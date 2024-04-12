Новость о том, что в конце 2024 года выходят видеокарты серии GeForce RTX 5000, стала для геймеров как гром среди ясного неба, ведь это означает, что новенькие GeForce RTX 4000-й серии скоро превратятся в тыквы. Конечно, слово "тыквы" звучит довольно громко, но покупать видеокарты уходящего поколения мало кто хочет, ведь новые модели наверняка предложат новые технологии, более высокую энергоэффективность и больше производительности за меньшие деньги. И, хочется надеяться, больше видеопамяти, ведь то, сколько гигабайт Nvidia выделила видеокартам 4000-й серии, иначе, как плевком в сторону геймеров не назовешь.

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Восемь гигабайт видеопамяти у GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti хватает уже впритык в разрешении Full HD, а что будет, когда выйдет много требовательных игр на движке Unreal Engine 5 года через два-три и представить страшно. На меня произвел неизгладимое впечатление тест видеокарт от популярного YouTube-канала I2HARD, где в игре Doom Eternal GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti умудрились уступить GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти уже в разрешении Full HD.

Но выход нового поколения видеокарт от Nvidia ждут и те геймеры, что выбирают продукцию компании AMD, ведь находящаяся в положении отстающей, AMD традиционно предлагает больше производительности и видеопамяти за те же деньги. Но, только в сегменте довольно дорогих видеокарт, о чем я недавно писал в блоге — 8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia. А вот в бюджетном и среднем сегменте видеокарт модели от Nvidia все-таки предпочтительнее, и разбор этого феномена можно прочитать в блоге Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году. Но, говоря честно, даже 12 ГБ видеопамяти у GeForce RTX 4070 уже выглядят не достаточным на будущее объемом, ведь на этой видеокарте часто играют в разрешении QHD.

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Что касается моей видеокарты GeForce RTX 3060 в недорогом исполнении от Palit, то я купил ее чуть более двух лет за астрономическую сумму в 70000 рублей и не собираюсь менять ее еще пять, а может и семь лет. И сейчас расскажу, почему даже новенькая GeForce RTX 5060 с 16 ГБ видеопамяти не заставит меня раскошелиться на апгрейд, да и подешевевшие GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 я не буду покупать даже со вторичного рынка.

GeForce RTX 3060 хватает для всех новых игр

GeForce RTX 3060 пока хватает для всех новых игр, если не выкручивать настройки качества графики на максимум. Да и заметить разницу в современных играх между средними и высокими настройками чаще всего просто невозможно на глаз. И такая тенденция будет продолжаться весь жизненный цикл современных консолей, на которые ориентируются разработчики игр, так что попасть в ситуацию, когда GeForce RTX 3060 выдаст всего 40 FPS на минимальных настройках графики, мне не грозит еще очень и очень долго.

Технология DLSS хорошо выручает в играх

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Я не сильно требователен к картинке в играх, для меня важнее, чтобы геймплей захватывал, поэтому вполне удовлетворяюсь картинкой с активированной технологией DLSS даже в разрешении Full HD. Помогает в этом еще и монитор с диагональю 27", отодвинутый довольно далеко от глаз и не самое идеальное зрение. Мало того, когда я сажусь играть в гонки, файтинги и прочие игры, которые особенно удобны на геймпаде, за телевизор с диагональю 43" и разрешением 1080p, картинка по четкости и размеру пикселей устраивает меня даже с расстояния полутора метров.

Хороших игр выходит все меньше

Если посмотреть на список игр, которые я собираюсь пройти, а его я составил в блоге 18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году, то можно заметить, что он не очень большой. В нем нет Starfield, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Remnant 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Cities: Skylines II и прочих "хитов", про которые никто не вспомнит уже через год. А еще у меня есть подборка старых добрых игр, которые я могу проходить бесконечно, и для которых хватит даже копеечного процессора Core i3-2100 и его встроенной графики Intel HD Graphics 2000. Поэтому игр, ради которых я готов купить новую видеокарту, с каждым годом все меньше и меньше, а даже эту подборку из 18 хороших игр я буду проходить еще очень и очень долго.

Мое отношение к ПК-геймингу изменилось

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Долгое время я получал массу удовольствия от игр, но за последние годы ПК-гейминг для меня уже не на первом месте среди развлечений и, скорее всего, с возрастом это будет только усиливаться. Поэтому отдавать за комплектующие для ПК большие суммы я больше не хочу и буду пользоваться своим нынешним ПК как можно дольше.

Цены на видеокарты будут расти

Учитывая то, как падает рубль, а доллар, от которого зависит цена комплектующих, сегодня стоит уже почти 94 рубля, надеяться на низкие цены видеокарт серии GeForce RTX 5000 не стоит. Добавьте сюда еще и уменьшенную сумму беспошлинного ввоза товаров, которая ударит по параллельному импорту и еще сильнее взвинтит цены. Поэтому весьма вероятно, что сегодня мы наблюдаем такие цены на видеокарты, каких больше уже не будет.

Но что делать тем, кто сидит без мощной видеокарты сейчас? Или какую видеокарту я купил бы себе, если из строя выйдет моя GeForce RTX 3060? Я набросал список самых оптимальных моделей, от самых бюджетных, до средних, которым поделюсь с вами.

GeForce GTX 1650

Модели GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 и ценой до 14000 сегодня вполне стоят своих денег, если вы боитесь связываться со вторичным рынком и вам нужна новая видеокарта с гарантией.

GeForce RTX 3050

Неплохи и GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти — если вам нужны тихие и энергоэффективные видеокарты.

Radeon RX 6600

Но если удастся найти Radeon RX 6600 с ценой до 24000 рублей, то это однозначно лучше GeForce RTX 3050.

Radeon RX 7600

Неплохим приобретением выглядят и Radeon RX 7600 с ценой до 30000 рублей

GeForce RTX 4060

Недорогие версии GeForce RTX 4060 — самый вероятный вариант покупки, на который мне не было бы жалко денег.

Intel Arc A770

Видеокарты Intel Arc A770 сегодня так дешевы, а их проблемы с драйверами так быстро решаются, что стали очень заманчивой покупкой. Ведь они имеют 16 ГБ быстрой видеопамяти.

Radeon RX 6700 XT

Немногим дороже стоят Radeon RX 6700 XT, у которых 12 ГБ быстрой видеопамяти.

Radeon RX 7700 XT

Ну а максимум, который я готов потратить на видеокарту сегодня — это 50000 рублей и здесь самой оптимальной покупкой станет мощная Radeon RX 7700 XT.

Итоги

Вот такие причины заставят меня просидеть на GeForce RTX 3060 еще много лет. Пишите в комментарии, а какая видеокарта установлена в вашем ПК и собираетесь ли вы менять ее? А еще я порекомендую вам парочку своих новых блогов:

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