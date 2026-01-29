Увеличение стоимости DDR5 и DDR4 не оставляет выбора некоторым геймерам

В связи с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти и заметным ростом цен на ряд комплектующих геймеры всё чаще выбирают платформы, поддерживающие модули ОЗУ предыдущих поколений, а энтузиасты продолжают тестировать сборки прошлых лет в популярных играх.

Источник фото: Budget-Builds Official/YouTube

В частности, в свежем видео, опубликованном на YouTube-канале Budget-Builds Official, были оценены возможности ПК, оснащённого 4-ядерным 4-поточным процессором Intel Core i5-4670K, разогнанным до 4.5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти DDR3-1866 и видеокартой AMD Radeon RX 6700 XT. В играх сборка обеспечила следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Grand Theft Auto V Enhanced (самые высокие настройки качества графики, RT Ultra) — 41 fps/34 fps

Counter-Strike 2 (Competetive) – 198 fps/166 fps

Cyberpunk 2077 (высокое качество графики, высокие настройки RT) — 36 fps/27 fps

BeamNG.drive (настройки Ultra) – 59 fps/53 fps

Rust (очень высокие настройки) — 69 fps/49 fps

Baldur's Gate 3 (высокие настройки) — 67 fps/50 fps

Crysis (DX10, настройки Ultra) — 61 fps/48 fps

В двух многопользовательских играх наблюдались некоторые проблемы — в Fortnite, несмотря на высокие показатели средней частоты кадров/1% low (101 fps/87 fps) при очень высоких настройках качества графики, были заметны проблемы с текстурами, тогда как в PUBG: Battlegrounds пришлось применить ряд ухищрений, включая лок fps и высокий приоритет CPU для процесса игры, что позволило добиться показателей 59 fps/54 fps.

Заставить работать The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered с приемлемым значением fps так и не удалось — в игре наблюдалось падение частоты до 5-8 fps. Увеличение объёма ОЗУ до 24 ГБ также не привело к положительному результату. Энтузиаст полагает, что указанные проблемы возникают из-за наличия у Core i5-4670K всего 4 ядер, чего может не хватать для некоторых игр.

В целом, ПК с Core i5-4670K и Radeon RX 6700 XT позволяет наслаждаться современными играми с приемлемым фреймрейтом, хотя в ряде случаев геймеры могут столкнуться с проблемами из-за недостаточного числа ядер, поэтому в случае выбора можно отдать предпочтение Core i7-4790K с поддержкой 8 потоков, который совсем недавно был протестирован с GeForce RTX 2060 Super.

