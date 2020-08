Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Первая часть

В ролевых играх игрок управляет одним или группой персонажей. Главной отличительной особенностью этого жанра игр являются группы характеристик персонажа, которые можно прокачивать разными способами. Стандартно это уровень жизни, уровень манны или магии, уровень ловкости, и еще большое число параметров, отличающихся от игры к игре.





Gothic 3 - это третья игра из серии «Gothic», от немецкой студии Piranha Bytes. Вышла в 2006 году эксклюзивно для ПК. История начинается ровно в том месте, где закончились события предыдущей части. На момент выхода игра была полна багов, которые исправили после серии патчей. В игре присутствуют три альтернативных концовки.





Gothic 3 Forsaken Gods - - компьютерная игра, являющаяся дополнением к «Gothic 3», от индийской студии Trine Games. Вышла в 2008 году эксклюзивно для ПК. Это дополнение не требует наличия оригинальной игры. Действие происходит через два года после событий Gothic 3. Из трёх возможных концовок «Готики 3» разработчики выбрали ту, где главный персонаж уходит с темным магом в неизвестные земли. Игра была плохо принята фанатами и считалась худшей игрой серии, до тех пор, пока не вышла Arcania Gothic 4





Arcania Gothic 4 - компьютерная ролевая игра от немецкой компании Spellbound Entertainment для ПК, Xbox 360 и PlayStation 3, вышедшая в 2010 году. Четвёртая по счёту игра серии Gothic, сюжетно являющаяся спин-оффом. Игроки отмечают слабый сюжет. Графика выглядит симпатично. Фанаты серии критикуют игру за сильно упрощенную боевую и ролевую системы.





Arcania Fall of Setarrif - одиночное дополнение к Arcania от немецкой студии Spellbound Entertainment, выпущенное в 2011 году для Xbox 360, PlayStation 3, ПК и PlayStation 4. Действие Arcania: Fall of Setarrif происходит сразу же после убийства демона в конце четвёртой части.





Venetica - компьютерная игра от немецкой студии Deck13 Interactive, вышедшая в 2009 году для ПК, Xbox 360 и Playstation 3. Действие игры разворачивается на улицах средневековой Венеции. Главный персонаж Скарлетт должна сместить с поста узурпатора власти – некроманта Виктора.





Kingdoms of Amalur Reckoning - компьютерная игра от американской студии 38 Studios, вышедшая в 2012 году для Windows, Xbox 360 и Playstation 3, а в 2020 году для PlayStation 4 и Xbox One. Это была единственная игра, выпущенная 38 Studios до того, как они подали заявление о банкротстве. В игре показаны 5 различных регионов, 4 расы, 3 дерева классов по 22 способности в каждом.





Dragon's Dogma: Dark Arisen - компьютерная игра от японской компании Capcom, вышедшая в 2016 году для PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch. События разворачиваются в вымышленном мире. Играть предстоит за Воскрешённого. По сюжету дракон забирает сердце у главного героя, но герой остается в живых. Далее предстоит вернуть сердце назад.





Dungeon Lords - компьютерная игра от американской компании Heuristic Park, вышедшая в 2005 году эксклюзивно для ПК. Игровой процесс во многом ближе к играм жанра Action, нежели к классическим CRPG. Прохождение линейное.





Dungeon Siege - игра от американской компании Gas Powered Games, вышедшая в 2002 году для ПК. Сюжет развивается в псевдоисторическом средневековье. Получила высокие оценки от игроков.





Dungeon Siege: Legends of Aranna - компьютерная игра от американской компании Gas Powered Games, вышедшая в 2003 году для Windows и MacOS. Является дополнением для оригинальной игры, привносящим новые возможности и дополнительную компанию.





Dungeon Siege II - компьютерная игра от американской компании Gas Powered Games, вышедшая в 2005 году эксклюзивно для ПК. Является сюжетным продолжением первой части. Во второй части игровой процесс стал более разнообразным, появились элементы стратегии. У персонажа, собравшего полный комплект снаряжения, характеристики повышаются намного выше, чем при экипировке разных предметов.





Dungeon Siege II: Broken World - компьютерная игра от американской компании Gas Powered Games, вышедшая в 2006 году эксклюзивно для ПК. Сюжет игры продолжается с того места, где остановилась игра Dungeon Siege II. Как и в DS2, действие Broken World происходит на вымышленном континенте. Однако мир сильно изменился после падения Валдиса и столкновения Меча и Щита. Главный герой продолжает преследовать Темного Волшебника.