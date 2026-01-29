Сайт Конференция
This_is_the_way
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
В Китае показали полноразмерный макет сверхдальнобойной ракеты «воздух-воздух» PL-17 для истребителя J-16. С дальностью 500 км и комбинированной ГСН она может поражать ключевые самолёты США KC-135 и E-3, угрожая операциям их ВВС в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Публикация первых детальных снимков китайской сверхдальнобойной ракеты «воздух-воздух» PL-17 позволила косвенно подтвердить её размеры: около 5,8 метров в длину и 305 мм в диаметре. Это оружие развёрнуто на тяжёлых истребителях J-16 ВВС НОАК и, по некоторым оценкам, имеет дальность поражения до 500 км. Это превосходит американскую AIM-174 и российскую Р-37М.

Ключевым преимуществом PL-17 является не только рекордная дальность, но и комбинированная головка самонаведения. Она включает радар с активной фазированной решёткой (АФАР) и ИК-наведение, что обеспечивает высокую точность и устойчивость к средствам РЭБ. Носителем выступит истребитель J-16. Его боевой радиус вдвое больше, чем у F-35 и F-22, а радар примерно в три раза крупнее, чем у американских истребителей пятого поколения.

Эффективность комплекса «J-16 – PL-17» обеспечивается сетецентрическими возможностями ВВС Китая. Для поражения целей на предельной дистанции или малозаметных самолётов ракета может использовать целеуказание от самолётов ДРЛО KJ-500 и перспективного KJ-3000, а также от малозаметных истребителей J-20 и J-35, действующих на переднем крае.

PL-17 подвешенные на J-16. Фото: www.militarywatchmagazine.com

В гипотетическом конфликте в Тихоокеанском регионе PL-17 представляет стратегическую угрозу для критически важных самолётов обеспечения США. В первую очередь это касается заправщиков KC-135/KC-46 и самолётов дальнего радиолокационного обнаружения E-3/E-7. Потеря этих летательных аппаратов может парализовать оперативные возможности авиации США и их союзников, которые зависят от этой поддержки из-за меньшей дальности полёта своих истребителей.

Комплекс ставит под сомнение способность ВВС США и их союзников эффективно действовать в западной части Тихого океана, дополняя растущий парк китайских стелс-истребителей J-20 и формируя многоэшелонированную систему противовоздушной и противоракетной обороны.

#сша #китай #ракета #азиатско-тихоокеанский регион #баланс #воздух-воздух #pl-17
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
