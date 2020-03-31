Подборка интересных и полезных товаров с AliExpress: смарт-кольцо, металлоискатель и другое
Jakcom смарт-кольцо
Умное кольцо – классная штука, которая позволяет записать на нее определенный код. После этого можно легко открывать домофоны, двери и многое другое. Это очень удобно и компактно, не нужно брать ключи, таблетки, пропуски и так далее. Это крайне практично, с удовольствием приобрету такую штуку. Посмотреть товар
Цена 748,20 - 1 020,34 руб.
Магнитный кабель GARAS
Самая главная фишка этого кабеля-его универсальность, подходит к абсолютно любим разъемам. Держаться они между собой благодаря мощному магниту, который очень плотно фиксируется со шнуром, даже если устройство будет находиться в воздухе, то шнур и адаптер не разъединятся. Шнур качественный, не гнется и даже не трескается при длительном использовании. Поддерживается быстрая зарядка, при зарядке не перегревается, также встроен светодиод, который информирует вас о заряде. Посмотреть товар
Цена 111,00 - 309,97 руб
Электрический паяльник SHINA 220V 60W
рекламаЭлектрический паяльник на 60 ватт мощности, пистолет с удобной ручкой,
имеет термостойкий кожух. Используется для спаивания металлических частей, для ремонта приборов и электросхем. Питание от сети 220 вольт, длинна кабеля 120 см, размер прибора 25 на 2,3 см. В комплекте есть необходимые части для обслуживания. Посмотреть товар
Цена 1 317,15 руб.
Металлоискатель
Гаджет для поиска на глубине до 2,5 метров, штанга длинной в 132 см, напряжение 9 вт. Рабочая частота 19,23 кГц, есть разъем подключения к наушникам. Аккумулятор рассчитан на срок до 15 часов. Поисковая катушка в 11 дюймов, имеет водонепроницаемую оболочку, температура рабочей среды от -10 до 50 градусов. Посмотреть товар
Цена 10 503,44 - 12 424,07 руб.
Allocacoc блок питания
Адаптер питания с совмещенными штепсельными розетками и usb портами, размер 7,6 на 11 см, мощность до 3680 ватта. Подключение к сети в 220 вольт. Есть защита с током в 2,1 ампер. Отличное приспособление для подключения устройств в доме и на работе. Удобный, можно взять в дорогу. Посмотреть товар
рекламаЦена 883,86 - 1 131,33 руб.
УФ стерилизатор зубных щеток
Пользуюсь этим держателем уже несколько месяцев, и я им очень доволен. В него вмещается четыре зубные щётки и есть держатели для бритвенных станков. Также в держателе имеется дозатор для зубной пасты, это очень удобно. Тюбик с пастой не нужно постоянно откручивать, стоит лишь щёткой нажать внутренний рычаг. Также этот держатель дезинфицирует зубные щётки от различных бактерий с помощью УФ-лампы. Работает всё просто прекрасно, я очень рад. Посмотреть товар
Цена 1 220,95 руб.
Электрическая машина для вспенивания молока
А это электрическая машина от Китайского бренда Xiaomi, предназначенная для приготовления кофе - капучино. Емкость резервуара - 250 мл. Мощность - 550 Вт. Машина изготовлена из качественной нержавеющей стали. Машина делает пену из молока, что является необходимым компонентом капучино. Посмотреть товар
Цена 5 228,29 руб.
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