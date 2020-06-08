Подборка практичных товаров с AliExpress: электрическая отвертка Xiaomi, замок с отпечатком пальца и другие
Электрическая отвертка Xiaomi
Удобная отвертка-шуруповерт работает от аккумулятора. Модель упакована в чемоданчик. В комплекте идут 12 насадок. Все насадки выполнены из прочного и качественного металла.
К преимуществам отвертки можно отнести ее бесшумность.
Беспроводная игровая мышь Razer Mamba Wireless
Razer Mamba - игровая мышь полноразмерная. Она может работать как с проводами, так и без них. Внутри установлен аккумулятор. Его хватает на 50 часов работы. При отрыве мыши от коврика погрешность минимальна. По этой причине можно считать модель идеальной для игр.
Мышка очень удобная, несмотря на то, что точность оптических моделей не сравнится с лазерными. К недостаткам можно отнести слегка завышенную цену.
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Цена: $25.31
Замок с отпечатком пальца
Очень интересная и полезная вещь. Она станет незаменимой для защиты сейфов в доме, индивидуальных шкафов. С ним больше не нужно тратить время на то, чтобы открыть дверцу ключом. Можно просто приложить палец, и устройство сработает за пару секунд. Отзывы о замке очень хорошие.
рекламаУ пользователей не возникало проблем. Приспособление всегда срабатывает, долго держит зарядку. После одного заряда батареи замок может работать до 1 года, если пользоваться им не очень часто.
Доступна доставка из России.
Цена: $12.41 - 13.31
Цифровой тестер батареек
Прибор позволяет быстро и точно определять напряжение батареек. Цифровым тестером можно пользоваться и при определении напряжения аккумуляторов.
Устройство очень хорошей сборки, выполнено из качественных материалов. Батарейки вставляются легко, но удерживаются надежно. Погрешность измерений минимальная.
Цена: $0.79
Внешний аккумулятор
Очень полезное устройство. При помощи его можно заряжать телефон и ноутбук одновременно. Аккумулятор снабжен несколькими разъемами. Корпус выполнен из пластика.
Он достаточно прочный. Сама модель увесистая, надёжная. К недостаткам можно отнести только простой внешний вид.
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Доступна доставка с России.
Цена: $14.40 - 15.99
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