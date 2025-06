Выбирая лучшие старые игры в которые можно поиграть на Radeon HD 4850, про которые я рассказал в блоге "70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году", мне стало интересно, а какие из современных игр будут столь же популярны спустя несколько лет. И которые мы будем проходить снова и снова, как это стало со The Elder Scrolls V: Skyrim или Ведьмак 3: Дикая Охота. И оказалось, что сделать такой список гораздо сложнее, ведь ПК-гейминг сильно изменился за последние годы и большинство изменений оказались негативными.

Во-первых, засилье онлайн игр заметно давит на дорогие одиночные игры, разработчикам сегодня гораздо выгоднее выпустить онлайн-шутер, который будет давать постоянный доход в течении нескольких лет, чем большую сингплеерную игру, которую купят только один раз. Именно по этой причине прошло уже больше 20 лет с выхода Half-Life 2, а мы все еще не получили третью часть. Но из-за этого многие геймеры, решив поиграть в любимые игры спустя 10-15 лет, обнаружат, что их сервера отключены и в War Thunder, Fortnite или Hearthstone больше никогда не удастся поиграть.

Во-вторых, системные требования игр выросли несоразмерно выдаваемой картинке, за счет чего многие геймеры пропускают требовательные хиты, которые не потянет их ПК. Сегодня наблюдается просто засилье игр на движке Unreal Engine 5, похожих друг на друга и тормозящих даже на топовых конфигурациях ПК. В результате мы откладываем эти игры на потом, чтобы пройти их после апгрейда, но это "потом" не всегда наступает. А спустя много лет возвращаться к игре, которую пропустил в свое время, будет не всегда интересно, ведь на многие старые хиты мы смотрим сквозь призму ностальгии, которая скрывает многие их недостатки.

В-третьих, вес новых игр стал таким же серьезным ограничением, как и требования к видеокарте. Причем дело касается не только покупки подобных новых игр в Steam или The Epic Games Store, но даже скачивания их пиратских версий. Если в нулевые годы нам достаточно было вставить диск с игрой в CD-привод, кликнуть на setup.exe и подождать 10-20 минут, то сегодня найти место на SSD для пиратской игры, даже в портабельном варианте, не требующей установки, может быть проблемой. Ведь многие игры уже давно перевалили за 100 ГБ объема, например, сейчас на моем SSD объемом 1000 ГБ львиную долю места занимают всего четыре игры.

Assassins Creed - Valhalla весит 148 ГБ, Baldur's Gate 3 — тоже 148 ГБ, Red Dead Redemption 2 — 122 ГБ и Anno 1800 — 97 ГБ. Итого 504 ГБ только для четырех игр. И я бы рад посмотреть на Call of Duty: Black Ops - Cold War, но даже бесплатно качать несколько часов более 200 ГБ и размещать эту игру на SSD, удаляя другие игры, совсем не хочется. Что касается и Marvel’s Avengers: The Definitive Edition, которая весит 184 ГБ. Вот и получается, что современный геймер, спустя годы решивший вернуться к любимым хитам, обнаружит, что их совсем немного, ведь часть игр была пропущена, а онлайн проекты больше недоступны.

И сегодня я составлю список игр, вышедших в 2020-2024 годах, которые высоко оценены геймерами и которые наверняка будет интересно пройти и в будущем. И этот список станет отличной подмогой тем геймерам, которые выбирают, во что поиграть сегодня и не разочароваться. И начнем с игр 2020 года.

2020 год

И игр, вышедших в 2020 году, нельзя пропустить Cyberpunk 2077, игру, которая до сих пор является одной из самых технологичных и красивых. Да и обновлений и дополнений Cyberpunk 2077 получила столько, что сегодня это совсем другая игра, по сравнению с той, что мы видели пять лет назад. В этом году вышла Black Mesa, ремейк оригинальной Half-Life, игра, которая позволит приобщиться к истокам этой великолепной серии даже тем геймерам, которых отпугивает графика первой части.

Assassin's Creed Valhalla неплохо смотрится даже спустя пять лет после выхода, став одной из лучших игр про викингов. А для любителей быстрых и простых шутеров отличным подарком стал Doom Eternal. Любители умных глобальных стратегий получили Crusader Kings III, а еще один ремейк — Mafia: Definitive Edition, не оставит равнодушными геймеров нулевых годов, заставших оригинальную игру. А еще никак нельзя пропустить парочку игр с простой графикой — Hades и Genshin Impact.

2021 год

Наиболее популярной игрой 2021 года стал хоррор Resident Evil Village, злодейку из которой, Леди Димитреску, теперь знают все, у кого есть интернет. Единственной гоночной игрой в этой подборке станет Forza Horizon 5, этот жанр заметно потерял популярность. Из стратегий 2021 года стоит отметить Age of Empires IV, которая попыталась уйти от привычной схемы, отработанной в игре Age of Empires II и ее уже двух ремейках.

Хоть журналисты и ругали Far Cry 6, но подобные игры с открытым миром от Ubisoft остаются одними из самых интересных для геймеров. А для тех, кто скучает по первым играм серии Fallout, вышла изометрическая RPG ATOM RPG Trudograd, которая стала их неплохим идейным наследником. Еще одна интересная изометрическая RPG — Pathfinder: Wrath of the Righteous, была разработана в 2021 году российской студией Owlcat Games.

2022 год

Главной игрой этого года стала Elden Ring, сложная RPG для поклонников серии Dark Souls, которая продолжает получать обновления и в 2025 году. God of War: Ragnarok — еще одна великолепная action/RPG, но уже с классическим, линейным дизайном уровней. Неожиданно в тройку самых высокооцененных игр попала Stray, простая игра про похождения кота в мире, где нет людей, а только лишь роботы. Продолжение A Plague Tale: Requiem, адвенчуры про детей, живущих в средневековой Франции, пораженной чумой, полчищами крыс и инквизиции, стало еще более интересным, чем первая часть.

Для любителей пинать зомби в большом открытом мире вышла игра Dying Light 2 Stay Human, которая получила почти такие же хорошие оценки геймеров, как и первая часть. Ну а тех геймеров, кто следил за судьбой разработчиков игр серии Gothic — обрадует тот факт, что студия Piranha Bytes жива и продолжает делать игры. ELEX II получилась весьма неплоха, а многие недостатки первой части игры были исправлены, а за все еще ощущающийся дух второй Gothic этой игре можно простить многое.

Любители стратегий получили в этом году пару отличных подарков. Во-первых, Victoria 3 от "Парадоксов", глобальная стратегия, в которую можно засесть на несколько месяцев. А во-вторых, гибрид пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени — Total War: Warhammer III, остающийся последней самой высокооцененной игрой серии. Радует и то, что на ПК продолжают выходить "маленькие" игры с очень небольшими системными требованиями, которые становятся хитами. В 2022 году такой игрой стал "рогалик" Cult of the Lamb, который впитал в себя идеи сразу нескольких жанров. И адвенчура про похождения лисенка в мире свирепых монстров — Tunic.

2023 год

Абсолютный хит 2023 года — RPG Baldur's Gate 3, показал, что и сложные партийные ролевые игры могут получить популярность среди широкой аудитории геймеров. А на второе место по оценкам геймеров попал отечественный шутер Atomic Heart, в котором нам нужно остановить сошедших с ума роботов. Игра Alan Wake II понравилась ПК-геймерам, даже несмотря на очень высокие системные требования, ведь с видеокартами уровня GeForce GTX 1060, до последнего времени справлявшихся с новыми играми на "минималках", Alan Wake II можно даже не пробовать запускать.

А вот ремейк Resident Evil 4 таких жертв от вас не потребует, в этот хоррор можно играть даже на GeForce GTX 1050 Ti, несмотря на весьма приятную графику. Еще одной тяжелой в плане требования к железу ПК игрой стала RPG Hogwarts Legacy, которая оказалась подарком для любителей вселенной Гарри Поттера. В целом 2022 и 2023 годы можно считать переломными, когда для того, чтобы поиграть во многие новинки, требуется видеокарта уровня GeForce RTX 3060, которая в это время стала самой популярной, судя по статистике сервиса Steam. Забавно, что спустя пару лет, в июне 2025 года, GeForce RTX 3060 снова стала самой популярной видеокартой в Steam, оставив позади GeForce RTX 4060.

Для любителей глобальных 4X стратегий в 2023 году вышла Age of Wonders 4, а для геймеров, предпочитающих сложные тактические игры, наконец-то, спустя каких-то 24 года, выходит третья номерная часть серии Jagged Alliance. Головоломки не назовешь популярным жанром, но в этом году появилась игра-конкурент для знаменитой Portal — The Talos Principle 2, которая показала, что хоронить этот жанр еще рано.

2024 год

До ПК наконец-то добрались отличные игры, вышедшие на консолях еще несколько лет назад. Во-первых, это экшен в открытом мире Ghost of Tsushima, действие в котором происходит в средневековой Японии. А во-вторых, продолжение отличной игры про борьбу с роботами в постапокалептическом мире — Horizon Forbidden West. Несмотря на массу багов, запредельные системные требования и вырезанную русскую озвучку, весьма популярным стал шутер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, а игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 доказала, что во вселенной WH40K будут отлично себя чувствовать и RPG, и стратегии, и шутеры от третьего лица.

Еще одна игра с сеттингом древней Азии понравилась игроками — это ролевой экшен Black Myth: Wukong, в которой вам предстоит побыть обезьяной. Эта игра даже была признана «Игрой года» по версии Golden Joystick Awards. Ужастик Silent Hill 2 стал очередным ремейком знаменитой серии, что показало, что потенциал в этих играх был заложен огромный. А экшен Indiana Jones and the Great Circle задрал и без того высокую планку требований новых игр, получив не отключаемую трассировку лучей и невозможность работать на видеокартах с 8 ГБ видеопамяти с высокими настройками. Ну а очередной ремейк популярный RTS — Age of Mythology: Retold, показал, что в этом жанре существует заметный застой и кризис идей.

Итоги

Вот такой список хитов, вышедших с 2020 по 2024 год у меня получился, и наверняка он поможет найти вам игру, которую вы пропустили. Системные требования большинства из этих игр не маленькие, но тратить огромные суммы на видеокарту для них не придется. Если пожертвовать некоторыми настройками графики, вполне хватит Radeon RX 7600, GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060.

Ну а на GeForce RTX 5060, которая стала одной из самых выгодных моделей по соотношению цены и FPS, все игры, кроме Indiana Jones and the Great Circle, будут летать в разрешении Full HD.

