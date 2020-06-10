Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Плюшевый чехол для AirPods, цифровой осциллограф и другое
Линейка для сверла
Данное устройство представляет собою линейку, которая предназначена для выставления глубины сверления на любом сверле. Линейка имеет несколько сечения для более точной регулировки глубины сверления. Также при помощи данной штуковины можно регулировать высоту диска на циркулярном станке.Посмотреть товар
Цена 2 137,40 руб.
Легендарный телефон
Если вы хотите просто порадовать себя и испытать своеобразную ностальгию, то вам понравится держать в руках Нокиа 3310!
Магазин предлагает вам, естественно, не новые телефончики. Ведь найти такую запечатанную Нокиа не так-то просто. Поэтому это мобильники бывшие в употреблении, но они абсолютно оригинальные, все серийники, которые можно проверить в сети, на месте.
В общем, вещь стоящая, по моему мнению. И как-бы странно это ни звучало, дети, родившиеся уже в эпоху айфонов и андроидов, реально в шоке, когда впервые в живую берут звонилку в руки, ведь раньше они такое только на картинках видели.
Цена 1 248,52 - 1 542,46 руб.
Стабилизатор для смартфона
Трех осевой стабилизатор для мобильного телефона. Так как практически каждый второй теперь блогер, то хороший стабилизатор это необходимый инструмент который пригодится очень многим. Хорошее сочетание цены и качества делает это устройство одним из лучших вариантов в этой категории. Посмотреть товар
рекламаЦена 4 238,75 - 8 407,55 руб.
Цифровой осциллограф
Недорогой качественный и довольно точный в своих показаниях осциллограф DSO150 с цепом P6020 будет вашим верным помощником при работе с электроникой. При покупке вы получите комплект, содержащий в себе сам осциллограф, подключаемый щуп и адаптер питания. Судя по отзывам можно смело сказать, что товар стоит своих денег и приезжает в полностью работоспособном состоянии. Посмотреть товар
Цена 1 978,42 руб.
Плюшевый чехол для AirPods
Сколько я видел всяческих чехлов на мобильники и наушники. И каждый раз поражает разнообразность человеческой мысли. Один из таких вариантов опять мне приглянулся в виде плюшевого медвежонка. Очень мило выглядит, оценят как дети, которым можно доверить беспроводные наушники, так и девушке, любящей всяческие плюшевые игрушки. Максимальная ударопрочность за счет чехла внутри игрушки и мягкого материала самого медведя. Самое забавное, что видел в отзывах, так это жалоба на то, что пришли они без наушников. Здесь все правильно. AirPods покупаются отдельно в официальных магазинах Apple. А это всего лишь милый чехол и полезный подарок. Посмотреть товар
Цена 953,18 руб.
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