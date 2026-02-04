Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Capcom удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 4
На это потребовалось без малого три года.

Разработчики и издатели игр продолжают верить в то, что DRM-защита способствует увеличению продаж их творений. Не берёмся судить, насколько эта вера искренняя, но факт заключается в том, что пик продаж новинок, особенно громких, приходится преимущественно на первые недели, максимум месяцы после релиза. По окончании этого периода поток продаж начинает больше напоминать струйку из краника, и смысл в сохранении DRM, требующем лицензионных отчислений, пропадает.

Может быть интересно

Источник изображения: Capcom.

Поэтому периодически издатели избавляют свои продукты от соответствующих программных средств, и вот, последней игрой, из которой удалили DRM-защиту от Denuvo, стал ремейк Resident Evil 4.

На принятие этого решения компании Capcom потребовалось без малого три года: релиз ремейка четвёртой номерной части культовой франшизы состоялся в конце марта 2023 года.

#capcom #resident evil 4 #resident evil 4 remake
Сейчас обсуждают

Vito Vago
22:06
Бред! Мои знакомые как использовали Windows 11, так и используют. У меня версия 25H2, сборка ОС 26200.7705.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
randomXP
22:02
"комфортный гейминг в 4K при 60 кадрах в секунду" Зачем такое обещают?
AMD подтвердила начало поставок Steam Machine в начале 2026 года
Китя.
21:40
Устанавливаю. договоришься вообще не покажу. ошибка при установке вылезла.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:22
Сильно не радуйся на пороге игры 10-12 ядерные. что на 8 ядернике делать то потом будешь ?
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:12
версию игры переустанавливаю.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
swr5
21:09
Уровень зависит не от шильдика, а от прямых рук разработчика игр и качественной оптимизации кода под железо. Можно так сделать, что на твоей карте тормозить будет, а на условной скороварке все летать.
Глава AMD подтвердила сроки выхода Xbox следующего поколения на чипах компании
Jack00761
21:08
Radeon RX 7900 XTX был куплен раньше, по вкусной цене - за 85 тыс., после апгрейда была оставлена...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Chihonya
21:07
Китяй, не мочи))) 2к поставь))))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:00
задушил процессор так нечестно. я же знаю в курве по ковырялся частоты удавил. был рузен не на еб. а игру устанавливаю ради интереса.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Bernigan
21:00
QHD у него, у тебя больше
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
