Государственный совет обороны Литвы отложил план по принятию на вооружение военно-транспортных самолётов C-390 Millennium производства бразильской фирмы Embraer до 2030 года, поскольку прибалтийская республика перенаправляет финансирование на другие приоритетные направления. Об этом сообщает Defense Post.
Такое решение было принято после того, как литовское правительство оценило финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на поддержку более важных направлений, в том числе на противовоздушную оборону, военную инфраструктуру, военно-промышленное сотрудничество и на долгосрочную поддержку Украины.
Власти Литвы заявили, что такой шаг укрепит стратегию по созданию национальной дивизии в вооружённых силах и размещению союзных сил на территории республики. Под союзными силами в первую очередь подразумевается немецкая бригада, которая будет передислоцирована в страну до 2027 года для усиления восточного фланга НАТО.
Согласно данным Defense Post, в июне 2025 года Вильнюс объявил о приобретении военно-транспортных самолётов C-390 бразильского производства для замены устаревающего парка самолётов Alenia C-27J Spartan, стоящих на вооружении ВВС Литвы.
Предполагалось, что закупка самолётов C-390 будет осуществляться в сотрудничестве с Нидерландами, которые уже самостоятельно заказали пять таких машин, в настоящее время находящихся на разных стадиях постройки.
Однако в соответствии с недавним распоряжением, старые литовские самолеты C-27J временно останутся в эксплуатации и должны пройти капитальный ремонт до 2036 года.
Оценочная стоимость модернизации [вероятно, всё же ремонта, прим.] имеющихся в ВВС Литвы самолётов C-27J Spartan составляет приблизительно в 150 миллионов евро. Эта сумма значительно меньше стоимости приобретения новых C-390, которая оценивалась в 700-800 миллионов евро.
"Решение отложить приобретение… позволит нам в будущем выбирать более технологически совершенные решения, которые наилучшим образом отвечают потребностям Литвы на тот момент", – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.
При этом он не забыл поблагодарить представителей Нидерландов за их профессионализм и доверия, добавив, что Литва по-прежнему открыта для возможности присоединения к аналогичным многосторонним инициативам в будущем.
Таким образом становится понятной причина отказа от бразильских военно-транспортных самолётов. Пересмотр оборонных приоритетов – это всего лишь дипломатический предлог. На самом деле, просто у Вильнюса нет средств на столь дорогую покупку, поскольку Литва далеко не самая богатая страна НАТО.