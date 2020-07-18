Внешний твердотельный накопитель SanDisk

Мобильный SSD обеспечивает высокую производительность при скорости чтения до 550 МБ/с, что позволяет быстро перемещать файлы. Мобильный твердотельный накопитель идеально подходит для хранения фотографий, видео с высоким разрешением. Взял себе такой же и показал себя в работе стабильно, теперь все мои необходимые файлы хранятся на нем. Выбрать можно из нескольких объемов - 500 Гб, 1 ТБ, 2 ТБ и цена у него приемлемая. Теперь по внешнему виду, небольшой, стильный, сборка крепкая и дополнительно идут провода, они тоже не подвели-разъемы крепкие, провода толстые. Посмотреть товар

Цена 6 462,03 руб.

Детский обучающий компьютер

CrowPi - это своеобразный инструмент для обучения программированию и для различных экспериментов, он работает на базе широко известного мини-компьютера Raspberry Pi. Внешне девайс похож на небольшой ноутбук, помещенный в корпус-чемоданчик.

CrowPi сочетает в себе множество датчиков и модулей, имеет 7-дюймовый сенсорный HD-дисплей и фронтальную камеру на 2 Мп. Посмотреть товар

реклама

Цена 20 511,94 руб.

USB-сканер

Миниатюрный сканер отпечатков пальцев. Подключается в USB-порт вашего компьютера. Нужен он, собственно, для защиты персональных данных, которые хранятся на диске вашего ПК или ноутбука. Память датчика может хранить до 5 отпечатков, поэтому можно зарегистрировать ещё кого-то из вашего окружения.

Для использования датчика нужна специальная программа под названием Windows Hello, которая стоит по умолчанию в 10-й версии системы. С другими ОС датчик не совместим. С помощью датчика и этой программы вы сможете настроить вход систему по отпечатку, вместо пароля или пин-кода. Посмотреть товар

Цена 1 476,16 руб.

Беспроводной Wi-Fi ретранслятор

Крайне незамысловатое устройство, но его соотношение цена/полезность от использования, полностью перекрывают его простой вид и пластиковую конструкцию. Следуя инструкции, вы настраиваете усилитель на сигнал вашего роутера. Вставляете в розетку в том месте, в ближайшем радиусе которого вы замечали, что вай-фай сигнал пропадает или слабый. И все, получаете качество сигнала интернета как будто стоите в метре от маршрутизатора. Посмотреть товар

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена 584,59 - 807,85 руб.

Браслет, отпугивающий комаров

Всегда мечтали, чтобы комары даже не подлетали к вам ни на метр? Поздравляю, ваше желание будет исполнено вместе с этим устройством. При помощи капсулы, которая распыляет отпугивающее вещество на подобии крема от комаров. Он безопасен ка для детей, так для взрослых. В ассортименте есть два цвета: черный и белый. Он абсолютно безопасен и сможет прослужить более 130 активной работы. Посмотреть товар

Цена 212,98 - 301,85 руб.

Электрический велосипедный насос

Велосипедный мини насос, работает от аккумуляторной батареи на 12 вольт, компрессор встроенного типа, есть жк дисплей для измерений давления, шланг с переходником под разные типы нипелей. Питание от батареи в 4000 ма.ч, размер прибора 150 на 60 мм. Заряжается через usb кабель, подходит ко всем типам велосипедов.

Посмотреть товар

реклама

Цена 2 962,59 руб.

Чайник в авто

Электрический чайник доля кипячения воды, работает от прикуривателя авто, подаваемое напряжение от 12 вольт, отлично подходит для дальних поездок. Изготовлен из толстостенной стали, сохраняет температуру и быстро ее набирает. Время кипячения до 5 минут. Объем емкость 750 мл. Удобный и практичный. Посмотреть товар

Цена 1 810,31 руб.

Водонепроницаемый чехол

Универсальный чехол для телефона. На рыбалки или на водной прогулке вещь не заменимая, в случае того если вы окажитесь в воде он убережёт ваш телефон от попадания воды. Держит глубину до 10 метров, есть удобное крепление которое вы можете прицепить например к своему рюкзаку. Уже давно понял что лучше иметь такой чехол, чем ремонтировать телефон. Посмотреть товар

Цена 66,84 - 106,49 руб.