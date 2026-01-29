Исследование показало, что акула-эполет не увеличивает скорость обмена веществ в период кладки яиц, что противоречит устоявшимся взглядам

Считается, что у хрящевых рыб — группы, включающей скатов, химер и акул — циклы размножения требуют больших затрат энергии. Основные причины — длительный период беременности и небольшое количество детенышей в помете. Однако биологи обнаружили у акулы необычную физиологическую адаптацию, которая может изменить представление о затратах энергии на размножение. Как пишет Popular Mechanics, исследование австралийских ученых на примере акулы-эполет (Hemiscyllium ocellatum) опровергло общепринятое мнение о том, что все хрящевые рыбы несут огромные энергозатраты в репродуктивный период.

Фото - Global Look Press



Может быть интересно

Акула-эполет, обитающая у берегов Австралии и Новой Гвинеи, и так известна своими странностями. Ее называют «ходящей» за умение передвигаться по дну и даже по суше на мышечных плавниках. Но главная находка касается ее метаболизма.

Чтобы проверить это, команда Джоди Раммер (Jodie Rummer) из Университета Джеймса Кука провела детальный эксперимент. Учёные наблюдали за пятью самками акулы-эполет в период кладки яиц, замеряя два ключевых показателя: потребление кислорода (прямой индикатор скорости метаболизма) и уровень репродуктивных гормонов. Ожидания были понятны: создание и кладка крупного, богатого желтком яйца — процесс, который у большинства видов требует значительного всплеска энергии. Классическим примером служит плащеносная акула, чья беременность длится рекордные три с половиной года. Однако данные оказались неожиданными. Никакого заметного увеличения энергозатрат у эполетовых акул не произошло — их метаболизм оставался на привычном, ровном уровне на всем протяжении репродуктивного цикла.

Это открытие заставило исследователей сделать важный вывод, что акула-эполет выработала механизм оптимизации энергии. По сути, ее организм не испытывает шока от репродуктивного процесса и не вынужден делать болезненный выбор между выживанием и продолжением рода. Устойчивость метаболизма этой акулы позволяет надеяться, что она сможет продолжать давать потомство даже в потеплевших водах, поддерживая здоровье коралловых рифов, свою среду обитания. Именно эта особенность может стать ее ключевым преимуществом в свете изменения климата.