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Истребители Су-30МКИ российского производства совершили беспрецедентную посадку на авиабазе в Японии

Истребители Су-30 производства России завершили беспрецедентное развертывание в Японии: Учения Veer Guardian 2023 - Military Watch Magazine.
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10 января истребители Су-30 российского производства приземлились на территории японской авиабазы Хякури, расположенной в 130 км к северу от Токио. Это событие стало первым в истории фактом размещения самолетов российского производства в этой восточноазиатской стране. Четыре самолета были переброшены в Японию для участия в учениях Veer Guardian, проходивших с 12 по 26 января, в составе летного отряда ВВС Индии.

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The Su-30MKI (upgraded, commercial, Indian, 1997, NATO designation: Flanker-H), a Su-30MK for India, was distinguished by its forward-facing horizontal tail, thrust vector deflector engine, new H011M passive phased array array radar (PFAR) and expanded air-to-air and air-to-surface weapon line-up. Journal Military Watch, Airwar: Portal Corner of the Sky.

В настоящее время Индия является крупнейшим в мире эксплуатантом Су-30, использующим усовершенствованную модификацию Су-30МКИ. Высокоманевренные российские самолеты совершили транзитные остановки в Таиланде и на Филиппинах. Их сопровождали два военно-транспортных самолета Boeing C-17 Globemaster III ВВС Индии и самолет-заправщик Ил-78. Западное издание Military Watch Magazine сообщает, что эти учения имеют большое значение, не только в плане расширения оборонных связей между Дели и Токио, но и как уникальная возможность для японских вооруженных сил проанализировать потенциал усиленных российских тяжелых истребителей, информация от которых почти наверняка будет слита в Солнечный Пиндостан.

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Многоцелевой Су-30 поколения 4++ является модификацией тяжелого истребителя Су-27 "Фланкер", который по праву считался самыми эффективным боевым самолетом, времен холодной войны. Помимо Су-30, которые широко используются стратегическими партнерами Москвы, от Китая и Мьянмы до Белоруссии и Алжира, другие более совершенные модификации "Фланкера", сегодня составляют основу истребительного флота России и Китая, пишет Military Watch Magazine.

В настоящее время на вооружении ВВС Индии находится более 270 Су-30МКИ российского производства, первый из которых вступил в строй в 2002 году, а последняя партия новых самолетов была заказана в 2020 году. Самолет был серьезно доработан и модернизирован за счет внедрения технологий Су-35 и экспериментального Су-37 снятого с производства в 1990-х годах, включая РЛС Н-О11М от Су-37 и управляемые предкрылки, двигатели АЛ-31ФП и сопла вектора тяги от Су-35.

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The Su-30СМК multirole fighter is equipped with thrust vectoring engines and uses upgraded radar, identification and radio communication systems to achieve its missions. This aircraft is designed to gain air supremacy and long-range patrols, control groups of fighters, conduct combat operations involving long range and long duration. Journal Military Watch, Airwar: Portal Corner of the Sky.

Су-30 был одним из первых в мире истребителей, на котором была установлена РЛС с электронно-сканирующей решеткой, и первым действующим самолетом, на котором были установлены двигатели с вектором тяги, обеспечивающие исключительную маневренность. На тот момент индийские СУ-30МКИ считались самыми мощными истребителями в мире. По своим техническим характеристикам и боевому потенциалу индийские самолеты значительно превосходили лучшие истребители ВВС США F-15, а также более дешевые F-16, что было продемонстрировано в ходе многочисленных имитационных боевых учений "Red on Blue" в начале 2000-х годов.

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Согласно имеющейся информации, Су-30МКИ, направленные в Японию, входят в состав 220-й эскадрильи военно-воздушных сил Индии, базирующейся в Халваре в северном штате Пенджаб.

Со стороны Воздушных сил самообороны Японии в тренировках приняли участие четыре одномоторных истребителя Mitsubishi F-2, принадлежащие 7-му крылу авиабазы Хякури, четыре тяжелых F-15J Eagles, с авиабазы Комацу в префектуре Исикава, входящие в состав авиакрыла  тактической поддержки ВВС (широко известной как "Агрессор" и призванной имитировать во время учений потенциал самолетов противника), а также группа управления воздушным обнаружением Тюбу, отвечающая за выполнение задач по предупреждению и наблюдению за воздушным пространством вокруг Японии. 

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Китайский истребитель Chengdu J-20 является единственным истребителем своего поколения, который находится в производстве и применяется на уровне эскадрильи, не считая американского F-35. По сравнению с ним F-15J и F-16 существенно устарели, а его производство ведется в гораздо больших масштабах, чем строительство любых других двухдвигательных истребителей в мире.Journal Military Watch, Airwar: Portal Corner of the Sky.

Более подробная информация об учениях отсутствует. Но, как ожидается, Су-30МКИ должны были показать более высокие результаты, чем японские F-15, особенно если учесть, что самолет представляет собой усовершенствованный вариант Су-27 Flanker, а японские Eagles, напротив, являются одними из старейших в мире и все еще используют морально и физически устаревшие радары с механической сканирующей решеткой. Кроме того, многие японские F-15 до сих пор используют в воздушном бою ракеты AIM-7 времен холодной войны, которые не имеют активного радиолокационного наведения, что серьезно ограничивает их эффективность. К тому же японский F-15 не имеет оптико-электронных систем, подобных российской, и поэтому фактически должен быть выведен на дальность захвата цели ТГСН (тепловая головка самонаведения) ракеты малой дальности.

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Самолет Mitshbusihi F-2, является усовершенствованной версией американского F-16 и в отличие от F-15 представляет собой более современный самолет с радаром с электронно-сканирующей решеткой. Кстати, он поступил на вооружение в том же году, что и Су-30МКИ. Несмотря на то, что в плане авионики они в целом соответствуют друг другу, гораздо более легкий F-2, ограничен небольшим размером радара и малой боевой нагрузкой, а также более низким показателем тяговооруженности. 

Ожидается, что Япония модернизирует свой истребительный флот, оснастив часть своих F-15 авионикой нового поколения, включая радары с электронной сканирующей решеткой и ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120D. Кроме того, Токио планирует ввести в строй истребители пятого поколения F-35, которые уже заменили устаревшие истребители F-4 1970-х годов.

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A new tactical find of our military - a link of four Su-57s integrated into a single information system - showed itself in combat operations in Ukraine for the first time. Journal Military Watch, Airwar: Portal Corner of the Sky.

Индия также намерена модернизировать Су-30МКИ, оснастив его датчиками нового поколения и, возможно, двигателями АЛ-41 от российского Су-35С, позволяющими обеспечить трехмерную векторизацию тяги, большую выносливость, маневренность и топливную эффективность. Индия рассматривается как потенциальный заказчик истребителя Су-57 Felon — "Преступник", преемника серии "Фланкер", и неоднократно выражала заинтересованность в приобретении этого самолета после того, как он пройдет испытания в ВКС РФ. Серийные модели этого самолета впервые приняли участие в боевых действиях на Украине в 2022 году и успешно провели ряд операций, которые до этого не удавалось выполнить ни одному самолету пятого поколения. 

Источники:  Journal Military Watch, Портал Airwar: Portal Corner of the Sky, Journal Inosmi, Ros Business Consulting.

http://www.airwar.ru/enc/fighter/su30mki.html
http://www.airwar.ru/enc/fighter/j20.html
https://inosmi.ru/20230113/su-30-259641509.html 
https://militarywatchmagazine.com/article/su30-japan-india-veerguardian2023
https://www.rbc.ru/politics/02/11/2021/617f109d9a79472e5b48f0bf

 

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