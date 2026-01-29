Согласно статье на WCCFTech, Илон Маск не оставил идеи построить собственную фабрику чипов. Во время очередного отчета перед инвесторами он заявил, что проект Tesla Terafab — единственный способ обеспечить компанию необходимым количеством микросхем. Причиной Маск назвал грядущий дефицит и геополитическую напряжённость в отрасли.
Фото - Intel/Wccftech
План выглядит амбициозно, если не сказать больше. Маск говорит о сети производств, способных выпускать от 100 до 200 миллиардов чипов ежегодно. Новый гигантский комплекс должен объединить три ключевых этапа: создание логических процессоров, производство памяти и корпусирование. По сути, это попытка замкнуть сложнейший цикл внутри одной компании.
Зачем это Tesla? Маск видит узкое место. Поставщики вроде TSMC, Samsung или Micron могут не справиться с растущим спросом со стороны Tesla на чипы для автопилотов и ИИ-систем. Компания масштабирует собственные разработки от AI5 до AI9, и для этого, по мнению Маска, нужны гарантии.
«Было бы безумием не попробовать Terafab», — заявил он, признавая всю сложность предприятия. Речь идет не только о деньгах, но и о дефиците квалифицированных кадров и уникального оборудования.
Альтернативой могло бы стать партнёрство с крупным производителем, но Маск, судя по всему, нацелен на максимальную автономию. Если проект реализуют, Tesla, напомним, недавно объявившая о прекращении выпуска Model S и X (об этом вы можете узнать подробнее здесь), добавит к своим ключевым продуктам — автомобилям и роботам — еще один бизнес: полупроводниковый.