Прибалтийская республика перенаправляет финансирование на более приоритетные направления

Государственный совет обороны Литвы отложил план по принятию на вооружение военно-транспортных самолётов C-390 Millennium производства бразильской фирмы Embraer до 2030 года, поскольку прибалтийская республика перенаправляет финансирование на другие приоритетные направления. Об этом сообщает Defense Post.

Военно-транспортный самолет KC-390 Millennium ВВС Бразилии. Фото: ВВС Бразилии.

Такое решение было принято после того, как литовское правительство оценило финансовые ресурсы, которые могли бы быть направлены на поддержку более важных направлений, в том числе на противовоздушную оборону, военную инфраструктуру, военно-промышленное сотрудничество и на долгосрочную поддержку Украины.

Власти Литвы заявили, что такой шаг укрепит стратегию по созданию национальной дивизии в вооружённых силах и размещению союзных сил на территории республики. Под союзными силами в первую очередь подразумевается немецкая бригада, которая будет передислоцирована в страну до 2027 года для усиления восточного фланга НАТО.

Согласно данным Defense Post, в июне 2025 года Вильнюс объявил о приобретении военно-транспортных самолётов C-390 бразильского производства для замены устаревающего парка самолётов Alenia C-27J Spartan, стоящих на вооружении ВВС Литвы.

Предполагалось, что закупка самолётов C-390 будет осуществляться в сотрудничестве с Нидерландами, которые уже самостоятельно заказали пять таких машин, в настоящее время находящихся на разных стадиях постройки.

Однако в соответствии с недавним распоряжением, старые литовские самолеты C-27J временно останутся в эксплуатации и должны пройти капитальный ремонт до 2036 года.

Оценочная стоимость модернизации [вероятно, всё же ремонта, прим.] имеющихся в ВВС Литвы самолётов C-27J Spartan составляет приблизительно в 150 миллионов евро. Эта сумма значительно меньше стоимости приобретения новых C-390, которая оценивалась в 700-800 миллионов евро.

"Решение отложить приобретение… позволит нам в будущем выбирать более технологически совершенные решения, которые наилучшим образом отвечают потребностям Литвы на тот момент", – заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

При этом он не забыл поблагодарить представителей Нидерландов за их профессионализм и доверия, добавив, что Литва по-прежнему открыта для возможности присоединения к аналогичным многосторонним инициативам в будущем.

Таким образом становится понятной причина отказа от бразильских военно-транспортных самолётов. Пересмотр оборонных приоритетов – это всего лишь дипломатический предлог. На самом деле, просто у Вильнюса нет средств на столь дорогую покупку, поскольку Литва далеко не самая богатая страна НАТО.