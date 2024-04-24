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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генпрокурор РФ: в 2023 году количество терактов в России увеличилось в 3,5 раза
И бОльшая их часть совершается выходцами сами понимаете, из какой страны.

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Сегодня в Совете Федерации с ежегодным докладом о состоянии законности и порядка выступил Генеральный прокурор России Игорь Краснов. Сказано генпрокурором было много, и один из основных озвученных тезисов заключается в многократном росте террористической активности на территории РФ. Согласно озвученной Красновым статистике, число террористических актов в России в 2023 году составило почти 2,5 тысячи, тем самым их количество по сравнению с 2022 годом увеличилось 3,5 раза.

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Большая часть этих терактов, продолжил Краснов, были совершены либо непосредственно участниками украинских «радикальных организаций», либо их приверженцами.

Следует понимать, что под терроризмом подразумеваются не только громкие преступления по типу кровавого террористического акта в «Крокус Сити Холле». Под классификацию террора также подпадает нанесение ущерба инфраструктуре, покушения на представителей власти, журналистов, и многое другое.

Неизвестно, включены ли в озвученную Красновым статистику террористические атаки ВСУ по территории России, но с точки зрения международного права то, чем занимается украинское политическое и военное руководство, безусловно, является терроризмом.

#россия #украина #политика
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