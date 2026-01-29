До настоящего момента более выгодные условия торговли были у китайских поставщиков

Министерство промышленности и торговли РФ планирует положить конец практике ценовой дискриминации на онлайн-площадках, обязав агрегаторы установить единый размер комиссии для всех участников рынка независимо от их местонахождения. О подготовке соответствующих поправок в новую концепцию торговли сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов, подчеркнув, что государство считает справедливым лишь подход, при котором отечественные и зарубежные предприниматели несут равные финансовые обязательства перед платформой.

Источник изображения: KELENY / Shutterstock.com

Может быть интересно

Поводом для жёсткого регуляторного вмешательства стали многочисленные жалобы российских производителей, которые оказались в заведомо проигрышном положении на собственном рынке. Например, представители лёгкой промышленности из Иваново и самарские предприниматели открыто заявляют о невозможности конкурировать с китайскими поставщиками. По их словам, суммарные удержания маркетплейсов (комиссия, логистика, маркетинг) для россиян сегодня могут достигать 70% от стоимости товара, тогда как их зарубежные коллеги зачастую отдают площадке лишь 30–40%. Такой тарифный перекос фактически субсидирует импорт в ущерб внутреннему производству.

Напомним, Госдумой был принят в июле 2025 года закон о платформенной экономике, который вступает в силу уже 1 октября 2026 года. Документ регулирует общие принципы взаимодействия в этой среде, но не касается конкретных тарифов. Чтобы закрыть образовавшуюся лазейку, ведомство намерено закрепить принцип равенства в отдельном стратегическом документе. Логика властей проста: российский завод, продающий продукцию через посредника или напрямую, не должен платить за размещение на сайте маркетплейса больше, чем условная фабрика из Гуанчжоу.

Российские СМИ сообщают, что крупнейшие игроки рынка отреагировали на инициативу сдержанно: в пресс-службе Wildberries заявили о приверженности прозрачным правилам игры, тогда как представители Ozon от комментариев воздержались. Положительный итог здесь заключается в том, что пространство для манёвра у платформ в вопросе ценообразования и взимания посреднических тарифов сужается, поскольку федеральные власти занялись этой средой ещё в ноябре 2025 года. Тогда замглавы администрации президента Максим Орешкин предупредил, что, если маркетплейсы не смогут самостоятельно умерить свои аппетиты и выстроить справедливую систему, то государству придётся прибегнуть к жёстким мерам реагирования. Кажется, ситуация начала развиваться по второму сценарию.