Перед Вами Блютуз адаптер от Китайского бренда ORICO. Предназначен он, в основном, для стационарных компьютеров. При помощи такого адаптера Вы сможете пользоваться беспроводными наушниками и т.д. Версия Bluetooth - 4.0. На выбор представлено 6 моделей адаптера. Стоимость составляет 336 рублей. Посмотреть товар

Цена: 291,21 - 335,95 руб.

Этот маршрутизатор существенным образом расширяет концепцию двухдиапазонного Wi-Fi, добавляя поддержку третьей подсети 802.11ac (беспроводных N трехдиапазонных маршрутизаторов не существует). Эти маршрутизаторы по-прежнему работают в тех же двух частотных диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц), что и двухдиапазонные радиостанции, но добавляют еще один независимый поток связи на 5 ГГц. Обратите внимание, что технически невозможно объединить две полосы 5 ГГц (метод, иногда называемый «объединением каналов») в один поток. Посмотреть товар

Цена: 8 340,98 руб.

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Беспроводная клавиатура с англо-русской раскладкой, работает через удаленный порт bluetooth. Можно подключать к любым устройствам. Рабочий ток в 10 ма, напряжение в 3,3 вольт. Размер 25 на 17 см. Расстояние передачи сигнала до 10 метров. Есть панель тачпад, удобная, можно брать с собой в дорогу. Посмотреть товар

Цена: 1 456,02 руб.

Супер простой и удобный гаджет для использования в хозяйстве, ремонте, например, для разметки забора, измерения расстояния до 40 метров. Работает дальномер посредством лазерного луча. Работает от аккумулятора, который имеет объём до 200 мАч. Его просто подзарядить, как мобильник, и всё готово. Работает в разных условиях, например, можно в пыльном помещении, в дождь (воды он не боится за счёт водонепроницаемого корпуса). При всём этом дальномер нежелательно использовать на морозе, потому что при температуре минус он начинает глючить. Размер такого дальномера даже меньше, чем мобильный телефон - 32*12*100 мм. Компактный, прочный, надёжный, вот что нужно при современном ремонте.

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Цена: 1 437,82 руб.

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Электрический массажер используется для качественного электрического массажа шеи и имеет 6 различных режимов. Устройство воздействует на мышцы электрическими импульсами. Каждый конкретный случай требует индивидуальной настройки, поэтому модель имеет несколько различных режимов, различающихся интенсивностью работы. Изделие выполнено из инновационных материалов, обладает высокой прочностью и стильным дизайном.

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Цена: 590,75 руб.

Граждане китайцы не перестают нас удивлять, ни на секунду расслабиться нельзя. Изобрели часы как настоящий полноценный телефон. У часов реально практически все функции телефона, даже объем памяти можно выбрать 16 или 32 гигабайта.

Немножко фактов: экран почти три дюйма, камера 5 мегапикселей, поддержка 4g, емкость аккумулятора 2700 миллиампер-часов, а также поддержка практически всех языков.

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Цена: 14 114,21 - 17 678,40 руб.

Скоро лето. Минимум одежды и... карманов, конечно же. Поэтому кошельки отдельно носить не так уж удобно. Для карт, налички и прочей бумажной шелухи будет удобен чехол с отсеком для таких вещей, который ко всему прочему является противоударным. Для Вашего смартфона, я бы сказал, это дополнительная амортизация. Камера защищена небольшим выступом для отсека, который не мешает камере фотографировать. А в самом таком кармашке храним карточки для оплаты или права, которые очень легко достать, чтобы подтвердить свой 18+ возраст. Посмотреть товар

Цена: 145,61 - 222,96 руб.