Это одно из основных требований, которое вызывает разногласия между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) опубликовал пост на своей странице в социальной сети Truth Social, где призвал Иран сесть за стол переговоров с Вашингтоном для предотвращения возможной эскалации на Ближнем Востоке. По данным издания CNN, американские власти рассматривают нанесение авиаударов по иранским территориям, если Тегеран не согласится на переговоры с Вашингтоном по вопросу ограничения вооружений и ядерного потенциала. Источник изображения: Tasnim News AgencyИсточники изданий утверждают, что «ядерная сделка», на которой настаивает США, трансформировалась во всеобъемлющее соглашение, в котором американские власти продвигают серьёзные ограничения военного потенциала Ирана, а также практически полную денуклеаризацию. Взамен США предлагают постепенное снятие санкций с Ирана, чья экономика серьёзно пострадала от американских рестрикций.

Одним из требований США, вызывающим наибольшее разногласия, является ограничение дальности баллистических ракет Ирана. Американские власти хотят ограничить дальность иранских ракет, чтобы гарантировать безопасность своих военных объектов и союзников в регионе. Само требование, по большей степени обусловлено позицией Израиля, который значительно потратился на противоракетную оборону в ходе 12-дневного ирано-израильского конфликта.

Пока непонятно, согласится ли Иран на добровольное ограничение собственного военного потенциала. В противном случае, страна может столкнуться с авиаударами по своим территориям, учитывая, что США уже сосредоточили на Ближнем Востоке порядка 40 тысяч военнослужащих и большое количество носителей ракетного вооружения. CNN акцентирует внимание на том, что нанесение США ударов по Ирану может грозить Вашингтону затяжным военным конфликтом, а не уступками со стороны Тегерана.