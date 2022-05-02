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Сегодня в тесте на замер энергопотребления представлена видеокарта Sapphire Nitro+ Radeon RX 480 4G D5.

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Технические параметры видеокарты ниже:

Графический процессор: AMD Radeon RX 480 Graphics;

Потоковых процессоров: 2304;

Boost Clock: Up to 1276 MHz;

Base Clock: 1208 MHz;

Тип памяти: GDDR5;

Частота памяти: 1750 МГц

Объём памяти: 4 ГБ;

Выходы: 1xDL-DVI-D, 2xHDMI 2.0b, 2xDisplayPort 1.4;

Размеры видеокарты в мм: 240х125х41;

Блок питания (рекомендуется): 500 Вт, один PCI-E 8 pin.

Power Design: 5 VDDC+1VDDCI+1MVDD (IR3567B Controller IC+PowerStage integrated Mosfet);

Количество слоев платы (PCB): 8;

Скорость вентилятора об/мин: номинальная 0-2300, максимальная 3200.

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Тестовый стенд:

Процессор: Intel i7-6400t QHQG L501C679 4 ГГц﻿;

Материнская плата: ASUS Z170 PRO GAMING LGA1151 ATX;

Оперативная память: Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 K2 3000MHz C15 rot, CMK16GX4M2B3000C15R (2890 MHz);

Системный диск: Original Biwin 2.5 Inch SSD 512GB SATA3;

Охлаждение: Thermalright HR-02 Macho Rev. B, HR-02 MACHO REV B;

Корпус: отсутствует

Блок питания 1: Corsair CX 750W, CP-9020015-EU;

Блок питания 2: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU;

Видеокарта: Sapphire Nitro+ RX 480 4GD5.

Riser.

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Видеокарта питалась от отдельного источника питания Corsair HX1000i через PCI-E 8 pin и райзер, в котором отрезаны дорожки питания 12 В идущие к материнской плате и соединены напрямую к блоку питания через разъём PCI-E 6 pin. Вся остальная часть тестового стенда была запитана через блок питания Corsair CX 750W. В качестве источника получения данных энергопотребления видеокарты и остальной системы использовалась программа HWiNFO64.





Содержание:

3DMark Time Spy Extreme

Bios 145 Вт В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 143 Вт, среднее – 136 Вт, GPU Core Power максимальное – 186 Вт, среднее – 115 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 220 Вт, среднее – 186 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1306 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 71 °C, максимальная – 75 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,161 мВ, максимальная – 1,188 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 1146 об/мин, максимальная – 1479 об/мин. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 145 Вт, среднее – 125 Вт, GPU Core Power максимальное – 167 Вт, среднее – 109 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 230 Вт, среднее – 173 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1304 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 65 °C, максимальная – 69 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,161 мВ, максимальная – 1,188 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 1451 об/мин, максимальная – 1587 об/мин



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Bios 145 Вт +50% power limit

В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 141 Вт, среднее – 134 Вт, GPU Core Power максимальное – 197 Вт, среднее – 117 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 217 Вт, среднее – 183 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1306 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 52 °C, максимальная – 565 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,161 мВ, максимальная – 1,188 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 3111 об/мин, максимальная – 3141 об/мин. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Chip Power [W] максимальное энергопотребление 154 Вт, среднее – 126 Вт, GPU Core Power максимальное – 179 Вт, среднее – 107 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 233 Вт, среднее – 172 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1306 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 52 °C, максимальная – 55 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,165 мВ, максимальная – 1,188 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 3089 об/мин, максимальная – 3113 об/мин



FurMark

FurMark AAx0

Bios 145 Вт

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В Furmark AAx0: максимальное значение GPU Chip Power [W] – 147 Вт, среднее – 144 Вт, GPU Core Power максимальное – 187 Вт, среднее – 126 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 256 Вт, среднее – 215 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1193 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 73 °C, максимальная – 75 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,053 мВ, максимальная – 1,256 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 1838 об/мин, максимальная – 2154 об/мин.



Bios 145 Вт +50% power limit

В Furmark AAx0 +50% power limit: максимальное значение GPU Chip Power [W] – 196 Вт, среднее – 189 Вт, GPU Core Power максимальное – 212 Вт, среднее – 171 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 298 Вт, среднее – 283 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1306 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 73 °C, максимальная – 80 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,161 мВ, максимальная – 1,161 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 3039 об/мин, максимальная – 3083 об/мин.

FurMark AAx8

Bios 145 Вт

В Furmark AAx8: максимальное значение GPU Chip Power [W] – 106 Вт, среднее – 103 Вт, GPU Core Power максимальное – 125 Вт, среднее – 86 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 157 Вт, среднее – 147 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1306 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 62 °C, максимальная – 64 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,175 мВ, максимальная – 1,188 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 1536 об/мин, максимальная – 1617 об/мин.



Bios 145 Вт +50% power limit

В Furmark AAx8 +50% power limit: максимальное значение GPU Chip Power [W] – 104 Вт, среднее – 102 Вт, GPU Core Power максимальное – 130 Вт, среднее – 85 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 160 Вт, среднее – 148 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1306 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 51 °C, максимальная – 52 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,169 мВ , максимальная – 1,181 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 3104 об/мин, максимальная – 3153 об/мин.



Company of Heroes 2

1920x1080

Bios 145 Вт

В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Chip Power [W] – 146 Вт, среднее – 141 Вт, GPU Core Power максимальное – 199 Вт, среднее – 124 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 226 Вт, среднее – 194 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1273 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 66 °C, максимальная – 71 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,132 мВ, максимальная – 1,188 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 1601 об/мин, максимальная – 1808 об/мин.



Bios 145 Вт +50% power limit

В Company of Heroes 2 1920x1080 +50% power limit энергопотребление Sapphire Nitro+ RX 480 4GD5 составило: максимальное значение GPU Chip Power [W] – 172 Вт, среднее – 152 Вт, GPU Core Power максимальное – 209 Вт, среднее – 134 Вт, а для Videocard +12V Power максимальное – 247 Вт, среднее – 206 Вт. Средняя частота графического процессора составила 1305 МГц, максимальная – 1306 МГц. Средняя температура графического процессора составила 53 °C, максимальная – 58 °C. Среднее напряжение графического процессора составила 1,157 мВ, максимальная – 1,181 мВ. Средняя скорость вентилятора составила 3068 об/мин, максимальная – 3093 об/мин



Итог

При достижении PowerLimit 145 Вт среднее энергопотребление Sapphire Nitro+ RX 480 4GD5 составляет около 200 Вт в игровых режимах, а Furmark достигает 215 Вт на стоковом BIOS. При увеличении лимита энергопотребления на 50% в игровых режимах практически не вызвало увеличение энергопотребления, а вот в Furmark полное энергопотребление приблизилось к 290 Вт и энергопотребление GPU достигло 190 Вт.



