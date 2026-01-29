Основатель Tesla хочет делать 100-200 миллиардов чипов ежегодно в одном месте. WCCFTech сообщает, что Илон Маск подтвердил планы по созданию собственного завода по производству чипов под названием Tesla Terafab.

Согласно статье на WCCFTech, Илон Маск не оставил идеи построить собственную фабрику чипов. Во время очередного отчета перед инвесторами он заявил, что проект Tesla Terafab — единственный способ обеспечить компанию необходимым количеством микросхем. Причиной Маск назвал грядущий дефицит и геополитическую напряжённость в отрасли.

План выглядит амбициозно, если не сказать больше. Маск говорит о сети производств, способных выпускать от 100 до 200 миллиардов чипов ежегодно. Новый гигантский комплекс должен объединить три ключевых этапа: создание логических процессоров, производство памяти и корпусирование. По сути, это попытка замкнуть сложнейший цикл внутри одной компании.

Зачем это Tesla? Маск видит узкое место. Поставщики вроде TSMC, Samsung или Micron могут не справиться с растущим спросом со стороны Tesla на чипы для автопилотов и ИИ-систем. Компания масштабирует собственные разработки от AI5 до AI9, и для этого, по мнению Маска, нужны гарантии.

«Было бы безумием не попробовать Terafab», — заявил он, признавая всю сложность предприятия. Речь идет не только о деньгах, но и о дефиците квалифицированных кадров и уникального оборудования.