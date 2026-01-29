Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
Исследование показало, что акула-эполет не увеличивает скорость обмена веществ в период кладки яиц, что противоречит устоявшимся взглядам

Считается, что у хрящевых рыб — группы, включающей скатов, химер и акул — циклы размножения требуют больших затрат энергии. Основные причины — длительный период беременности и небольшое количество детенышей в помете. Однако биологи обнаружили у акулы необычную физиологическую адаптацию, которая может изменить представление о затратах энергии на размножение. Как пишет Popular Mechanics, исследование австралийских ученых на примере акулы-эполет (Hemiscyllium ocellatum) опровергло общепринятое мнение о том, что все хрящевые рыбы несут огромные энергозатраты в репродуктивный период.

Фото - Global Look Press

Может быть интересно

Акула-эполет, обитающая у берегов Австралии и Новой Гвинеи, и так известна своими странностями. Ее называют «ходящей» за умение передвигаться по дну и даже по суше на мышечных плавниках. Но главная находка касается ее метаболизма.

Чтобы проверить это, команда Джоди Раммер (Jodie Rummer) из Университета Джеймса Кука провела детальный эксперимент. Учёные наблюдали за пятью самками акулы-эполет в период кладки яиц, замеряя два ключевых показателя: потребление кислорода (прямой индикатор скорости метаболизма) и уровень репродуктивных гормонов. Ожидания были понятны: создание и кладка крупного, богатого желтком яйца — процесс, который у большинства видов требует значительного всплеска энергии. Классическим примером служит плащеносная акула, чья беременность длится рекордные три с половиной года. Однако данные оказались неожиданными. Никакого заметного увеличения энергозатрат у эполетовых акул не произошло — их метаболизм оставался на привычном, ровном уровне на всем протяжении репродуктивного цикла.

Это открытие заставило исследователей сделать важный вывод, что акула-эполет выработала механизм оптимизации энергии. По сути, ее организм не испытывает шока от репродуктивного процесса и не вынужден делать болезненный выбор между выживанием и продолжением рода. Устойчивость метаболизма этой акулы позволяет надеяться, что она сможет продолжать давать потомство даже в потеплевших водах, поддерживая здоровье коралловых рифов, свою среду обитания. Именно эта особенность может стать ее ключевым преимуществом в свете изменения климата.

#popular mechanics #акула #метаболизм #хрящевые рыбы #hemiscyllium ocellatum #акула-эполет #размножение
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
8
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Тайвань создаст «Объединённый центр координации огня» на фоне поставок ракет ATACMS из США
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
Представлен концепт Mercedes-Benz с обеспечивающим запас хода в 12000 км в год покрытием кузова
+
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
5
На параде в Индии представлена гиперзвуковая противокорабельная ракета LR-AShM
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+
MLID: процессоры Intel Panther Lake могут сделать не нужными бюджетные видеокарты NVIDIA
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+
МВД: Выдуманные штрафы от ГИБДД помогают мошенникам красть доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
+
В Hardware Unboxed сравнили качество работы технологий DLSS 4.5 и FSR 4
+
ASRock отказывается от поддержки Bartlett Lake-S на своих материнских платах с сокетом LGA 1700
+

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
15
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
18
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
16
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
7
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
3
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
1

Сейчас обсуждают

selishim
08:38
Кому это пойдет на пользу так это китайским компаниям типа CXMT. При таких ценах их микросхемы памяти становятся более чем ликвидными, а если они нарастят производство то вполне в состоянии подвинуть ...
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
Alim63
08:35
По поводу оборзевших корпораций согласен, но никакого часа расплаты не будет. Недопонимание "низов" и противодействие всегда так или иначе происходит, сегодня выходят покричать, а завтра разойдутся. Л...
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
dimkahon
08:28
Для устранения статтеров берут интел, у амуде с этим вечная проблема. И никакие Х3Д тут не помогут. Причина в проблемной организации кеша и памяти. Высокочастотные ядра, кеш, память связаны дохлой шин...
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
dimkahon
08:26
S.T.A.L.K.E.R. 2 смотрит на твой X3D как на говно. Просадочки такие, что с 5600х разницы нет. А разрешение влупи 8К 240 Гц и твой проц вообще будет от силы на 10% работать. И скорее сюда беги, написат...
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Opera Pony
08:25
Значительно больше напряжения? Там же везде 12В? И разве за шунтирование токов на плате не должна отвечать схемотехника платы?
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
dimkahon
08:19
Максимальным фпс лично меня уже давно не удивить. А вот что там по 1% и 0.1%?
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
swr5
08:09
Молодчина!!!
ТАСС: Российский математик нашел решение считавшейся нерешаемой почти два века задачи
swr5
08:05
"Итоговые рекомендации эксперта заключаются в постоянном мониторинге показателей тока на каждом контакте 12V-2×6, что позволит избежать дорогостоящих поломок и продлить срок службы компонентов системы...
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
inchaos75
07:48
Даже старенький 5800X3D дает 151 fps (судя по графикам, где он на последнем месте) и после этого у вас проц не тащит? Они давно уже избыточны, тем более последние модели. Не тащит это когда меньше 60 ...
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
B_Pouckax_ucTuHu
07:32
Отличный способ синхронно запускать БП но у меня была проблема как в корпусе 2 БП разместить А если их 3-4 ставить... тут только дикий кастом...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter