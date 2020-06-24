Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: жесткий диск, магнитола, электрический скейтборд и другое
Жесткий диск
Представляю Вашему вниманию абсолютно новый HDD жесткий диск 3,5 дюйма (для стационарных компьютеров) от известного бренда Seagate, объемом на 500 гигабайт и скоростью вращения - 7200 об/мин. Да, я понимаю, что сейчас век SSD накопителей, но все же - HDD диски отлично подойдут для файлохранилища (а особенно по вкусной цене). Плюс в подарок Вы получите SATA 3.0 кабель для подключения харда. К слову, в магазине Технопоинт - самый дешевый HDD на 500 гигабайт (от Western Digital) стоит 2800 рублей. Посмотреть товар
Цена 1 712,28 - 1 793,61 руб.
Магнитола
Представляю Вашему вниманию 1-диновую автомобильную процессорную магнитолу JOYING. Она имеет 8,8 дюймовый IPS экран. Работает под управлением операционной системы Android 8.1. Внутри установлено 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Из фишек - имеются встроенные модули 4G, Bluetooth и WiFi, доступны сервисы Google. Посмотреть товар
Цена 24 973,28 - 27 583,07 руб.
Внешний аккумулятор ROMOSS 10000 мАч
Цена 1 002,19 - 1 378,45 руб.
Xiaomi ACTON электрический скейтборд
Электрический скейтборд - мечта любого молодого парня или девушки. А вообще продавец указал возрастную категорию товара от 16 до 50 лет. Так что если вам больше 50, то увы. Ладно!😁 Главное иметь хороший вестибулярный аппарат, уметь держать равновесие и быть в душе молодым.
Максимальный вес, который способен выдержать скейт - 100 кг. Корпус выполнен из алюминия высокой прочности, а сама доска из канадского клёна. Скейтборд управляется беспроводным пультом(газ и тормоз). На одной зарядке пробегает примерно 12 км. Три режима скорости: новичок, середнячок и профи. Максимальная скорость 24 км в час. Рейтинг 5 звёзд.Посмотреть товар
Цена 28 636,88 руб.
Машинка для стрижки волос
рекламаУниверсальный, компактный триммер со встроенным аккумулятором позволит вам произвести стрижку волос без каких-либо трудностей. Из преимуществ могу отметить продолжительную работу аккумулятора без подзарядки, металлический корпус, мощность, тихую работу и практически полное отсутствие вибрации, а также богатую комплектацию, содержащую в себе несколько различных насадок, щеточку, зарядку и мешочек для хранения всех насадок. Посмотреть товар
Цена 1 041,80 - 1 294,99 руб.
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