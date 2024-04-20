После выхода линейки видеокарт GeForce RTX 4000 от Nvidia, многие геймеры были в шоке — количество видеопамяти на некоторых моделях, к примеру, у GeForce RTX 4060, не только не увеличилось, а наоборот, уменьшилось, по сравнению с предшественниками. Восемь гигабайт видеопамяти с узкой 128-битной шиной у GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti — это очень мало в 2024 году даже в разрешении Full HD, и некоторые игры уже упираются в этот объем. А что будет года через два-три, когда выйдут новые игровые хиты с более высокими системными требованиями?

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И геймеры покупают эти модели очень вяло, судя по свежим новостям, в Европе практически все видеокарты серии GeForce RTX 4000 уже продаются дешевле рекомендованной стоимости из-за низкого спроса. А что происходит на российском рынке, мы с вами сейчас посмотрим, выбрав самые продаваемые видеокарты на маркетплейсе Яндекс Маркет, отсортировав их по популярности и убрав повторяющиеся модели от разных вендоров.

Radeon RX 6700 XT

Первое место по популярности заняла видеокарта Radeon RX 6700 XT и это неудивительно. Ведь эта модель предлагает 12 ГБ быстрой видеопамяти и производительность почти как у GeForce RTX 4060 Ti за цену, как у GeForce RTX 4060. Этой видеокарты хватит еще очень надолго, и за такую цену ей можно простить низкую производительность в трассированных играх и чип прошлого поколения.

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Сводная производительность актуальных видеокарт в разрешении 1080p от канала Hardware Unboxed

Rаdеоn RХ 580

Второе место занимает видеокарта Rаdеоn RХ 580 и большинство таких видеокарт сегодня попали на полки магазинов из майнерских ферм, после так называемого рефаба или восстановления. Но цена за такую производительность очень привлекательна и многие геймеры решают рискнуть, выбрав эти модели в бюджетные ПК. Тем более, что на низких настройках графики Rаdеоn RХ 580 все еще справляется с большинством новых игр, особенно если задействовать технологию апскейла FidelityFX Super Resolution от AMD. Но сколько проработает Rаdеоn RХ 580 в вашем ПК — две недели или два года, зависит только от вашего везения.

Radeon RX 7700 XT

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На третьем месте расположилась Radeon RX 7700 XT, видеокарта, которая почти дотягивается до производительности гораздо более дорогой GeForce RTX 4070 в не трассированных играх даже в разрешении 2560х1440. А стоит Radeon RX 7700 XT гораздо дешевле конкурента, и при такой разнице в цене многие геймеры делают выбор в сторону модели от AMD.

Radeon RX 6400

Radeon RX 6400 — это одна из самых недорогих новых видеокарт в 2024 году, которая позволяет хоть как-то поиграть и из-за этого ее и выбирают многие непритязательные покупатели. Производительность у этой модели на уровне GeForce GTX 1650, а это значит, что на "минималках" можно будет пройти даже Cyberpunk 2077, если, конечно, вас устроит 30-40 средних FPS.

Radeon RX 7600

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Пятое место заняла Radeon RX 7600, видеокарта, которая показывает производительность уровня GeForce RTX 4060, а стоит при этом немного дешевле. Но эта модель имеет и все минусы конкурента — всего 8 ГБ видеопамяти с узкой 128-битной шиной.

GeForce RTX 4060

И только в середине нашего списка, на шестом месте, мы встречаем первую видеокарту от Nvidia — GeForce RTX 4060. По слухам, эта модель должна была называться GeForce RTX 4050, но в последний момент в Nvidia решили сдвинуть всю линейку моделей вверх, получив гораздо больше прибыли. И называйся эта модель GeForce RTX 4050 — к ней не было бы никаких претензий.

GeForce RTX 3050 8 ГБ

Несмотря на падение рубля, цены на GeForce RTX 3050 с 8 ГБ видеопамяти идут вниз и это привлекает многих покупателей, у которых нет денег на более дорогие модели. Но, в этой ценовой категории у GeForce RTX 3050 есть серьезный конкурент в лице Radeon RX 6600, модели, которая заметно быстрее, а стоит лишь чуть дороже.

GeForce RTX 3050 6 ГБ

Еще дешевле стоит GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти и, если посмотреть на конкурентов этой модели в лице Radeon RX 6500 XT и GeForce GTX 1650, то становится неудивительно, почему эта видеокарта попала в список самых популярных — она быстрее, имеет функцию DLSS и на треть больше видеопамяти. А еще — очень низкое энергопотребление, которое позволяет выпускать бесшумные модели с пассивной системой охлаждения.

Radeon RX 7800 XT

Производительность Radeon RX 7800 XT в разрешении 2560x1440 в не трассированных играх располагается между заметно более дорогими GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4070 Ti, но модель от AMD имеет целых 16 ГБ видеопамяти, которых хватит еще очень надолго. И даже с включенной трассировкой лучей Radeon RX 7800 XT на 20% быстрее GeForce RTX 4060 Ti в играх в разрешении QHD и это отличный результат.

Intel Arc A750

Третий игрок на рынке видеокарт — Intel, обостряет конкуренцию, что в итоге выльется для нас, геймеров, в более низкие цены и более привлекательные модели видеокарт с оптимальными характеристиками. IntelArc A750 при цене всего в 26000 рублей, показывает среднюю производительность как у GeForce RTX 3060, что очень и очень неплохо.

GeForce RTX 3060

Но и цены на GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти заметно упали после выхода 4000-й серии GeForce RTX и за 27000 рублей эта модель снова стала очень привлекательной из-за большого объема видеопамяти.

Radeon RX 6500 XT

И на последнем, двенадцатом месте списка самых популярных видеокарт расположилась Radeon RX 6500 XT, весьма неоднозначная модель с очень узкой шиной видеопамяти и всего четырьмя линиями PCI Express для ее подключения. Но, в бюджетных системах с шиной PCI Express 4.0, например, в связке с процессором Core i3-12100F, эта модель за свою цену смотрится неплохо.

Итоги

Итак, более половины списка самых популярных видеокарт весной 2024 года заняли модели от AMD. Но, что еще более впечатляет — это пять первых мест, занятых видеокартами Radeon RX. Покупатель проголосовал рублем в ответ на весьма спорные видеокарты GeForce RTX 4000 и, будем надеяться, это станет для компании Nvidia хорошим уроком. Но, учитывая, какие огромные прибыли приносит сегодня этой кампании ускорители искусственного интеллекта, будет неудивительно, если рынок видеокарт станет для нее полностью вторичным. А что касается отставания видеокарт AMD в играх с трассировкой лучей, здесь хорошо подходит поговорка "Вам шашечки или ехать?", которую можно перефразировать как — "Вам лучики или играть?"

Пишите в комментарии, а какая видеокарта стоит сейчас в вашем ПК? И какую модель выбрали бы сегодня, весной 2024 года? А еще я порекомендую вам три своих свежих блога:

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