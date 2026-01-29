Сайт Конференция
goldas
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
По данным Statcounter, Windows 10 отвоевывает долю рынка, в то время как рост продаж Windows 11 замедляется в течение нескольких месяцев подряд

Новые данные Statcounter свидетельствуют о том, что Windows 11 потеряла темп роста после того, как в прошлом году занимала первое место. Windows 10 снова набирает популярность, по крайней мере, за последние два месяца отслеживания использования настольных компьютеров.

Диаграмма Statcounter по версиям Windows для настольных компьютеров показывает изменение по месяцам:

• Октябрь 2025 г.: Windows 11 — 55,18%, Windows 10 — 41,71%;

• Ноябрь 2025 г.: Windows 11 — 53,7%, Windows 10 — 42,7%;

• Декабрь 2025 г.: Windows 11 — около 50,7%, Windows 10 — около 44,6%.

Популярность Windows 7 также немного выросла за тот же период, примерно до 3,9% в декабре. Statcounter не объясняет причины этих изменений, и эти данные не являются официальным сообщением Microsoft.

Изображение: Statcounter

Время совпадает с не самым удачным началом 2026 года для обновлений Windows 11. После январского ежемесячного патча Microsoft выпустила множество внеплановых исправлений, включая проблемы с выключением и неработоспособностью облачных приложений у некоторых пользователей. Недавние сообщения о том, что Microsoft передала ключи восстановления BitLocker ФБР, тоже не улучшили ситуацию.

Стоит добавить, что поддержка Windows 10 технически прекратилась после 14 октября 2025 года, если только ПК не затронут программой расширенных обновлений безопасности Microsoft. Даже после окончания поддержки, данные о доле рынка показывают, что многие пользователи по-прежнему остаются верны Windows 10.

#microsoft #windows 11 #windows 10 #обновление #обновление windows
Источник: videocardz.com
