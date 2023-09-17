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Русский язык: почему "великий и могучий"

Русский - самый молодой естественный язык планеты. Молодо, но не зелено (извините за "зе")
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Давайте не будем здесь сыпать заимствованными древнегреческими словечками и латынью, а постараемся по возможности обойтись древнерусским словарным запасом. Во-вторых, мы сейчас вторгаемся в малоисследованную область, в связи с чем можем столкнуться с неточностями и мелкими (надеюсь) ошибками. И да, слабонервным и беременным женщинам просьба дальше не читать. Ибо сказано в библии: "знание умножает скорби". А оно нам надо?)

Итак, праиндоевропейский язык (язык продвинутого в ледниковой древности треугольника Байкал-Алтай-Урал) разошёлся по миру и стал деформироваться климатом различных регионов. Влажные регионы, благодаря более лёгкому составу воздуха, заставляли население говорить больше на высоких частотах - фальцетом и шипящими. Сухие - деформировали язык в сторону басов, например, к увеличению роли звука "ы" и близких к нему. Холодные зимы утолщали шеи населения (чтобы не перемёрзли), тёплые - утончали. Соответственно менялась длина и масса голосовых связок, объём и форма глоточных воздушных резонаторов. Слегка менялась анатомия мозга, в том числе его речевых отделов. И так далее.

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Попав на восточно-европейскую равнину, праиндоевропейский язык также деформировался. И эта деформированная ветвь получила название "праславянской". Поскольку человеческий язык - это плавное развитие языка животных, а животные "говорили", в основном, глоткой и мычали носом, то праславянский всё ещё содержал большую долю такого произношения: было много мычащих глоточных гласных и согласных. Разумеется, не было никаких сложных звуков и сложных сочетаний звуков. Всё произносилось невнятно, а произношение согласных облегчалось обязательной гласной после них (привет "ятю").

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Если мы хотим попасть в музей праиндоевропейско-праславянского языка, не надо машину времени. Достаточно пробраться в ближайший детский сад, в младшую группу (осторожно, можно словить срок) или слетать в тёплые славянские страны (тоже не расслабляемся, вид через щели паранджи вряд ли нам понравится). Потому что, во-первых, дети в своём развитии ускоренно пробегают всю историю планеты, начиная от инфузории-туфельки и кончая Эйнштейном (Эйнштейном - не все, кому-то достаточно Маугли).

Во-вторых, человека породил зимний холод. И там, где зимнего холода нет, там нет и людей. А кто туда приехал, тому мало не покажется.

В давние-стародавние времена великие викинги на волне временного глобального потепления покорили огромные пространства от побережья Америки до Урала. Ну или не покорили, а, хотя бы, оставили след. Пожалуй, самым большим следом была Киево-Новгородская империя, говорившая на праславянском языке. Но ничто не вечно под луной. В один непрекрасный день империя разложилась на междоусобицы и навсегда стала добычей более удачливых соседей. Вырываясь иногда из-под опёки только на время кризисов этих самых соседей. 

В тринадцатом веке (суеверия здесь ни при чём) киевские князья не только устроили массовую поножовщину, но и притащили на помощь татар. Разумеется, всё здоровое и умное в ужасе бежало, куда глаза глядят. А глядели они преимущественно в морозный и малозаселённый московский регион.

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Как мы уже знаем, человека создали морозы. А чуть более сильные морозы этого человека совершенствуют, в том числе его язык. Таким образом, в начале второго тысячелетия нашей эры от праславянского языка киевщины отпочковался и начал быстро развиваться русский язык. Поскольку животные "говорили" глоткой и носом, развитие выразилось в смещении центра речи от глотки к кончику языка, зубам и губам. Звук "р" становился всё более чётким и достиг своего теоретического максимума. Появился уникальный для планеты губной звук "ё". 

Гласные звуки всё более отдалялись от своего глоточно-носового "прародителя" - детского лепета, и, соответственно, стали сильнее отличаться друг от друга. Согласные звуки стали чётче и перестали нуждаться в гласной "смазке". Появились двойные согласные (Россия вместо Русия). Появились сложные сочетания чётких согласных ("стратосфера"). Глоточный гласный "о" во второстепенных позициях слов стал всё чаще частично или полностью заменяться более передним гласным "а" (горад Масква).

Речь всё чаще стала насыщаться аллегориями (аллегории - признак развитого абстрактного мышления), юмором (юмор - признак развитого интеллекта), двойными отрицаниями (признак развитой логики). Дошло до того, что язык Пушкина стал трудно переводим на языки тёплых стран. 

А пословицы и крылатые фразы этих тёплых стран на фоне русских аналогов стали казаться (или быть) унылым банальным морализированием с важно надутыми щеками (чем надутее, тем "умнее").

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Для примера сравним "тёплое" зарубежное

Thunder blossoms gorgeously above our heads,
Great, hollow, bell-like flowers,
Rumbling in the wind,
Stretching clappers to strike our ears . . .
Full-lipped flowers
Bitten by the sun
Bleeding rain
Dripping rain like golden honey—
And the sweet earth flying from the thunder.

 и "морозное" русское:

Глаза блестят
И в брызгах пеленою
Мечтами воспаряю
Над жизнью и любовью
Поверхности воды мне звёзды отражают
На утренней заре мой берег освещают
Мечтами я лечу сквозь время и пространство
И дарят мне сейчас всю мудрость постоянства.


Что это было? Наука? или "каждый кулик своё болото хвалит"? Если последнее, то на "троечку" потянет?)

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