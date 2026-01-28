Обнаружение на стоянке Сигоу в Китае сложных каменных орудий возрастом 160 000 лет, включая древнейшие в регионе составные инструменты с рукоятями, опровергает теорию о технологической отсталости древних людей Восточной Азии.

На стоянке Сигоу в центральном Китае международная группа учёных обнаружила каменные орудия возрастом от 160 000 до 72 000 лет. Эта находка опровергает устоявшийся научный взгляд на технологическое развитие древних людей в Восточной Азии, которых ранее считали консервативными и отсталыми по сравнению с современными им популяциями в Африке и Европе.

Изображение: Gemini

Самым значимым открытием стали древнейшие в Восточной Азии составные орудия. Это инструменты, где каменное остриё крепилось к деревянной или костяной рукояти. Создание таких инструментов требовало сложного многоэтапного планирования, глубокого понимания свойств разных материалов и высокого для того времени уровня технического мастерства. Это свидетельствует о развитых когнитивных способностях и абстрактном мышлении древних людей.

Период создания этих орудий совпадает со временем существования в регионе нескольких видов крупно-мозговых гоминин: Homo longi («человек дракон»), Homo juluensis и, возможно, ранних Homo sapiens. Хронология стоянки предков длинной в 90 000 лет предоставляет уникальную летопись того, как технологические инновации помогали древним популяциям адаптироваться к изменчивым окружающим условиям Восточной Азии.

Открытия в Сигоу достаточно сильно меняют понимание глобальной человеческой эволюции. Они доказывают, что сложные технологические стратегии развивались параллельно в разных частях света, а Восточная Азия была не периферией, а одним из самостоятельных центров культурного и технологического развития древнего человечества.