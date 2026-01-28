Ряд причин привели к перерасходу средств, но руководство Boeing сохраняет оптимизм относительно будущего компании

Компания Boeing (США) в своём отчёте по итогам четвёртого квартала 2025 года сообщила об убытках в размере 507 миллионов долларов из-за проблем с программой по разработке и производству самолёта-заправщика KC-46 Pegasus для Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на опубликованный компанией пресс-релиз.

Издержки обусловлены ростом расходов на цепочку поставок и увеличением объёмов производственной поддержки техники, связанной с самолётом Boeing 767, на основе которого создан KC-46. Полученные финансовые результаты привели к пересмотру смет расходов, в том числе по вышеупомянутым двум пунктам.

Руководство компании сохраняет оптимизм, в то же время признавая, что бывает неприятно столкнуться с такими трудностями. Тем не менее, Boeing видит обнадёживающие тенденции, которые позволят выполнить обязательства перед заказчиком и обеспечить хорошие условия для следующего заказа на самолёты-заправщики.

Судя по всему, речь идёт о том, что ВВС США планируют закупить ещё до 75 KC-46, а это говорит о сохраняющемся спросе на данный самолёт-заправщик. Подписание нового контракта с военными предоставит компании возможность пересмотреть стоимость, а также убедиться, что окончательная сумма будет справедливой и позволит Boeing заработать на поставках KC-46 Pegasus американской армии. Однако на данном этапе Boeing не видит эту программу выгодной для себя с финансовой точки зрения.