Стоимость контракта составила 210 миллионов евро

Литва заключила с компанией KNDS Deutschland (немецкое подразделение германо-французского холдинга) контракт на закупку 12 мостоукладчиков Leguan, что позволит расширить материально-техническое обеспечение танков и другой боевой техники страны. Об этом сообщает Defense Post.

Мостоукладчик Leguan на базе основного боевого танка Leopard 2. Фото: KNDS Deutschland

Контракт стоимостью 210 миллионов евро также предусматривает поставку запасных частей, учебных тренажёров, сопутствующей документации и обучение персонала. Каждый мостоукладчик будет поставляться с двумя 14-метровыми и одной 26-метровой мостовыми секциями. Согласно заявлению KNDS, конструкция соответствует требованиям класса нагрузки MLC 80. Мост способен пропускать гусеничные машины массой до 73 тонн и колёсную технику массой до 84 тонн.

Мостоукладчик Leguan на базе основного боевого танка Leopard 2. Экипаж машины состоит из двух человек – командира и механика-водителя. Машина может возвести однопролётный мост для преодоления непроходимых препятствий шириной до 25 метров. Время перевода системы в рабочее положение составляет менее шести минут.

В настоящее время мостоукладчики данного типа уже эксплуатируются или закупаются 22 странами-партнёрами. Последний заказ на такую технику (до Литвы) сделала Дания в декабре 2025 года. Как заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас, наличие мостоукладчиков Leguan значительно повысит мобильность и тактическую гибкость литовских вооруженных сил на поле боя. О сроках поставки не сообщается.