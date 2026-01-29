Комфортный геймплей на диване изменил наше представление об удобстве: пользователь вольготно садится в кресло, нажимает кнопку и моментально оказывается в виртуальном мире. Steam Machines создаются как инженерный шедевр, где каждый момент продуман и оптимизирован, в первую очередь, для удобного досуга. Никакой маркетинговой шелухи — только игры.

Предисловие

Геймплей на диване — главное новшество игровых консолей. Между тобой и запуском любимой игры минимум препятствий и телодвижений. Не нужно изучать тонны материалов, труды философов и научные статьи. Между тобой и виртуальным миром ничего нет.

У персональных компьютеров есть особенность: «Собрал топ за свои деньги». Когда считают лучшее соотношение цены на единицу производительности, в стоимость забывают добавить ряд элементов для комфортного использования, так как они увеличивают итоговую сумму. Обычный человек с улицы близко не понимает, зачем нужен Bluetooth или Wi-Fi, для кого придумали картридер и почему стоит переплатить за массивную систему охлаждения.

Брендовые системные блоки

Последние десять лет, если есть возможность, стараюсь брать только системные блоки от OEM-производителей. В большинстве случаев — это офисные ПК, привезенные из Европы под списание. Да, это не RTX 5090 с AMD Ryzen 9 9950X, но и мои запросы куда скромнее.

Прямо сейчас передо мной лежат системные блоки Lenovo H50 и M78. Два бюджетных устройства. Одно для дома, второе для офиса. Оба в базе оснащены блоками питания с бронзовым сертификатом. Не потому, что «это модно», а потому, что «это база».

В H50 по заводу идет беспроводная связь с разведенными антеннами. Без танцев с бубном на борту имеются отличные Wi-Fi и Bluetooth, работающий через две стены. Ничего не торчит, не упирается и не мешает.

У брендовых устройств множество продуманных решений с кучей уникальных особенностей. Сборкой занимались не «энтузиасты», а инженеры, специализирующиеся на вопросе. Продумано абсолютно всё, начиная от кабель-менеджмента и заканчивая «лишними» разъемами.

Можно ли собрать отличный системный блок лучше брендового с базовыми знаниями и пониманием вопроса в ту же стоимость? Риторический вопрос. Самосбор редко учитывает комфортное использование.

Чем отличается брендовый ПК от фирменной сборки

Два очень близких понятия, но с принципиальной разницей в подходе к решению задач. На одной чаше весов у нас Lenovo, Dell, Asus, Acer, TERRA, Kontron, с другой — DEXP, EDELWEISS, HYPERPC, Digma, DEPO. Первые проводят инженерные работы и разрабатывают дизайн устройства под ключ. Вторые используют «брендированные» компоненты и собирают всё из сторонних комплектующих.

В прошлом году обозревал сборки DEPO — кроме шилдиков уникального ничего нет. Обычные ПК, собранные под определенные задачи. Материнки MSI, память Hynix, кулер боксовый, корпус и блок питания INWIN. Что наглядно демонстрирует разницу в подходах.



Вторым значимым отличием двух направлений является возможность апгрейда. Брендовые решения сделаны по принципу «достаточно»: их можно улучшить, но в строго заданных рамках. В них нет «задела на будущее» — лишнее убрали для экономии итоговой стоимости и большего заработка. У фирменных сборок нет никаких целей, только путь: вопрос апгрейда — это вопрос бумажной привлекательности товара и маркетинговый подход.

Steam Machines от Valve

Отдельный класс устройств для комфортного досуга. Это брендовая сборка с инженерным подходом для решения строго поставленных задач. Устройство не с «бумажными» характеристиками, а проект для четко определенных функций. На первом месте стоит не производительность, а возможность выполнять возложенные задачи. Если требования к оборудованию имеют размытые очертания, уникальность останется непонятной и устройство не подойдет.

Огромная система охлаждения и бесшумная работа Steam Machines

Пока человек молодой, он терпеливо относится к фоновому шуму, не замечает дискомфорта и обращает внимание только на картинку на экране. Но как только становишься постарше, вопрос шума становится одним из определяющих. А если живешь не один — самым критическим.

Нужно не только подумать о размерах системы охлаждения, но и о циркуляции воздуха. Большая болванка — это половина вопроса. Нагретый воздух должен максимально быстро покидать контур и сменяться холодным. Воздухообмен должен коррелировать с уровнем шума и удовлетворять оба параметра.

Компактные габариты Steam Machines

Много лет назад собрал ПК на базе ASRock DeskMini. Принципиальное отличие от подвальных мини-ПК из поднебесной — возможность полноценного апгрейда. Только заменить систему охлаждения в маленьких устройствах для комфортной тихой работы по ночам — нетривиальная задача. В габаритах боксового кулера присутствуют только такие же бюджетные и малоэффективные решения. Хорошая система — это огромная и массивная конструкция, а не маленькое и компактное изделие.

Источник: techpowerup.com

Из-за подобной особенности у нас не знают о таком форм-факторе, как Mini-STX. Либо ноутбук без экрана, либо чемоданы на колесиках. Ниша компактных устройств пуста. Именно в нее заходит Valve со своим Gabecube. Собрать в подобных габаритах можно только под заказ в крупных магазинах.

Беспроводная связь в окружающем мире

Одна из самых главных и эксклюзивных функций. Практически полностью отсутствующая в самосборе.

Сегодня сложилась парадоксальная ситуация. В мобильных телефонах у нас есть:

Мобильная связь всех цветов и размеров.

Локальная связь в виде Wi-Fi.

Персональная связь в виде Bluetooth.

Бесконтактная NFC.

Всё это помещается в маленький компактный корпус и стартует с цены в $70. Но большие ящики всё ещё сидят на технологиях предков с древним кабелем. Некоторые ставят оптоволокно в квартире, но очень редко. Но по радиоканалу можно передавать великое множество разных данных: от банального подключения колонок и клавиатуры до трансляции видео на телевизор. Широчайший спектр возможностей за минимальные деньги.

Беспроводная связь в Steam Machines

В будущей шайтан-коробке предусмотрели всё и немножечко больше. Кроме стандартных Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, предусмотрен отдельный радиоканал для Steam Controller с более низким input lag. Дядюшка Габен понимает слабые места имеющихся технологий.

Также инженеры разнесли антенны разных радиоканалов, чтобы улучшить качество приёма сигнала. Предположительно, беспроводные технологии работают без установки драйверов на базовом уровне. Без провода можно залезать в BIOS и производить манипуляции с железом.

Режим сна и включение устройства

Уникальная фишка устройства из коробки. У большинства материнских плат беспроводные технологии отключаются для экономии энергии во время сна, а в Windows вовсе зависают после пробуждения. Дядюшка Габен постарался и обошел данное ограничение. Изначально устройство проектировалось для работы без проводов. Материнская плата имеет уникальный функционал и настройки в BIOS для удобного и комфортного времяпрепровождения, сидя на диване. Не нужно вставать к устройству для его активации. Нажал кнопку на пульте — и устройство активировалось.

Технологический стандарт HDMI-CEC

Самая передовая функция устройства Гейба Ньюэлла. Базовая для игровых консолей, но отсутствующая в персональных компьютерах. Управление устройством через телевизор по кабелю HDMI. Начальный функционал — включили телевизор с пульта, а он по HDMI-кабелю активирует устройство. Расширенный функционал — пультом от телевизора можно управлять компьютером. Функция работает и в обратном направлении: включили устройство, а оно активировало телевизор и переключилось на нужный порт.

Кажется мелочью, но помогает избежать лишних телодвижений, если пульта нет под рукой.

Послесловие

Будущая Steam Machines — это не замена и не конкурент персональным компьютерам. Новое устройство имеет четкое и понятное позиционирование — комфортный досуг. Инженерный шедевр под определенные сценарии использования. В нем исправлено большинство изъянов обычных персональных компьютеров, а сборка поставлена на конвейер с оптимизацией себестоимости. Пользователь получает законченную экосистему, где софт, железо и сценарий использования максимально согласованы между собой.