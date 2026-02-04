На это потребовалось без малого три года.

Разработчики и издатели игр продолжают верить в то, что DRM-защита способствует увеличению продаж их творений. Не берёмся судить, насколько эта вера искренняя, но факт заключается в том, что пик продаж новинок, особенно громких, приходится преимущественно на первые недели, максимум месяцы после релиза. По окончании этого периода поток продаж начинает больше напоминать струйку из краника, и смысл в сохранении DRM, требующем лицензионных отчислений, пропадает.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Поэтому периодически издатели избавляют свои продукты от соответствующих программных средств, и вот, последней игрой, из которой удалили DRM-защиту от Denuvo, стал ремейк Resident Evil 4.

На принятие этого решения компании Capcom потребовалось без малого три года: релиз ремейка четвёртой номерной части культовой франшизы состоялся в конце марта 2023 года.