Это будет второй раунд трёхсторонних переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что переговоры между Россией, США и Украиной по вопросу урегулирования текущего вооружённого кризиса запланированы на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Песков отметил, что пока речь идёт об ориентировочных сроках, из которых исходят в Кремле.

Может быть интересно

Источник изображения: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Предыдущий раунд трёхсторонних переговоров на уровне соответствующих рабочих групп прошёл в Абу-Даби на прошлой неделе — 23 и 24 января. Подробностями минувшего процесса стороны не поделились, отметив лишь, что процесс шёл в закрытом формате и был «конструктивным».

Пока что, согласно комментариям участников процесса, главным камнем преткновения остаётся территориальный вопрос. Необходимо понимать, что переговоры в таком формате могут проходить долго — не один месяц — а за это время положение дел «на земле» продолжит меняться и, тем самым, вносить в процесс коррективы.