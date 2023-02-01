Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии
10 января истребители Су-30 российского производства приземлились на территории японской авиабазы Хякури, расположенной в 130 км к северу от Токио. Это событие стало первым в истории фактом размещения самолетов российского производства в этой восточноазиатской стране. Четыре самолета были переброшены в Японию для участия в учениях Veer Guardian, проходивших с 12 по 26 января, в составе летного отряда ВВС Индии.
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В настоящее время Индия является крупнейшим в мире эксплуатантом Су-30, использующим усовершенствованную модификацию Су-30МКИ. Высокоманевренные российские самолеты совершили транзитные остановки в Таиланде и на Филиппинах. Их сопровождали два военно-транспортных самолета Boeing C-17 Globemaster III ВВС Индии и самолет-заправщик Ил-78. Западное издание Military Watch Magazine сообщает, что эти учения имеют большое значение, не только в плане расширения оборонных связей между Дели и Токио, но и как уникальная возможность для японских вооруженных сил проанализировать потенциал усиленных российских тяжелых истребителей, информация от которых почти наверняка будет слита в Солнечный Пиндостан.
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Многоцелевой Су-30 поколения 4++ является модификацией тяжелого истребителя Су-27 "Фланкер", который по праву считался самыми эффективным боевым самолетом, времен холодной войны. Помимо Су-30, которые широко используются стратегическими партнерами Москвы, от Китая и Мьянмы до Белоруссии и Алжира, другие более совершенные модификации "Фланкера", сегодня составляют основу истребительного флота России и Китая, пишет Military Watch Magazine.
В настоящее время на вооружении ВВС Индии находится более 270 Су-30МКИ российского производства, первый из которых вступил в строй в 2002 году, а последняя партия новых самолетов была заказана в 2020 году. Самолет был серьезно доработан и модернизирован за счет внедрения технологий Су-35 и экспериментального Су-37 снятого с производства в 1990-х годах, включая РЛС Н-О11М от Су-37 и управляемые предкрылки, двигатели АЛ-31ФП и сопла вектора тяги от Су-35.
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Су-30 был одним из первых в мире истребителей, на котором была установлена РЛС с электронно-сканирующей решеткой, и первым действующим самолетом, на котором были установлены двигатели с вектором тяги, обеспечивающие исключительную маневренность. На тот момент индийские СУ-30МКИ считались самыми мощными истребителями в мире. По своим техническим характеристикам и боевому потенциалу индийские самолеты значительно превосходили лучшие истребители ВВС США F-15, а также более дешевые F-16, что было продемонстрировано в ходе многочисленных имитационных боевых учений "Red on Blue" в начале 2000-х годов.
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Согласно имеющейся информации, Су-30МКИ, направленные в Японию, входят в состав 220-й эскадрильи военно-воздушных сил Индии, базирующейся в Халваре в северном штате Пенджаб.
Со стороны Воздушных сил самообороны Японии в тренировках приняли участие четыре одномоторных истребителя Mitsubishi F-2, принадлежащие 7-му крылу авиабазы Хякури, четыре тяжелых F-15J Eagles, с авиабазы Комацу в префектуре Исикава, входящие в состав авиакрыла тактической поддержки ВВС (широко известной как "Агрессор" и призванной имитировать во время учений потенциал самолетов противника), а также группа управления воздушным обнаружением Тюбу, отвечающая за выполнение задач по предупреждению и наблюдению за воздушным пространством вокруг Японии.
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Более подробная информация об учениях отсутствует. Но, как ожидается, Су-30МКИ должны были показать более высокие результаты, чем японские F-15, особенно если учесть, что самолет представляет собой усовершенствованный вариант Су-27 Flanker, а японские Eagles, напротив, являются одними из старейших в мире и все еще используют морально и физически устаревшие радары с механической сканирующей решеткой. Кроме того, многие японские F-15 до сих пор используют в воздушном бою ракеты AIM-7 времен холодной войны, которые не имеют активного радиолокационного наведения, что серьезно ограничивает их эффективность. К тому же японский F-15 не имеет оптико-электронных систем, подобных российской, и поэтому фактически должен быть выведен на дальность захвата цели ТГСН (тепловая головка самонаведения) ракеты малой дальности.
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Самолет Mitshbusihi F-2, является усовершенствованной версией американского F-16 и в отличие от F-15 представляет собой более современный самолет с радаром с электронно-сканирующей решеткой. Кстати, он поступил на вооружение в том же году, что и Су-30МКИ. Несмотря на то, что в плане авионики они в целом соответствуют друг другу, гораздо более легкий F-2, ограничен небольшим размером радара и малой боевой нагрузкой, а также более низким показателем тяговооруженности.
Ожидается, что Япония модернизирует свой истребительный флот, оснастив часть своих F-15 авионикой нового поколения, включая радары с электронной сканирующей решеткой и ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120D. Кроме того, Токио планирует ввести в строй истребители пятого поколения F-35, которые уже заменили устаревшие истребители F-4 1970-х годов.
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Индия также намерена модернизировать Су-30МКИ, оснастив его датчиками нового поколения и, возможно, двигателями АЛ-41 от российского Су-35С, позволяющими обеспечить трехмерную векторизацию тяги, большую выносливость, маневренность и топливную эффективность. Индия рассматривается как потенциальный заказчик истребителя Су-57 Felon — "Преступник", преемника серии "Фланкер", и неоднократно выражала заинтересованность в приобретении этого самолета после того, как он пройдет испытания в ВКС РФ. Серийные модели этого самолета впервые приняли участие в боевых действиях на Украине в 2022 году и успешно провели ряд операций, которые до этого не удавалось выполнить ни одному самолету пятого поколения.
Источники: Journal Military Watch, Портал Airwar: Portal Corner of the Sky, Journal Inosmi, Ros Business Consulting.
http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30mki.html
http://www.airwar.ru/enc/fighter/j20.html
https://inosmi.ru/20230113/su-30-259641509.html
https://militarywatchmagazine.com/article/su30-japan-india-veerguardian2023
https://www.rbc.ru/politics/02/11/2021/617f109d9a79472e5b48f0bf
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