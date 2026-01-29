Сайт Конференция
goldas
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
PS2Recomp — это новый инструмент, цель которого является перевод кода PS2 в C++, а затем запуск на современных платформах

Sony PlayStation 2 до сих пор остается самой продаваемой консолью всех времен, разойдясь тиражом в 160 миллионов экземпляров. Она занимает особое место в сердцах игроков по всему миру. К сожалению, только ранние модели PS3 имели официальную обратную совместимость с PS2. Это означает, что ни PS4, ни PS5 не могут воспроизводить игры PS2 напрямую с диска. Это огромное упущение, учитывая, что для PS2 было выпущено более 4000 игр.

К счастью, в интернете доступно множество эмуляторов, которые могут без проблем воспроизводить подавляющее большинство игр PS2. Например, PCSX2 поддерживает более 99% всего каталога игр PS2. Однако не у всех есть доступ к легально полученным ISO-образам и BIOS-файлам игр, для эмуляции PS2 на ПК. Также существует проблема качества, поскольку не каждая игра работает безупречно и выглядит наилучшим образом на эмуляторе.

Изображение: Notebookcheck

Бразильский разработчик сейчас пытается решить эти проблемы с помощью инструмента PS2Recomp. Этот инструмент позволит пользователям и разработчикам создавать нативные версии игр для PS2 для ПК. PS2Recomp преобразует код игр для PS2 в код C++. PS2 работала на RISC-процессоре под названием Emotion Engine, который использовал набор инструкций MIPS R5900. PS2Recomp берет инструкции MIPS R5900 и перекомпилирует их в код C++, который может выполняться на современных платформах, таких как Windows, Linux, Android и т. д.

По сути, PS2Recomp позволяет создавать версии игр для PS2, которые могут работать по умолчанию на современных операционных системах. Хотя PS2Recomp все еще находится в стадии разработки, проект довольно многообещающий и интересный. PS2Recomp не только позволит людям наслаждаться всей библиотекой игр для PS2, но и поможет в усилиях по сохранению игр. 

#sony #windows #playstation #игровые консоли #эмулятор #эмуляторы #playstation 2 #ps2 #эмулятор pcsx #эмулятор ps2
Источник: notebookcheck.net
