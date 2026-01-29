Каждый раз, когда я открываю сайты популярных магазинов по продаже ПК-комплектующих, то не могу сдержать своего удивления. Казалось бы, еще совсем недавно, менее полугода назад, был период устоявшихся цен практически на любые компоненты для игровых ПК, от ОЗУ и видеокарт до процессоров и SSD. Причем цены на самые дорогие комплектующие, видеокарты, постепенно снижались, и, казалось бы, еще несколько месяцев, и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ станет настолько доступной, что начнет завоевывать первые места в рейтинге популярности статистики сервиса Steam.

А сегодня мы оказались совсем в другой реальности, где стремительно дорожают не только ОЗУ и SSD-накопители, но и все остальные комплектующие, которые, казалось бы, не имеют никакого отношения к кризису на рынке чипов памяти. Заметно выросли в цене процессоры, особенно способные работать с ОЗУ DDR4, понемногу дорожают материнские платы и даже бюджетные блоки питания. Самое страшное в этой ситуации то, что мы еще только в самом начале этого кризиса, и он будет раскручиваться дальше, сделав еще и видеокарты, особенно с большим объемом видеопамяти, недоступными для большинства геймеров.

Изображение: Hardware Unboxed

Некоторые эксперты заявляют, что даже когда кризис пройдет, цены на электронику уже не вернутся в норму, как это произошло, к примеру, с легковыми автомобилями. И это может стать началом конца ПК-гейминга, превратив его в элитарное развлечение, требующее очень больших вложений. А большинство геймеров, скорее всего, сменят игровую платформу и станут играть на смартфонах, этот процесс постепенной миграции на мобильные устройства происходил и в более спокойные времена.

Но пока еще есть возможность купить игровой компьютер, переплатив не так уж много по сравнению с ценами лета 2025 года. И сегодня я предлагаю собрать такой ПК, максимально выгодный по цене и выдающий производительность, достаточную для всех новых игр. Это будет доступный для большинства геймеров компьютер, которого должно хватить еще как минимум на пять лет, пусть даже настройки качества графики в некоторых новых играх и придется снизить до среднего уровня.

Начнем сборку с процессора, а цены будем смотреть на маркетплейсе Яндекс Маркет, но к моменту выхода блога они могут измениться, такова специфика рынка комплектующих сегодня. Иногда, закончив писать блог, я вижу, что некоторые цены выросли, некоторые снизились, а часть комплектующих с наиболее выгодной стоимостью уже раскуплена.

Процессор

Изображение: Hardware Unboxed

Несколько дней назад я писал блог про сборку ПК на базе процессора Core i5-12400F, и надо отметить, что эта модель не пользуется сегодня особой популярностью по сравнению с шестиядерниками Ryzen для платформы AM4. И на это есть несколько веских причин. Во-первых, частота Core i5-12400F при загрузке всех ядер очень невысока, в играх вы будете видеть около 4000 МГц, а в более тяжелых задачах и того меньше, 3600-3700 МГц. Разгоном это компенсировать не получится, так как для этого нужна материнская плата с внешним тактовым генератором.

Процессоры Ryzen 5600 и Ryzen 5 5600X в этом плане гораздо более гибки. Если хотите — делайте разгон даже на не самой дорогой материнской плате с чипсетом AMD B450 или AMD B550. Причем разгон доступен в двух вариантах, через систему Precision Boost Overdrive (PBO), позволяющую выжать из процессора максимум одноядерной производительности. Или через фиксацию частоты на всех ядрах, что лучше подходит для задач, задействующих все ядра процессора.

Изображение: Яндекс Маркет

Во-вторых, легко на этих процессорах сделать андервольтинг, мой Ryzen 5 5600X, к примеру, уже три года работает на низком напряжении примерно в 1.16 В, что позволяет ему даже повышать частоту под нагрузкой относительно «стока». Без проблем на платформе AM4 разгоняется и оперативная память, что особенно важно в условиях кризиса, когда модули ОЗУ DDR4 с оптимальной частотой в 3600 МГц слишком дороги и приходится выжимать максимум из недорогих планок с частотой 3200 МГц.

Еще один фактор, делающий использование платформы AM4 более комфортным, — это совместимость с большим количеством старых кулеров, использующих стандартное крепление через клипсу и рамку процессора. Например, в своем игровом ПК я долгое время использовал древний кулер Ice Hammer IH-4401A, купленный еще в далеком 2008 году.

В-третьих, процессоры Ryzen 5000 стали выдавать больше производительности в играх при работе в операционной системе Windows 11 с последними обновлениями. На авторитетном канале Hardware Unboxed провели тестирование в новых играх и получили вот такой результат. В среднем по 14 играм с видеокартой GeForce RTX 5090, которая использовалась для того, чтобы никак не ограничивать процессоры, Ryzen 5 5600X обогнал Core i5-12400F, работающий с ОЗУ DDR4, на 16–20% в зависимости от настроек качества графики. Сравнение производилось в разрешении 1080p, и Ryzen 5 5600X почти достиг производительности Core i5-12400F с ОЗУ DDR5.

Изображение: Hardware Unboxed

Поэтому сегодня мы возьмем в эту сборку процессор Ryzen 5 5600. Он стоит немного дешевле Ryzen 5 5600X, а в играх отстает всего на 2-3% из-за меньшей на 200 МГц частоты, что очень легко поправить небольшим разгоном. Цена на эти модели выросла за последние пару месяцев, но небольшая переплата стоит того, чтобы получить все плюсы этих процессоров.

Кулер процессора

Изображение: Яндекс Маркет

Выбирая кулер для Ryzen 5 5600, нужно ориентироваться на его энергопотребление в 76 ватт без разгона. Такое количество тепла без проблем сможет отвести кулер с тремя теплотрубками и вентилятором диаметром 92 мм, но лучше немного доплатить и взять более производительную башню, у которой будет на одну теплотрубку больше, а вентилятор будет иметь диаметр 120 мм. Он будет работать тише и позволит разогнать процессор. Например, популярный Snowman (Снеговик) M-T4.

Материнская плата

Изображение: Яндекс Маркет

Для современной сборки на Ryzen 5 5600 обязательно нужна материнская плата на чипсете AMD B550, которая позволит без проблем работать с новыми видеокартами за счет наличия шины PCI Express 4.0. Материнские платы с шиной PCI Express 3.0 с чипсетом AMD B450 не только ограничивают производительность видеокарт с объемом видеопамяти 8 ГБ и восемью линиями PCIe для подключения, но еще могут глючить при установке в них GeForce RTX 5000. За более современный чипсет придется немного переплатить, а еще желательно выбрать модель с радиаторами на VRM, например — MSI B550M PRO-VDH.

Оперативная память

Изображение: Яндекс Маркет

Главная интрига этой сборки — не модель процессора и даже не модель видеокарты, а то, сколько гигабайт ОЗУ мы поставим в нее, 16 или 32 ГБ. Разница в стоимости между такими объемами составит примерно 10000-14000 рублей, и это очень заметно отразится на общей стоимости ПК. Но 16 ГБ ОЗУ — это слишком радикальный компромисс, который заставит вас не только снижать настройки качества графики игр и закрывать браузер и другие фоновые приложения перед запуском игры. Но еще обрушит FPS до неиграбельного в некоторых игровых новинках. А уж о том, чтобы просидеть на объеме ОЗУ в 16 ГБ на игровом ПК в ближайшие пять лет, не может быть и речи.

Поэтому наш выбор — 32 ГБ ОЗУ DDR4 с частотой 3200 МГц, Netac Shadow S NTSSD4P32DP-32W, которая обойдется почти в 24000 рублей. Переплата за частоту 3600 МГц слишком высока, поэтому будем надеяться на разгон этих модулей хотя бы до 3400 МГц с оптимизацией таймингов. Но основной прирост от частоты ОЗУ на платформе AM4 происходит тогда, когда она переваливает примерно за 3000-3200 МГц, так что потери в играх будут не критичные.

Видеокарта

Изображение: Яндекс Маркет

GeForce RTX 5060 получила столько критики после своего выхода, что казалось, что эта модель со всего 8 ГБ видеопамяти никогда не станет популярной. Но теперь, когда в СМИ пишут о снятии с производства GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 Ti, у GeForce RTX 5060 есть все шансы занять лидирующее положение в рейтинге сервиса Steam. Уже сегодня GeForce RTX 5060 используют 1,78% пользователей Steam, и она обогнала по популярности все дискретные видеокарты от AMD и такие модели Nvidia, как GeForce RTX 4070 SUPER и GeForce RTX 3080.

SSD-накопитель

Изображение: Яндекс Маркет

А вот на объеме SSD-накопителя мы сегодня сэкономим, взяв модель объемом 512 ГБ, так как на таком объеме вполне возможно без проблем играть в наши дни. Если, конечно, не устанавливать такие игры, как ARK: Survival Evolved с модами. В таком режиме эта игра может распухнуть аж до 435 ГБ объема. Еще одна причина остановиться на таком объеме SSD — это простота его расширения в будущем. Добавить новый SSD-накопитель, когда цены на них придут в норму, вы сможете без проблем. Мы возьмем довольно шустрый SSD Kingspec NE (NE-512 2280), который поставляется без радиатора, но у нашей материнской платы есть неплохой радиатор в комплекте.

Блок питания

Изображение: Яндекс Маркет

За счет невысокого энергопотребления наших комплектующих вполне можно обойтись блоком питания среднего уровня мощностью 500 ватт, таким, как очень популярный Deepcool PF500.

Корпус

Изображение: Яндекс Маркет

Нашу конфигурацию ПК вполне можно собрать в компактном корпусе за счет низкого тепловыделения. Так она и выглядеть будет более интересно, и места в комнате займет немного. Выбирая подходящий корпус, нужно ориентироваться на то, чтобы он позволил установить пару-тройку вентиляторов диаметром 120 мм спереди и еще пару таких же сзади и сверху.

Несколько «стодвадцаток» даже на небольших оборотах смогут создать достаточный поток воздуха для отвода тепла от Ryzen 5 5600 и GeForce RTX 5060, которые вместе с остальными компонентами ПК будут выделять около 250 ватт тепла в играх. Я предлагаю взять корпус MSI MAG FORGE M100R WHITE, который отлично подойдет нам как по цене и возможностям охлаждения, так и по внешнему виду, дизайн у него просто отличный.

Итоги

Итак, с картой Пэй нам удалось не превысить психологически важную отметку стоимости в 100000 рублей, с ней вам придется отдать за этот ПК 98715 рублей. Без карты Пэй он будет стоить немного дороже — 101505 рублей. По меркам зимы 2026 года это весьма неплохая цена за такую производительность.

