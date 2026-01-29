В одном из предыдущих материалов было рассказано о связке имеющей достаточно шуструю интегрированную видеокарту в лице Radeon HD 4200 IGP. Имелись у данного комплекта и недостатки материнской платы, в лице всего двух слотов под ОЗУ стандарта DDR II.

С одной стороны, комплект базировался на комплектующих от AMD, что позволяло достаточно дешево расширить память до 8 Гб, так как не требовалось искать редкую и дорогую память. С другой стороны, в обзоре возник другой комплект, который своим ценником сбивал все желание устраивать апгрейд для имеющейся платформы на руках. Так ко мне в руки попала связка купленная за цену одной видеокарты, которая входила в этот комплект.

Фото почти игрового комплекта

Комплект предлагался за смешных 800 рублей. За эту стоимость, новым, в магазине можно купить разве что процессор, да и то давно утративший свою актуальность, а здесь была почти готовая система без корпуса, жесткого диска и блока питания.

Тестовый стенд

Процессор: S-AM3 Phenom II X4 955 (HDX955WFK4DGM);

Кулер: Cooler Master с медным пятаком;

Материнская плата: S-AM3 MSI GF615M-P33 ver.:1.0;

Оперативная память: 4 Гб Kllisre PC3-8500 + 2 Гб Patriot PC3-10600;

Видеокарта: HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3;

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;

Блок питания: FSP ATX-350PNR;

Операционная система: Windows 7 SP1 Home Basic X64;

Драйвер: Catalyst 15.11.1 Beta.

Предложение оказалось не без "ложки дегтя" - на борту был установлен убитый неопытным обслуживанием Athlon II X2 240 с полностью отсутствующей одной из ног, и процессор не подавал признаков жизни. Все остальные комплектующие были целы. Но не прошло и пары-тройки дней, как данный комплект пополнился процессором Phenom II X4 955 с TDP 95 Вт и C3 степпингом, чтобы система охлаждения с ним справилась и не пришлось ее апгрейдить. Затраты на комплект составили 1300 рублей, при этом апгрейд уже имевшейся платы на руках составил бы 1900 рублей. Выгода данного приобретения более чем очевидна.

Кто-то спросит: зачем она нужна? Данная система используется для программного стриминга начального уровня в разрешении 720р 30к/с и помогает ей USB карта захвата родом из поднебесной, купленная за низкий ценник на площадке Ozone перед новогодними праздниками. Так как я знаком с этим ремеслом порядка 14 лет - периодически появляется желание запустить поток и залипнуть в увлекательное прохождение игры, попутно общаясь с чатом, если в нем будет происходить движение.

Скриншот утилит CPU-Z/GPU-Z

Материнская плата несмотря на наличие всего одного Биос и отсутствия обновлений может порадовать поддержкой 6-ядерных процессоров. Т.е. имеется задел для увеличения мощности. Интегрированная видеокарта Geforce 6150SE очень слабая и не способна конкурировать с предыдущей Radeon HD 4200 IGP. При настройке Биос частота оперативной памяти выставлена в значение 1600 МГц, что приводит к крохотному, но увеличению пропускной способности памяти.

Фото видеокарты HIS Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3

Видеокарта OEM сегмента в исполнении HIS имеет небольшие различия с референсным дизайном. Частоты графического процессора ниже на 100 МГц, тогда как частоты видеопамяти на 250 МГц выше, что делает видеокарту интересным решением для разгона при условии модификации системы охлаждения.

В итоге получается, что абстрагировавшись от предыдущего комплекта на руках имеется почти игровая система способная не требовательными онлайн проектами. И дабы продемонстрировать к чему мы пришли - проведем небольшое тестирование.

Тестирование

В одном из предыдущих материалов один из читателей просил написать сравниваемый конфиг, описание которого фигурировало в ссылке на предыдущий материал.

Конфигурация предыдущего тестового стенда

Процессор: S-AM3 Sempron 145;

Кулер: Cooler Master с медным пятаком;

Материнская плата: S-AM3 ASRock A785GM-LE/128M;

Оперативная память: 2 x 1 Гб Hynix PC2-6400;

Видеокарта: Radeon HD 4200 IGP;

Жесткий диск: SATAII Samsung HD161HJ 160Гб;

Блок питания: FSP ATX-350PNR;

Операционная система: Windows 7 SP1 Starter X86;

Драйвер: Catalyst 12.6 Legacy для Windows 7.

Методика тестирования не изменилась. Сравнивать будем результаты стокового варианта текущей конфигурации с разогнанными значениями предыдущего варианта. Важно учитывать тот факт, что при текущем тестировании активно используются X86_64 инструкции, что приводит к увеличению производительности текущей конфигурации за счет них. Начнем тестовую сессию по традиции с теста архивации в лице бенчмарка 7zip.

Разница между системами достигает в 6,3 раза. На стороне процессора Phenom II X4 в четыре раза больше физических ядер, более высокие тактовые частоты, наличие L3 кэша и более скоростная память, которая полноценно работает в два канала.

Обратимся к тесту 2D преобразований картинки в котором по идее многоядерность не так сильно должна влиять на производительность, как высокие тактовые частоты и пропускная способность памяти.

В этом тесте разница в пользу процессора Phenom достигает всего 2,42 раза, что гораздо скромнее по сравнению с тестом архивации. На стороне четырехъядерного процессора более высокие тактовые частоты, больший объем кэшей и более высокая пропускная способность памяти.

В тесте расчетов с использованием алгоритмов трассировки лучей и набора инструкций X86_64 процессор Phenom быстрее в 5,5 раза. Что ближе к тесту архивацию по величине разнице, чем к тесту 2D операций.

В тесте вычислений с плавающей запятой Phenom пришел к финишу в 6,56 раз быстрее. С большей разницей, чем в тесте архивации.

Данный тест завершил череду процессорных тестов, продемонстрировал сильный разрыв между двумя системами. Перейдем к тестам при использовании Веб-браузера. При замерах использованы браузеры Supermium 138 и Palemoon 34.0.1.

В тесте выполнения Java скриптов сообщества Mozilla - Phenom оказался быстрее в 4,7 раза, что тоже огромный результат.

В тесте выполнения Java скриптов Google - Phenom оказался быстрее в 4,8 раза, повторяет тенденцию предыдущего теста в масштабировании.

В тесте отрисовки Adobe Flash разница между тестируемыми системами в 3,26 раза в пользу Phenom. Складывается такое впечатление, что игра искусственно ограничивает частоту кадров до 33,3 К/с и процессор способен на большее (Но это не точно).

На этом мы завершаем тестовую сессию в Веб-браузере и мы плавно подходим к тестам 3D графики.

В однопоточном тесте разница между процессорами достигает 30% в пользу Phenom, разница между видеокартами достигает в 4,15 раза в пользу Radeon HD 5630 на стороне которой находится более мощный процессор с более высокими тактовыми частотами.

В комплексном тесте 3D графики от фирмы Futuremark разница между системами достигает всего 9% в пользу Phenom по процессорной части (тест явно не использует многопоточность) и в 1,94 раза в пользу Radeon HD 5630.

В игровом тесте разница в пользу обновленной системы составляет в 3,4 раза. На этом заканчивается линейка тестов.

Заключение

В данном тестировании мы попытались сравнить две совершенно разных системы, поставленных в совершенно разные условия. Т.е. простыми словами сравнить не сравненное. На стороне первой системы явный дефицит оперативный памяти, который был компенсирован 32 разрядной операционной системой. С одной стороны такое решение более сбалансированное, с другой - процессор не смог продемонстрировать все свои возможности, так как не использовались инструкции X86_64. На стороне второй системы был полный карт-бланш достаточное количество памяти для использования инструкций X86_64, наличие четырех физических ядер, быстрая память - в общем небо и земля.

В итоге собранная система оказалась в среднем в 3,6 раза быстрее ранней. Очень приятно осознавать, что нынче между 32 разрядной и 64 разрядной системами огромная пропасть в производительности практически во всех направлениях, а ведь когда-то 32 разрядная система всегда была быстрее. На этом материал подошел к концу.