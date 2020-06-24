Жесткий диск

Представляю Вашему вниманию абсолютно новый HDD жесткий диск 3,5 дюйма (для стационарных компьютеров) от известного бренда Seagate, объемом на 500 гигабайт и скоростью вращения - 7200 об/мин. Да, я понимаю, что сейчас век SSD накопителей, но все же - HDD диски отлично подойдут для файлохранилища (а особенно по вкусной цене). Плюс в подарок Вы получите SATA 3.0 кабель для подключения харда. К слову, в магазине Технопоинт - самый дешевый HDD на 500 гигабайт (от Western Digital) стоит 2800 рублей. Посмотреть товар

Цена 1 712,28 - 1 793,61 руб.

Магнитола

Представляю Вашему вниманию 1-диновую автомобильную процессорную магнитолу JOYING. Она имеет 8,8 дюймовый IPS экран. Работает под управлением операционной системы Android 8.1. Внутри установлено 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной. Из фишек - имеются встроенные модули 4G, Bluetooth и WiFi, доступны сервисы Google. Посмотреть товар

Цена 24 973,28 - 27 583,07 руб.

Внешний аккумулятор ROMOSS 10000 мАч

анонсы и реклама Распродажа - RTX 2070 по цене 1070 Ti Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Данный внешний аккумулятор имеет небольшой вес – 155 грамм, при том, что он эффективно заряжает смартфон. Вы сможете зарядить данным прибором не только телефон, но и планшет. Само портативное устройство очень тонкое, поэтому вы без проблем сможете поместить его в сумку или даже карман во время зарядки своего устройства. Подойдёт, как для Андроид, так и для Iphone. В любом случае при полной зарядке может в течение нескольких раз заряжать телефон, и в течение 1-2х раз планшет. Позже аккумулятор снова приходиться заряжать. Подойдёт, как для повседневного пользования, так и для каких-то случаев, по типу командировки, путешествия, длительные поездки и т.д. В устройстве есть 2 выхода USB и один выход micro-USB, поэтому подойдёт абсолютно для любого разъёма. Благодаря светодиодному дисплею вы сможете легко посмотреть остаток батареи на устройстве.

Цена 1 002,19 - 1 378,45 руб.

Xiaomi ACTON электрический скейтборд

Электрический скейтборд - мечта любого молодого парня или девушки. А вообще продавец указал возрастную категорию товара от 16 до 50 лет. Так что если вам больше 50, то увы. Ладно!😁 Главное иметь хороший вестибулярный аппарат, уметь держать равновесие и быть в душе молодым.

Максимальный вес, который способен выдержать скейт - 100 кг. Корпус выполнен из алюминия высокой прочности, а сама доска из канадского клёна. Скейтборд управляется беспроводным пультом(газ и тормоз). На одной зарядке пробегает примерно 12 км. Три режима скорости: новичок, середнячок и профи. Максимальная скорость 24 км в час. Рейтинг 5 звёзд. Посмотреть товар

Цена 28 636,88 руб.

Машинка для стрижки волос

реклама

Универсальный, компактный триммер со встроенным аккумулятором позволит вам произвести стрижку волос без каких-либо трудностей. Из преимуществ могу отметить продолжительную работу аккумулятора без подзарядки, металлический корпус, мощность, тихую работу и практически полное отсутствие вибрации, а также богатую комплектацию, содержащую в себе несколько различных насадок, щеточку, зарядку и мешочек для хранения всех насадок.

Цена 1 041,80 - 1 294,99 руб.