видеокарта: Radeon HD 4200 IGP;
Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;
Блок питания: FSP ATX-350PNR;
Операционная система: Windows 7 SP1 Starter X86;
Драйвер: Catalyst 12.6 Legacy для Windows 7.
Методика тестирования не изменилась. Сравнивать будем результаты стокового варианта текущей конфигурации с разогнанными значениями предыдущего варианта. Важно учитывать тот факт, что при текущем тестировании активно используются X86_64 инструкции, что приводит к увеличению производительности текущей конфигурации за счет них. Начнем тестовую сессию по традиции с теста архивации в лице бенчмарка 7zip.
Разница между системами достигает в 6,3 раза. На стороне процессора Phenom II X4 в четыре раза больше физических ядер, более высокие тактовые частоты, наличие L3 кэша и более скоростная память, которая полноценно работает в два канала.
Обратимся к тесту 2D преобразований картинки в котором по идее многоядерность не так сильно должна влиять на производительность, как высокие тактовые частоты и пропускная способность памяти.
В этом тесте разница в пользу процессора Phenom достигает всего 2,42 раза, что гораздо скромнее по сравнению с тестом архивации. На стороне четырехъядерного процессора более высокие тактовые частоты, больший объем кэшей и более высокая пропускная способность памяти.
В тесте расчетов с использованием алгоритмов трассировки лучей и набора инструкций X86_64 процессор Phenom быстрее в 5,5 раза. Что ближе к тесту архивацию по величине разнице, чем к тесту 2D операций.
В тесте вычислений с плавающей запятой Phenom пришел к финишу в 6,56 раз быстрее. С большей разницей, чем в тесте архивации.
Данный тест завершил череду процессорных тестов, продемонстрировал сильный разрыв между двумя системами. Перейдем к тестам при использовании Веб-браузера. При замерах использованы браузеры Supermium 138 и Palemoon 34.0.1.
В тесте выполнения Java скриптов сообщества Mozilla - Phenom оказался быстрее в 4,7 раза, что тоже огромный результат.
В тесте выполнения Java скриптов Google - Phenom оказался быстрее в 4,8 раза, повторяет тенденцию предыдущего теста в масштабировании.
В тесте отрисовки Adobe Flash разница между тестируемыми системами в 3,26 раза в пользу Phenom. Складывается такое впечатление, что игра искусственно ограничивает частоту кадров до 33,3 К/с и процессор способен на большее (Но это не точно).
На этом мы завершаем тестовую сессию в Веб-браузере и мы плавно подходим к тестам 3D графики.
В однопоточном тесте разница между процессорами достигает 30% в пользу Phenom, разница между видеокартами достигает в 4,15 раза в пользу Radeon HD 5630 на стороне которой находится более мощный процессор с более высокими тактовыми частотами.
В комплексном тесте 3D графики от фирмы Futuremark разница между системами достигает всего 9% в пользу Phenom по процессорной части (тест явно не использует многопоточность) и в 1,94 раза в пользу Radeon HD 5630.
В игровом тесте разница в пользу обновленной системы составляет в 3,4 раза. На этом заканчивается линейка тестов.
Заключение
В данном тестировании мы попытались сравнить две совершенно разных системы, поставленных в совершенно разные условия. Т.е. простыми словами сравнить не сравненное. На стороне первой системы явный дефицит оперативный памяти, который был компенсирован 32 разрядной операционной системой. С одной стороны такое решение более сбалансированное, с другой - процессор не смог продемонстрировать все свои возможности, так как не использовались инструкции X86_64. На стороне второй системы был полный карт-бланш достаточное количество памяти для использования инструкций X86_64, наличие четырех физических ядер, быстрая память - в общем небо и земля.
В итоге собранная система оказалась в среднем в 3,6 раза быстрее ранней. Очень приятно осознавать, что нынче между 32 разрядной и 64 разрядной системами огромная пропасть в производительности практически во всех направлениях, а ведь когда-то 32 разрядная система всегда была быстрее. На этом материал подошел к концу.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила