Китайские компании по-прежнему имеют доступ к высокопроизводительным чипам искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia Inc, используя облачные серверы Google и Microsoft, и это несмотря на запрет Соединенных Штатов на экспорт подобных продуктов. Китайским компаниям уже запрещено использовать ChatGPT, а в перспективе они могут потерять доступ к американским облачным серверам искусственного интеллекта. (В 2024 году Nvidia планирует продать в Китай миллион чипов H20. Image: Nvidia)

Microsoft разрешает своим клиентам в КНР использовать облачные серверы Azure, расположенные за пределами материкового Китая. Об этом в среду сообщило издание The Information со ссылкой на сотрудника американского технологического гиганта, прекрасно разбирающегося в этих сервисах, и специалиста, непосредственно задействованного в продажах.

В сообщении говорится, что Google также разрешает китайским потребителям использовать свои облачные ИИ-сервисы. При этом в компании заявили, что уверены в том, что это соглашение соответствует экспортным нормам Соединенных Штатов.В таких облачных серверах используются процессоры Nvidia A100 и H100, поставки которых в Китай запрещены Министерством торговли США с октября 2022 года. Nvidia, Microsoft и Alphabet пока не ответили на просьбы Reuters о комментарии.

Публикация The Information появилась после того, как OpenAI - компания, поддерживаемая Microsoft и владеющая ChatGPT, - с 9 июля ужесточила проверку местоположения своих клиентов, чтобы убедиться, что жители материкового Китая, Гонконга и Макао не могут использовать ее чат-бот с искусственным интеллектом через виртуальные частные сети (VPN).

С момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года OpenAI не предоставляет свои услуги в России, Китае, Иране и Северной Корее. Жители Гонконга и материкового Китая могли пользоваться ChatGPT через VPN, но теперь и они не могут этого сделать.

Google и Microsoft помогают Китаю обходить запрет США на передовые чипы NVIDIA. Правила экспортного контроля США запрещают компаниям из Поднебесной закупать передовые технологии искусственного интеллекта Nvidia. Однако компании в КНР все еще могут получить доступ к некоторым из этих кристаллов, арендуя серверы на базе процессоров Nvidia в дата-центрах за пределами материка у Google, Microsoft и ряда других западных поставщиков.

«Вашингтон опасается, что его ведущая технология генеративного ИИ будет использована для оптимизации промышленного производства в Китае», - пишет один из китайских отраслевых экспертов из Гуандуна в статье, опубликованной 2 июля. «Когда ChatGPT был доступен для глобальных пользователей в течение последних полутора лет, Китай уже освоил основные принципы и архитектуру ИИ-технологии и запустил своих собственных чат-ботов», - пишет он.

По его словам, поскольку китайские компании теперь не могут использовать ChatGPT, они перейдут на чат-ботов из Поднебесной. Такая тенденция, считает эксперт, поможет Китаю сформировать местную экосистему искусственного интеллекта. 13 июля газета Global Times сообщила, что Alibaba, Tencent и Baidu недавно представили различные пакеты услуг, чтобы убедить китайские компании перенести свои модели ИИ из ChatGPT на эти платформы.

4 июля издание Financial Times сообщило, что Alibaba, Tencent, Baidu и ByteDAnce недавно приобрели большую партию кристаллов H20 от Nvidia для своих чат-ботов. По данным журнала, в этом году объем продаж чипов H20 в Китае может достичь миллиона единиц или 12 миллиардов американских долларов. Разработанный специально для китайского рынка, H20 представляет собой уменьшенную в плане характеристик модификацию H100.

"Знай своего клиента"

Министерство торговли США намерено запретить американским компаниям предоставлять китайским клиентам облачные сервисы, использующие передовые чипы искусственного интеллекта. Об этом несколько дней назад сообщила «Уолл-стрит джорнэл». Таким образом американский Минторг пытается закрыть лазейку, которая позволяла китайским компаниям обходить запрет на экспорт процессоров.

Также в июле прошлого года американским конгрессменом Джеффом Джексоном был представлен двухпартийный законопроект, который так и назывался - «Акт о закрытии лазеек для зарубежного использования и развития искусственного интеллекта» (Closing Loopholes for the Overseas Use and Development of AI Act).

«Экспортный контроль Департамента торговли США является важным шагом в защите американских инноваций в области ИИ, но мы не можем позволить Китаю обходить установленные правила», - заявил законотворец. «Мы должны быть уверены, что американские технологии не могут быть использованы Коммунистической партией Китая для укрепления своей военной мощи и разработки новых технологий для подавления таких меньшинств, как уйгуры».

Впрочем, законодательный прогресс продвигается крайне медленно - как оказалось проблема кроется, в-третьих, странах. На данный момент не существует каких-либо правил, запрещающих зарубежным подразделениям китайских компаний использовать американские облачные сервисы ИИ, равно как и правил, запрещающих американским компаниям предлагать облачные сервисы ИИ китайским компаниям, в-третьих, странах.

29 января этого года министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо предложила ввести новое правило, обязывающее американских поставщиков услуг инфраструктуры и сервисов (IaaS) проверять идентичность своих иностранных клиентов и санкционировать специальные меры по предотвращению использования американских IaaS-продуктов "злоумышленниками за рубежом". IaaS — это модель облачных вычислений по требованию, обычно предлагаемая на основе оплаты по факту.

В интервью агентству Reuters Раймондо заявила, что предлагаемая политика "знай своего клиента" является важной мерой для предотвращения использования Китаем американских технологий для обучения своих собственных моделей искусственного интеллекта. Министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо выступает в первый день саммита по безопасности искусственного интеллекта в Блетчли-парке в Блетчли, Великобритания, 1 ноября 2023 года. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo Purchase Licensing Rights

Платформа «знай своего клиента (KYC)» уже несколько десятилетий применяется государственными органами в банковском секторе для борьбы с отмыванием денег. Финансовые учреждения, юридические и бухгалтерские компании обязаны следить за действиями своих клиентов со счетами во избежание финансовых правонарушений.

В прошлом месяце издание The Information сообщило, что два американских облачных провайдера отклонили предложения ByteDance и China Telecom предоставить им свои облачные серверы, так как подозревали, что эти сделки могут нарушить запрет на экспорт чипов из США.

Однако, констатирует издание, ByteDance по-прежнему продолжает тренировать свои модели искусственного интеллекта, используя облачный сервис Oracle на чипах H100. Бывший сотрудник Nvidia заявил, что американскому правительству будет сложно заблокировать экспорт моделей ИИ в Китай после того, как они будут разработаны.